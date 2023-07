Alors que les puissances régionales et mondiales dénoncent le coup d’État du Niger, l’avenir du pays reste incertain

NIAMEY, Niger (AP) – Quelques jours après que des soldats mutins ont renversé le président démocratiquement élu du Niger, l’incertitude monte quant à l’avenir du pays et certains appellent les raisons de la junte pour prendre le contrôle.

Les mutins ont déclaré avoir renversé le président Mohamed Bazoum, qui a été élu il y a deux ans lors du premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique du Niger depuis l’indépendance de la France, car il n’a pas été en mesure de protéger la nation contre la violence djihadiste croissante. Mais certains analystes et Nigériens disent que ce n’est qu’un prétexte pour une prise de contrôle qui relève davantage de luttes de pouvoir internes que de sécurisation de la nation.

« Tout le monde se demande pourquoi ce coup d’État ? C’est parce que personne ne s’y attendait. Nous ne pouvions pas nous attendre à un coup d’État au Niger car il n’y a pas de situation sociale, politique ou sécuritaire qui justifierait que l’armée prenne le pouvoir », a déclaré à l’Associated Press le professeur Amad Hassane Boubacar, qui enseigne à l’Université de Niamey.

Il a déclaré que Bazoum souhaitait remplacer le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, également connu sous le nom d’Omar et désormais à la tête du pays. Tchiani était fidèle au prédécesseur de Bazoum et cela a déclenché les problèmes, a déclaré Boubacar. L’AP ne peut pas vérifier son évaluation de manière indépendante.

Bien que la situation sécuritaire du Niger soit désastreuse, elle n’est pas aussi mauvaise que le Burkina Faso ou le Mali voisins où les trois pays luttent contre une insurrection islamique liée à al-Qaïda et au groupe État islamique. L’année dernière, le Niger a été le seul des trois pays à avoir connu une baisse de la violence, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project.

Le Niger est considéré comme le dernier partenaire fiable de l’Occident dans les efforts de lutte contre les djihadistes dans la région du Sahel en Afrique, où la Russie et les pays occidentaux se sont disputés l’influence dans la lutte contre l’extrémisme. La France compte 1 500 soldats dans le pays qui mènent des opérations conjointes avec les Nigériens, et les États-Unis et d’autres pays européens ont aidé à former les troupes nationales.

Les experts en conflits disent que de tous les pays, le Niger est celui qui a le plus en jeu, compte tenu des millions de dollars d’assistance militaire que la communauté internationale a versés. Samedi, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré que le maintien des arrangements sécuritaires et économiques que le Niger a avec les États-Unis dépendait de la libération de Bazoum – qui est toujours assigné à résidence – et « du rétablissement immédiat de l’ordre démocratique au Niger ».

La France a suspendu samedi toute aide au développement et autre aide financière au Niger, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. « La France exige un retour immédiat à l’ordre constitutionnel sous le président Mohamed Bazoum, qui a été élu par les Nigériens », a-t-il déclaré.

Les pays de la région tentent d’endiguer les retombées du coup d’État et d’inverser le cours.

L’Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à la junte nigérienne pour réinstaller le gouvernement démocratiquement élu du pays. Dimanche, le bloc régional ouest-africain, connu sous le nom de CEDEAO, organise un sommet d’urgence à Abuja, au Nigeria.

Cependant, dans une allocution télévisée samedi, Brig. Le général Mohamed Toumba, l’un des soldats qui a évincé Bazoum, a accusé la réunion de faire un « plan d’agression » contre le Niger et a déclaré qu’il se défendrait.

Les experts nigériens disent qu’il est trop tôt pour savoir comment les choses vont se dérouler.

« Les tensions avec l’armée sont toujours d’actualité. Il pourrait y avoir un autre coup d’État après celui-ci, ou une intervention plus forte de la CEDEAO, potentiellement militaire, même s’il est difficile de prévoir comment cela peut se produire et quelle forme cela peut prendre », a déclaré Tatiana Smirnova, chercheuse au Centre FrancoPaix. dans la résolution des conflits et les missions de paix.

« De nombreux acteurs tentent également de négocier, mais le résultat n’est pas clair », a-t-elle déclaré.

___

La journaliste d’Associated Press Angela Charlton à Paris a contribué

Sam Mednick, Associated Press