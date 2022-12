Alors que les prévisions deviennent inquiétantes, la tempête hivernale oblige des millions de personnes à se préparer au pire

NASHVILLE – Une grande partie de la section médiane du pays se préparait à une dose extraordinairement brutale de températures glaciales, de poudrerie et de vents violents qui devaient arriver juste à la période de pointe des voyages de la saison de Noël.

La combinaison d’un système de tempête qui s’intensifie rapidement appelé «cyclone à la bombe» et d’une grande masse d’air arctique entraînera des conditions de blizzard et des refroidissements éoliens extrêmement dangereux dans les plaines et le Midwest, ainsi qu’un gel soudain et des vents violents qui perturberont les déplacements à travers le moitié est du pays avant le week-end férié, ont indiqué les prévisionnistes.

À l’approche de la puissante tempête, les avertissements sont devenus de plus en plus inquiétants. À Buffalo – où les températures glaciales et les tempêtes de neige font partie de la vie – le Service météorologique national a décrit l’événement à venir comme une «tempête unique en une génération». Plusieurs gouverneurs ont déclaré l’état d’urgence en avertissant les habitants d’un éventail de dangers.

“Cela va être vraiment dangereux”, a déclaré le gouverneur Andy Beshear du Kentucky lors d’une conférence de presse mercredi, avant de parcourir la litanie des catastrophes qui ont frappé le Kentucky au cours de son mandat. “Après les tornades et les inondations, les pandémies, les multiples tempêtes de verglas ces trois dernières années, je ne veux pas perdre une seule personne sur ce front arctique qui traverse.”