Alors que les prix augmentent rapidement, la Maison Blanche et la Fed s’efforcent d’apaiser les craintes

WASHINGTON – Alors que les Américains sortent du verrouillage désireux de reprendre les activités suspendues pendant la pandémie, les décideurs politiques et les analystes financiers ont tourné leur attention vers un point de données qui pourrait ralentir le plaisir : l’inflation.

La reprise économique post-coronavirus devrait être la plus rapide depuis des décennies, les États-Unis augmentant à un taux annualisé de 6,4% au premier trimestre, la deuxième meilleure lecture trimestrielle depuis 2003. Mais elle s’accompagne également de bizarreries qui rendent perplexes les économistes et les décideurs politiques dans certaines manières, y compris l’état des marchés du travail et financiers, le rôle des mesures de relance gouvernementales et l’inflation.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les États-Unis connaîtraient des taux d’inflation plus élevés jusqu’en 2021. Carolyn Kaster, AP

« Nous avons connu ces derniers mois une certaine inflation, et nous – au moins d’une année sur l’autre – continuerons, je crois pendant le reste de l’année, à voir des taux d’inflation plus élevés, peut-être autour de 3% », a déclaré le secrétaire au Trésor. Janet Yellen a déclaré lors d’une réunion en juin des ministres des Finances du G-7 à Londres.

Le Bureau of Labor Statistics a signalé une augmentation des prix de 5% d’une année sur l’autre à partir de mai 2020, la plus forte augmentation en plus d’une décennie. Le bond a surpris les analystes de la Réserve fédérale et alarmé les marchés.

Le 8 juin, la Maison Blanche a annoncé la création d’un groupe de travail ciblant les pénuries de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation qui en résulte. L’équipe, dirigée par le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack, s’attaque à des problèmes à plus long terme comme la pénurie de micropuces dans le pays, tout en étant aux prises avec les pénuries immédiates de certains produits dans le pays à la réouverture de l’économie.

Lors d’un briefing, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a évoqué les goulots d’étranglement dans les secteurs des semi-conducteurs, de la construction et de la construction de maisons, des transports et des industries agricoles et alimentaires.

Mais la Maison Blanche a repoussé les récits selon lesquels l’inflation menace d’étouffer la reprise économique du pays ou que les politiques de l’administration, y compris le plan de relance de 1 900 milliards de dollars des démocrates, sont responsables des derniers chiffres.

Emilie Simons, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré à USA TODAY que le « plan économique du président Joe Biden fonctionne ». Elle a cité les tendances à la baisse des cas et des décès de COVID-19, et une activité économique positive.

« Notre pays connaît une reprise économique record, avec une croissance record de l’emploi et des salaires records. Nous savions que relancer l’économie ne serait pas comme allumer une ampoule et que nous verrions des bosses à mesure que les chaînes d’approvisionnement commenceraient à se normaliser dans le monde entier . Grâce à la campagne de vaccination du président Biden et à une stratégie économique qui part de la base, nous allons dans la bonne direction », a déclaré Simons.

Brian Deese, le directeur du Conseil économique national, a fait écho à cela mercredi.

« Dans la mesure où les gens se concentrent sur les pressions inflationnistes à court terme, ce n’est vraiment pas le problème. À court terme, c’est une économie qui se redresse très fortement », a déclaré Deese lors d’une interview organisée par l’Atlantic Council.

Inquiet de l’inflation? Voici à quoi vous attendre et ce que vous pouvez faire pour vous protéger. La hausse des prix fait peur aux investisseurs. Voici comment fonctionne l’inflation, comment elle affecte les investissements comme les actions et les fonds et comment protéger votre argent. USA AUJOURD’HUI

L’inflation est en fait une augmentation globale des prix des biens dans une économie. Elle peut être causée par des coûts de production ou une demande plus élevés dans l’économie, ainsi qu’une augmentation générale qui s’accompagne d’une augmentation des salaires et du niveau de vie.

En mai, Psaki a déclaré que la Maison Blanche prend la menace de l’inflation « très au sérieux » mais que « la plupart des économistes pensent qu’elle aura un impact temporaire et transitoire » sur la reprise.

En juin, l’enquête Beige Book de la Réserve fédérale a révélé que les prix avaient augmenté alors que les coûts de fabrication, de construction et des matières premières avaient grimpé en flèche pendant le boom post-pandémique. L’enquête a également noté qu’une pénurie persistante de main-d’œuvre incitait certaines entreprises à augmenter leurs prix ou à raccourcir leurs heures d’ouverture.

Certaines des augmentations les plus importantes d’une année sur l’autre enregistrées dans l’indice des prix à la consommation comprenaient les services d’énergie et de transport, dont les prix s’étaient effondrés l’année dernière au plus fort des fermetures de coronavirus.

Les tarifs aériens ont augmenté de 24,1 % depuis mai dernier, tandis que les coûts énergétiques ont globalement augmenté de 28,1 %. Alors que les services de restauration comme les restaurants et les plats à emporter ont augmenté de 4 %, les prix des aliments dans l’ensemble ont augmenté de , dans les limites de l’augmentation prévue.

Les prix d’autres articles, comme les vêtements et les voitures et camions d’occasion, ont également fortement augmenté, reflétant une demande accrue dans l’économie post-COVID, tandis que le coût des produits médicaux a baissé par rapport à l’année dernière.

La question de savoir si ces augmentations de prix seront persistantes ou alarmantes fait débat.

« En général, les consommateurs remarquent les choses qui montent – en particulier les prix de l’essence – et ils ont tendance à ne pas remarquer le prix des choses qui baissent. Mais c’est un méli-mélo, et l’inquiétude, c’est quand tout monte en même temps », a déclaré David Wessel, chercheur principal en études économiques à la Brookings Institution, un groupe de réflexion sur les politiques.

« Il sera intéressant de voir ce qu’il advient des loyers, qui n’ont pas beaucoup augmenté, et ce qu’il advient des salaires. Les gens profitent-ils des augmentations de salaires des entreprises et les personnes peuvent-elles quitter leur emploi ? Wessel continua.

La nature internationale de la hausse de l’inflation conduit également les économistes à suggérer que la tendance actuelle est temporaire et unique à l’économie post-COVID. Tout comme certains prix se sont stabilisés ou ont baissé aux États-Unis, l’inflation a augmenté au Brésil, dans l’Union européenne, en Inde et au Japon.

La question qui taraude les décideurs et les analystes est de savoir combien d’inflation l’économie peut supporter et quand une intervention peut être nécessaire.

Les économistes conviennent qu’au moins une partie de la dernière vague d’inflation est le résultat de la demande refoulée des consommateurs désireux de reprendre leurs affaires, leurs achats, leurs voyages et d’autres activités suspendues pendant la pandémie.

Powell : Une inflation élevée temporaire, va « diminuer » Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a répondu mardi aux inquiétudes des législateurs républicains concernant l’augmentation de l’inflation en réitérant son point de vue selon lequel les augmentations de prix actuelles seront probablement temporaires. (22 juin) PA

Mardi, cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, a reconnu lors d’une audition au Congrès que les derniers chiffres de l’inflation étaient revenus plus élevés que prévu.

Il a toutefois insisté sur le fait qu’il est toujours « très, très improbable » que les États-Unis voient quelque chose proche du niveau d’inflation que le pays a connu dans les années 1970 et 1980 lorsque l’inflation était supérieure à 10%.

« Je dirai que ces effets ont été plus importants que prévu et qu’ils pourraient s’avérer plus persistants que prévu », a déclaré Powell. « Mais les données entrantes sont très cohérentes avec l’opinion selon laquelle ce sont des facteurs qui s’atténueront avec le temps, et l’inflation diminuera ensuite vers nos objectifs, et nous surveillerons cela attentivement. »

Inflation à venir ? L’économiste dit que c’est compliqué PA

Alors que certains analystes soutiennent que l’inflation signale une surchauffe de l’économie, les économistes s’accordent généralement à dire que la dernière série de chiffres sur l’inflation ne sont pas le plus gros problème concernant l’économie américaine.

« La Fed et de nombreux économistes ont dit que cette flambée de l’inflation que nous avons observée est en grande partie temporaire et liée aux contraintes de la réouverture de l’économie après la fin de la pandémie », a déclaré Wessel.

« Ce point de vue a été un peu remis en cause par l’ampleur des récentes augmentations de prix. Les gens ne s’attendaient pas à ce que les prix augmentent aussi rapidement », a-t-il poursuivi, ajoutant que la Réserve fédérale a publié plusieurs déclarations notant la hausse des prix et que toute hausse des taux d’intérêt correspondante reste une possibilité lointaine.

« Je ne pense pas que l’Américain moyen se moque de savoir si la Fed augmente ses taux en décembre 2022 ou en avril 2023. Cela compte sur les marchés financiers et bien sûr, cela nous affecte tous … mais je ne pense certainement pas qu’il y ait de cause pour l’alarme, en fait, je dirais tout le contraire », a déclaré Wessel.

David Wessel, chercheur principal en études économiques à la Brookings Institution Je ne pense pas que l’Américain moyen se moque de savoir si la Fed relève ses taux en décembre 2022 ou en avril 2023. Cela compte sur les marchés financiers et bien sûr, cela nous affecte tous… mais Je ne pense certainement pas qu’il y ait lieu de s’alarmer, en fait, je dirais tout le contraire.

De nombreux observateurs de la Réserve fédérale notent également que son attention sur la question rassure de nombreux investisseurs, qui pourraient autrement s’alarmer de l’anomalie.

« Je pense que cela est très cohérent avec ce qu’ils disent depuis longtemps : que leurs décisions sont fondées sur des données. Ils surveillent attentivement les choses pour s’assurer qu’ils remplissent leur double responsabilité de stabilité des prix et de maximisation de l’emploi. Et leur dernière annonce est assez simple de ce point de vue », a déclaré Erica Groshen, conseillère principale en économie à l’Université Cornell et ancienne commissaire du Bureau of Labor Statistics.

Indépendamment de ses effets tangibles à court terme sur les citoyens ordinaires, l’inflation représente un défi politique pour l’administration Biden.

Les législateurs du GOP ont cité les dernières augmentations des prix à la consommation et la pénurie du marché du travail comme des lignes d’attaque contre le président, alléguant que les politiques du président sont à blâmer pour les contradictions de la reprise.

Le représentant Jim Banks, R-Ind., a déclaré à l’Associated Press que ses électeurs avaient « vu les prix plus élevés de l’essence en particulier, mais aussi l’épicerie et le coût de fonctionnement de leur entreprise » et que beaucoup « savaient, intuitivement, que c’est en raison de l’agenda économique des démocrates et de leurs grands projets de dépenses.

Le président Joe Biden prononce une allocution sur l’économie au Cuyahoga Community College Metropolitan Campus, le jeudi 27 mai 2021, à Cleveland. Evan Vucci, AP

« Si la crise du gaz est une flamme de bougie et que les prix du bois sont un feu de camp, alors l’inflation croissante est un feu de forêt qui s’est enflammé et pourrait éventuellement brûler toute notre économie », a déclaré le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a écrit sur Twitter après que les prix du bois ont grimpé avant de chuter à nouveau.

Alors que l’exactitude de la critique est contestée parmi les économistes, les républicains espèrent que le récit de l’inflation les aidera à convaincre les électeurs les plus préoccupés par l’économie.

« À l’avenir, la plupart de ce que propose Biden – tous ces trucs d’infrastructure – vont s’étaler sur un certain nombre d’années. Cela n’affecterait pas l’économie à court terme. Tout ce qui concerne l’infrastructure prend des années avant que l’argent ne soit dépensé. Donc, je ne pense pas que ce soit une question économique, mais c’est une question politique », a déclaré Wessel à propos des propositions d’infrastructure de Biden.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.