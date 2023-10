Alors que les prix des logements montent en flèche et que les taux hypothécaires atteignent de nouveaux sommets, les acheteurs se sentent exclus

Les acheteurs font des compromis à plusieurs reprises, puis abandonnent

Tracy Jolson-Halperin, une résidente de New York qui travaille dans la vente de dispositifs médicaux, a déclaré qu’elle et son mari cherchaient une maison depuis un an maintenant. Au début, ils ont essayé d’attendre, pensant que la hausse des taux d’intérêt hypothécaires ferait baisser les prix et rendrait les guerres d’enchères moins intenses. Mais cela ne s’est pas produit dans les zones où ils enquêtent.

Ils ont commencé avec un budget bien supérieur à la moyenne d’un million de dollars et espéraient trouver une maison de trois ou quatre chambres à proximité d’une ligne de train. Le couple a estimé que le temps jouait en leur faveur.

« Nous avons dû augmenter le nombre de villes que nous examinions, réduire considérablement nos attentes et augmenter notre budget », a-t-elle déclaré à NBC News.

Au départ, ils espéraient acheter une maison à Westchester, mais Jolson-Halperin a admis qu’elle et sa famille avaient plus de chances de trouver ce qu’ils cherchaient dans le Connecticut. Elle a déclaré qu’elle s’attendait à un trajet de deux heures pour se rendre à New York certains jours et qu’elle avait envisagé des logements à rénover et des villes avec des districts scolaires moins impressionnants.

Sur certaines propriétés, a-t-elle déclaré, ils ont fait des offres tout en abandonnant les éventualités hypothécaires – le mécanisme que les acheteurs utilisent comme une sortie de route lors d’un achat en cas de certains problèmes – et ont dépassé de 100 000 $ le prix demandé pour une maison sur laquelle ils avaient fait une surenchère.

Rien de tout cela n’a fonctionné. Elle a dit qu’ils avaient décidé de ralentir et de louer à la place.

« Nous pensons louer en dehors de la ville et découvrir les villes », a-t-elle déclaré. « Nous avons l’impression d’avoir raté quelque chose. »

Jolson-Halperin a ajouté : « Les prix dans les zones que nous aimions vraiment augmentaient de plus en plus. Il semblait qu’à chaque vente, les maisons montaient de plus en plus haut et nous commencions à perdre des prix.

Selon les données les plus récentes de juillet, l’indice national des prix des logements aux États-Unis S&P CoreLogic Case-Shiller est à un niveau record, 1 % au-dessus de son niveau d’un an plus tôt. La hausse des prix des derniers mois a annulé la baisse de fin 2022.

Dans un communiqué de presse, S&P a déclaré que les prix avaient augmenté dans les 20 plus grandes villes qu’il suit et a suggéré qu’ils continueraient probablement à augmenter.

La hausse des taux réduit à nouveau l’offre

Le nouveau problème est que peu de gens souhaitent vendre, même s’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour tirer profit de leur maison. La National Association of Realtors affirme qu’il y avait environ 1,1 million de maisons existantes invendues sur le marché en août, soit une baisse de près de 15 % par rapport à l’année dernière.

Greg McBride, analyste financier en chef de Bankrate, a déclaré à NBC News qu’à mesure que les taux augmentent, les personnes qui ont acheté leur maison il y a des années et ont bloqué des prêts hypothécaires à des taux d’intérêt de 3 ou 4 % deviennent de moins en moins susceptibles de déménager.

Cela signifie que l’offre est faible, ce qui a fait monter à nouveau les prix.

« Le renversement que nous avons constaté sur le marché immobilier s’est produit malgré la hausse des taux hypothécaires, car la dynamique dominante est l’offre extrêmement limitée de maisons disponibles à la vente », a déclaré McBride. « Sur de nombreux marchés, cela a contribué à une hausse des prix. Sur d’autres, cela a permis de fixer un plancher ou de limiter la baisse des prix. »

Même les agents immobiliers tirent la sonnette d’alarme, car ils ne sont pas satisfaits de la pénurie de maisons à vendre. Dans un communiqué de presse du 28 septembre, Lawrence Yun, économiste en chef de l’Association nationale des agents immobiliers, a déclaré que l’offre de logements devait doubler simplement pour modérer la récente hausse des prix.

McBride a déclaré que les prix cesseraient éventuellement d’augmenter, mais même dans ce cas, ils deviendraient probablement stables au lieu de diminuer beaucoup, du moins à l’échelle nationale. Les prix pourraient baisser en réponse à des taux plus élevés, mais cela prendra beaucoup plus de temps.

« Il y aura un point critique auquel des taux plus élevés siphonneront suffisamment de demande pour que, même avec une offre limitée, il n’y ait plus de carburant pour faire monter les prix », a-t-il déclaré.

« À quel moment cette situation d’offre très limitée s’améliore-t-elle ? Cela n’arrivera probablement pas avec des taux hypothécaires autour de 8 %. »