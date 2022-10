Alors que les provinces distribuent de l’argent, les défenseurs disent que l’aide à l’inflation devrait être plus ciblée – Kelowna Capital News

Alors que les gouvernements provinciaux distribuent des paiements en espèces uniques pour aider les résidents à faire face à l’inflation, les défenseurs de la lutte contre la pauvreté affirment que ces efforts sont une occasion manquée d’aider ceux qui en ont le plus besoin.

Doug Pawson, directeur exécutif du groupe anti-pauvreté End Homelessness St. John’s basé à Terre-Neuve, affirme que même si chaque dollar aide, la nature ponctuelle des paiements signifie qu’ils ne répondent pas aux besoins durables des gens.

“Cela me semble être une politique un peu paresseuse dans le sens où vous pourriez vraiment cibler ces fonds pour avoir plus d’impact et un impact significatif”, a-t-il déclaré dans une interview dimanche.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé la semaine dernière qu’il enverrait des chèques de 500 $ à tous les résidents qui gagnaient moins de 100 000 $ l’an dernier, ceux gagnant jusqu’à 125 000 $ recevant des chèques plus petits – un plan qui fait écho à des programmes similaires au Québec et en Saskatchewan.

L’initiative devrait coûter près de 200 millions de dollars.

Pawson a déclaré qu’à une époque où un nombre «sans précédent» de personnes et de familles à St. John’s sont sans abri, il serait préférable d’offrir un soutien soutenu pour aider les personnes qui ont du mal à payer les services publics, la nourriture et les dépenses de base.

“C’est beaucoup d’argent qui est investi et il n’y a rien de significatif qui en sortira, de la même manière que des investissements ciblés dans le logement, par exemple, auraient pu avoir”, a-t-il déclaré.

Le ministère des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré que cette mesure n’était qu’une mesure parmi d’autres destinées à aider les gens à faire face à l’inflation.

«Nous avons l’un des ensembles de mesures du coût de la vie les plus réactifs par rapport aux autres provinces canadiennes», a écrit la porte-parole Victoria Barbour dans un courriel. «Beaucoup de ces initiatives sur le coût de la vie se sont concentrées sur les plus vulnérables. Celles-ci comprenaient des augmentations du supplément de revenu et de la prestation aux personnes âgées, ainsi qu’un paiement unique aux personnes bénéficiant d’un soutien du revenu.

D’autres provinces ont pris des mesures similaires. La Saskatchewan a déclaré qu’elle accorderait à tous les résidents qui ont rempli une déclaration de revenus l’année dernière un paiement unique de 500 $, tandis que le Manitoba accorde à toutes les familles ayant un revenu allant jusqu’à 175,00 $ un chèque de 250 $ pour leur premier enfant et de 200 $ pour chaque enfant supplémentaire de moins de 18.

Au Québec, où le gouvernement provincial a envoyé des chèques de 500 $ à la plupart des résidents plus tôt cette année, une deuxième série de paiements liés à l’inflation est prévue pour décembre. Ceux-ci verront tous les résidents qui ont gagné moins de 100 000 $ en 2021 obtenir 400 $, ceux qui gagnent moins de 50 000 $ recevant 200 $ supplémentaires.

Le coût de ce deuxième paiement est estimé à environ 3,5 milliards de dollars.

