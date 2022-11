Alors que les protestations font rage, l’Iran célèbre l’anniversaire de la prise de contrôle de l’ambassade américaine

Des femmes en foulard ont été montrées dans les rues de Téhéran scandant des slogans anti-américains et agitant le drapeau de la République islamique. Certains sont arrivés avec des pancartes louant le chef suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei.

Tout au long de la journée, la télévision d’État iranienne a diffusé des images et des flux en direct des commémorations qui se déroulent dans 100 villes du pays.

Des vidéos des médias d’État iraniens ont montré une foule immense rassemblée devant l’ancien bâtiment de l’ambassade des États-Unis à Téhéran pour célébrer le jour où des étudiants iraniens révolutionnaires, qui ont accusé les États-Unis de comploter contre Téhéran, ont saisi 52 Américains et les ont retenus en otage pendant 444 jours.

L’Iran a marqué vendredi l’anniversaire de la prise de contrôle de l’ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979 avec une vague de manifestations soutenues par l’État qui contraste fortement avec les manifestations antigouvernementales qui ont englouti le pays et posé l’un des plus grands défis à sa décision. clercs.

D’autres panneaux affichaient des phrases anti-occidentales, comme “Mort à l’Amérique !” Une pancarte montrait les drapeaux d’Israël, de la Grande-Bretagne et des États-Unis disposés sous la forme d’un symbole nazi. Un autre a révélé un symbole d’atome géant, une célébration effrontée des progrès réalisés par l’Iran ces dernières années pour stocker de l’uranium hautement enrichi qui, selon les États-Unis, pourrait désormais être utilisé pour fabriquer une arme nucléaire. Comme lors des commémorations d’anniversaire les années précédentes, de nombreux participants sont arrivés aux manifestations dans des bus payés par le gouvernement.

L’affichage orchestré du nationalisme était un contraste surréaliste avec les scènes de protestations qui ont ébranlé le pays pendant sept semaines appelant au renversement du régime clérical et à la mort du chef suprême. Lors des manifestations anti-gouvernementales, les forces de sécurité attaquent violemment les foules, ouvrant même le feu sur elles, pour les empêcher de se rassembler en grand nombre. Les groupes d’opposition et les dissidents n’ont jamais été autorisés à manifester librement dans les rues et à afficher leur nombre de partisans pour contrer l’ampleur des manifestations pro-gouvernementales.

Les manifestations et les slogans belliqueux soulignent la déconnexion entre les religieux qui dirigent le pays et les pierres de touche de la révolution islamique, comme la prise de contrôle de l’ambassade américaine. De nombreux jeunes manifestants, nés des décennies après la prise de contrôle de l’ambassade, se sont rendus dans les rues des villes iraniennes nuit après nuit pour appeler à la fin de la République islamique.

Un soulèvement dirigé par des femmes : Retirant leur foulard légalement requis, les femmes iraniennes ont été au premier plan des manifestations, fournissant les images déterminantes du défi.

Désespoir économique : Alors que Les Iraniens ont une gamme de griefs parmi lesquels choisir, l’état déplorable de l’économie iranienne a été l’une des principales forces motrices des protestations. Les grèves des travailleurs du secteur pétrolier se joignant aux manifestations pourraient l’endommager davantage.

Mémorial : Les services commémoratifs consécutifs pour Mahsa Amini et Nika Shakaram, dont les morts sont devenues des symboles du soulèvement, semblent galvaniser les manifestants et insuffler un nouvel élan à un mouvement national dirigé par des femmes et des jeunes.

Les manifestations à l’échelle nationale ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint la loi sur le hijab obligatoire du pays.

Le gouvernement a répondu par une violente répression qui a tué au moins 300 manifestants, dont au moins 40 enfants, selon l’agence américaine Agence de presse des militants des droits de l’homme. Les Nations Unies ont déclaré cette semaine que plus de 14 000 personnes avaient été arrêtées. Le gouvernement a sévèrement limité l’accès à Internet et les communications dans le cadre des efforts visant à étouffer les manifestations largement sans chef.