Alors que les protestations s’estompent, la famille du dirigeant déchu du Pérou a offert l’asile au Mexique

Le Mexique a offert l’asile à la famille de l’ex-président péruvien.

Pedro Castillo a été brusquement démis de ses fonctions et arrêté après avoir cherché à dissoudre le Congrès et à gouverner par décret.

Sa femme est accusée d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un réseau de corruption présumé dirigé par Castillo.

Le Mexique a offert l’asile à la famille accusée de corruption de l’ancien président péruvien Pedro Castillo, a annoncé son successeur, alors que les protestations suscitées par l’éviction du dirigeant de gauche semblaient s’estomper.

Castillo assiégé a été brusquement destitué du pouvoir et arrêté ce mois-ci après avoir cherché à dissoudre le Congrès et à gouverner par décret.

Son éviction a attiré les critiques d’alliés latino-américains de gauche, dont le Mexique, ainsi que de milliers de partisans qui sont descendus dans la rue pour exiger sa libération.

Dimanche, Dina Boluarte, qui a pris la place de Castillo, a déclaré que le Mexique avait proposé d’accueillir la femme et les enfants de son prédécesseur.

“Il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères (du Pérou, Ana Cecilia Gervasi) m’a informé que l’État mexicain avait accordé l’asile politique” à la famille de Castillo, a déclaré Boluarte à l’émission Panorama TV.

Boluarte, qui était le vice-président de Castillo jusqu’à son éviction, n’a pas précisé si les membres de la famille – la femme de Castillo, ses deux enfants et sa belle-sœur – ont quitté le pays.

L’épouse de Castillo, Lilia Paredes, est accusée par les procureurs d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un réseau de corruption présumé dirigé par son mari.

L'”organisation criminelle” Castillo est accusée de se présenter et aurait distribué des contrats publics en échange de pots-de-vin.

La sœur de Paredes, Yenifer, est également accusée du complot présumé.

Les touristes coincés

Castillo, un ancien professeur d’école rurale et dirigeant syndical, a pris le pouvoir de manière inattendue à l’élite politique traditionnelle du Pérou lors des élections de l’année dernière.

Il a immédiatement été critiqué par ses rivaux politiques et s’est rapidement retrouvé dans le collimateur des procureurs enquêtant sur des allégations de corruption.

Son mandat a vu trois Premiers ministres et sept ministres de l’Intérieur aller et venir en un peu plus d’un an.

Les sondages d’opinion ont montré une désapprobation publique massive de la gestion du pays par Castillo, mais des milliers de personnes sont néanmoins descendues dans les rues lorsqu’il a été évincé par le Congrès même qu’il avait cherché à dissoudre, puis arrêté.

Une répression sécuritaire ultérieure, qui a vu le déploiement de soldats armés au milieu d’un état d’urgence, a fait 20 morts parmi les manifestants.

Castillo est détenu en détention provisoire pour rébellion et complot.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador et les autres dirigeants de gauche de la Bolivie, de l’Argentine et de la Colombie ont tous exprimé leur soutien à Castillo.

Les manifestations de ces dernières semaines – qui ont inclus des barrages routiers et des perturbations dans les aéroports – ont appelé à la démission de Boluarte et à l’avancement des élections prévues pour 2026 à l’année prochaine.

Les opérations à l’aéroport d’Arequipa, le deuxième plus fréquenté du Pérou, ont repris lundi après une semaine de fermeture en raison de manifestations qui ont vu la piste obstruée par des pierres, des bâtons et des pneus enflammés.

La perturbation de l’aéroport a bloqué des centaines de touristes, y compris à la citadelle inca de Machu Picchu.

Lundi, le Chili voisin a déclaré qu’un avion affrété évacuerait les touristes de Cusco, près du site du patrimoine mondial, vers Lima.