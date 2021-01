«Je m’allongerais simplement dans mon lit et y penserais», a déclaré M. Thomas. «Ensuite, j’allais à l’ordinateur avec une nouvelle stratégie, et cela ne fonctionnerait pas, et je serais à nouveau désespéré.»

Le problème est que M. Thomas a perdu il y a des années le papier où il écrivait le mot de passe de son IronKey, ce qui donne aux utilisateurs 10 suppositions avant qu’il ne s’empare et crypte son contenu pour toujours. Il a depuis essayé huit de ses formulations de mots de passe les plus couramment utilisées – en vain.

Bitcoin, qui a connu une course extraordinaire et volatile de huit mois, a rendu beaucoup de ses détenteurs très riches en peu de temps, alors même que la pandémie de coronavirus a ravagé l’économie mondiale.

«Je ne veux pas qu’on me rappelle tous les jours que ce que j’ai maintenant est une fraction de ce que je pourrais avoir que j’ai perdu», a-t-il déclaré.

Le dilemme est un rappel brutal des fondements technologiques inhabituels de Bitcoin, qui le distinguent de l’argent normal et lui confèrent certaines de ses qualités les plus vantées – et les plus risquées. Avec les comptes bancaires traditionnels et les portefeuilles en ligne, des banques comme Wells Fargo et d’autres sociétés financières comme PayPal peuvent fournir aux gens les mots de passe de leurs comptes ou réinitialiser les mots de passe perdus.