Alors que les prix du gaz du sud de la Californie montent en flèche, un soulagement pourrait arriver

Alors que les prix du carburant augmentent à nouveau régulièrement dans tout le pays, les résidents du sud de la Californie connaissent les pires difficultés à la pompe, en raison d’une série de problèmes dans les raffineries locales.

Une décision du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, de passer au carburant d’hiver plus tôt que d’habitude pourrait toutefois apporter un soulagement d’ici quelques semaines.

De mercredi à jeudi, le prix moyen d’un gallon d’essence ordinaire en Californie a bondi de près de 14 cents pour atteindre 6,03 dollars, selon AAA.

Dans la région métropolitaine de Los Angeles-Long Beach, un gallon de carburant ordinaire coûtait en moyenne 6,28 $ jeudi.

Ce n’est pas très loin de la moyenne record de 6,43 $ le gallon établie à l’échelle de l’État en juin 2022.

Le principal problème local qui fait monter les prix continue d’être les pannes planifiées et imprévues dans les raffineries de carburant du sud de la Californie, a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière pour GasBuddy, la société technologique basée à Boston à l’origine d’une application qui aide à localiser les stations-service proposant du carburant moins cher. .

« Deux raffineries sont en cours de maintenance, ce qui ne pose généralement pas de problème », a déclaré De Haan. L’entretien est généralement effectué pendant les périodes de faible demande à l’automne et au printemps, mais cette année, le timing est mauvais. « Au cours des dernières semaines, nous avons également constaté des problèmes persistants dans d’autres raffineries qui connaissent des pannes inattendues. »

Et remettre une raffinerie à produire de l’essence prend du temps, même une fois le problème résolu, a-t-il ajouté.

« Ce n’est pas comme un simple interrupteur », a déclaré De Haan. « Vous ne mettez pas simplement une raffinerie en mode « marche » et elle démarre. »

En conséquence, l’approvisionnement en essence dans le sud de la Californie a été durement touché, a-t-il déclaré, et il a estimé que le volume de carburant manquant pourrait se chiffrer en millions de gallons.

La même confluence de facteurs dans les raffineries locales a contribué à une flambée des prix du carburant à peu près à la même époque l’année dernière, lorsque les prix du gaz ont grimpé presque aussi haut que les niveaux records observés en 2022.

Mercredi soir, dans une interview après le deuxième débat de la primaire présidentielle républicaine à Simi Valley, Newsom a imputé les prix élevés du gaz aux compagnies pétrolières qui nous « escroquaient ».

« Lorsque vous ajoutez la taxe sur l’essence, vous ajoutez le plafonnement et l’échange, et vous ajoutez la norme sur les carburants à faible teneur en carbone… et vous ajoutez notre mélange unique, vous obtenez un différentiel d’environ 85 cents » par rapport au reste du pays. le pays, a déclaré Newsom dans l’interview avec l’animateur de Fox News Sean Hannity.

« Cela, dit le gouverneur, vous pouvez le justifier. Pas 2,06 $.

L’automne dernier, Newsom a émis une dérogation permettant aux distributeurs de passer plus tôt au mélange de carburant d’hiver moins cher, mais moins respectueux du climat.

Il a publié une directive similaire mercredi, les nouvelles de Mercure signalé.

Dans la directive, Newsom a également ordonné à la Division de surveillance du marché pétrolier de la Commission de l’énergie de l’État de lui présenter des propositions sur la manière de protéger les Californiens contre les « comportements de distorsion du marché », a déclaré Mercury News. Le gouverneur a créé cette division plus tôt cette année pour enquêter sur d’éventuelles hausses de prix dans l’État de la part des compagnies pétrolières.

De Haan a déclaré que les effets de l’arrivée du mélange hivernal sur le marché pourraient se manifester sous la forme d’une baisse des prix du gaz au cours des deux prochaines semaines.