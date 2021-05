Avec son avion de combat F-35 d’un billion de dollars en proie à des fautes et des retards, Lockheed Martin a envoyé un cadre responsable du projet pour en savoir plus sur son «privilège des hommes blancs». Bienvenue au complexe industriel de Woke.

Glenn David Woods est vice-président de la production chez Lockheed Martin pour le programme d’avions de combat F-35 de 1,7 billion de dollars de l’Air Force. L’année dernière, il était l’un des 13 employés seniors de Lockheed envoyés à un bootcamp virtuel de trois jours pour apprendre à «Déconstruire» le sien «Privilège des hommes blancs» selon des documents obtenus par Christopher Rufo, l’un des militants américains les plus connus contre l’enseignement de la théorie critique des races.

SCOOP: @Lockheed Martin, le plus grand entrepreneur de défense du pays, a envoyé des cadres clés dans un camp de rééducation pour hommes blancs de trois jours afin de déconstruire leur «culture des hommes blancs» et d’expier leur «privilège des hommes blancs». J’ai obtenu des documents internes qui vous choqueront. 🧵 – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 26 mai 2021

Woods a été rejoint par d’autres employés de niveau exécutif chez Lockheed, dont Aaron Huckaby, directeur des opérations de la chaîne d’approvisionnement mondiale; le lieutenant-colonel à la retraite de la Force aérienne David Starr, directeur du programme de transport militaire Hercules C-130; et le lieutenant-général à la retraite de la Force aérienne, Bruce Litchfield, vice-président des opérations de maintien en puissance.

La retraite était dirigée par « White Men as Full Diversity Partners », une organisation d’hommes blancs vouée à l’amélioration « La marque, l’image, [and] réputation des hommes blancs, » selon les documents de cours. Les clients du groupe comprennent des méga-sociétés comme Intel et Coca-Cola, des fabricants d’armes comme Lockheed, Boeing et BAE Systems, et Colonial Pipeline, dont les conduites de carburant se sont taries en raison d’un piratage plus tôt ce mois-ci.





Le groupe a également organisé des sessions de formation l’an dernier pour le personnel de Sandia National Laboratories, qui conçoit des armes nucléaires américaines.

Selon les documents de Rufo, les participants au cours ont d’abord été invités à associer librement des connotations qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils entendent le terme « homme blanc. » Les formateurs les ont commencés avec une liste pratique, comprenant: «Vieux», «raciste», «privilégié», «anti-femmes», «en colère», «nation aryenne», «KKK», «pères fondateurs», «fusils», «coupable», et « Ne peut pas sauter. »

Les formateurs, qui demandent à leurs clients de «Travaille dur pour comprendre » leur «Privilège blanc», «privilège masculin», et «Privilège hétérosexuel», puis je me suis mis au travail « déconstruire » ce prétendu privilège. Les employés de Lockheed ont été invités à répéter une série de déclarations dénigrant leur propre race, notamment: «Ma culture m’apprend à minimiser les perspectives et les pouvoirs des personnes d’autres races » et « Je peux commettre des actes de terrorisme, de violence ou de crime sans que cela soit attribué à ma race. »

Ensuite, on a demandé aux participants de répéter et d’intérioriser 50 «déclarations de privilège des Blancs», notamment: «Ma culture m’apprend à minimiser les perspectives et les pouvoirs des personnes d’autres races»; «Je peux commettre des actes de terrorisme, de violence ou de crime sans que cela soit attribué à ma race.» pic.twitter.com/uA8tZXajFi – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 26 mai 2021

Des mantras apologétiques similaires sur le genre et la sexualité ont ensuite été répétés, avant que les participants ne soient invités à lire une série de « Je suis fatigue»Des déclarations du point de vue des femmes et des minorités, comme «Je suis fatigué des allégations de discrimination à rebours» et «J’en ai assez du … concept selon lequel nous devrions être daltoniens.»

Bien que Lockheed ait manifestement jugé important que ses employés de haut niveau expiaient leurs péchés raciaux, tout n’allait pas bien à l’époque avec la mission principale de la société: construire des avions de combat.

Un examen du Pentagone au début de 2020 a révélé plus de 800 failles logicielles avec le F-35 et des défauts qui rendaient son pistolet inutilisable. Mais « les plus»De ces problèmes auraient été résolus l’été dernier, un certain nombre de problèmes qui pourraient «Blesser ou tuer des pilotes ou compromettre d’une autre manière la sécurité de l’avion» est resté. Avec un coût à vie actuel d’environ 1,7 billion de dollars, il s’agit du projet militaire le plus coûteux jamais entrepris, et même avec le jet entrant en service, il nécessite déjà des mises à niveau de modernisation coûteuses.





Lorsque l’existence des sessions de théorie critique de la race aux laboratoires nationaux de Sandia a été divulguée l’année dernière, Rufo a révélé des dizaines de sessions de formation similaires dans des écoles, des entreprises et des agences gouvernementales, y compris le FBI. Son travail a directement conduit le président de l’époque, Donald Trump, à interdire l’enseignement de la théorie critique de la race au sein du gouvernement fédéral.Cependant, le président Joe Biden a annulé l’interdiction de Trump le premier jour de son mandat en janvier.

«Aujourd’hui, c’est le retour aux affaires comme d’habitude,»A écrit Rufo mercredi. «Des consultants tels que White Men As Full Diversity Partners colportent des théories raciales à la mode et s’attachent à des sous-traitants gouvernementaux gonflés tels que Lockheed Martin. Les présidents changent, mais pour l’instant, le complexe industriel réveillé n’a pas de limite de mandat. »

