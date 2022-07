Alors que les prix augmentent à l’échelle nationale, comment calculer votre propre taux d’inflation

Il n’est probablement pas surprenant d’apprendre que les prix ont augmenté dans l’ensemble de l’économie américaine, que ce soit à l’épicerie ou à la pompe à essence.

Mais de combien les dépenses de votre ménage personnel ont-elles augmenté, et comment cela se compare-t-il à celui de l’Américain moyen ?

Le calcul de votre taux d’inflation personnel peut aider à répondre à ces questions.

La indice des prix à la consommation est une mesure courante de l’inflation. Les ménages ont payé 8,6% d’argent de plus en mai 2022 pour un large panier de biens et services par rapport à ce même panier en mai 2021 – le plus grand bond annuel en plus de 40 ans.

En savoir plus sur les finances personnelles :

De combien d’argent avez-vous besoin pour sortir d’une récession

Comment ajuster votre budget logement face à la hausse des taux hypothécaires

Pourquoi les experts disent qu’un salaire minimum fédéral plus élevé est attendu depuis longtemps

Cependant, votre panier est probablement différent. D’une part, les achats et les habitudes de consommation varient d’un ménage à l’autre, en fonction de facteurs tels que le revenu, l’âge et la géographie, selon Brian Bethune, économiste et professeur au Boston College.

Cela signifie que votre taux d’inflation personnel diverge également probablement de la moyenne américaine.

Il existe plusieurs façons de calculer votre taux d’inflation. Les pièges d’un tel calcul sont apparus lundi lorsque Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous l’administration Trump, a tweeté une estimation incorrecte pour un barbecue du 4 juillet.