Mais M. Mansky, qui est sorti en liberté quelques heures après sa détention mardi, a par la suite exprimé sa déception envers ses compatriotes. Pour toute la colère en ligne et les sous-vêtements mèmes générés ces derniers jours par les révélations de M. Navalny sur son empoisonnement – qui n’ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante – il n’y avait presque personne qui protestait dans les rues.

Les Russes vivent l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire récente et pourtant, pour la plupart, entre les vacances et la pandémie, ils baissent la tête. Beaucoup ont peur d’exprimer leur indignation, craignant d’avoir trop à perdre. D’autres peuvent ne pas croire que M. Navalny a été empoisonné par leur gouvernement.

Seul un tiers des Russes pense que M. Navalny a été empoisonné, un sondeur indépendant, le Levada Institute, trouvé en septembre, avant les plus récentes révélations de M. Navalny, et seulement un tiers de ceux qui pensaient que le gouvernement était impliqué.

« Il est si petit », a déclaré Valentin Leontyev, un ingénieur pétrolier à la retraite de 81 ans à Moscou, rejetant l’idée que M. Navalny a été empoisonné. « Quel serait le but? »

M. Navalny continue de récupérer en Allemagne et jure de retourner en Russie. En Allemagne, il a travaillé avec Bellingcat, un groupe d’enquête open-source, pour produire un rapport et une vidéo montrant comment des dossiers téléphoniques divulgués établissent que des agents russes avaient cherché à l’empoisonner. Lundi, il a publié un nouveau vidéo cela le montre se faisant passer pour un fonctionnaire russe et extirper une confession par téléphone par un homme qui, selon M. Navalny, faisait partie de l’équipe d’assassinats.

Dans la vidéo, on peut entendre l’homme dire que le poison a été planté dans les sous-vêtements de M. Navalny et qu’il a survécu parce qu’il a reçu des soins médicaux rapides. M. Navalny dit que l’homme était Konstantin Kudryavtsev, un spécialiste de la guerre chimique au Service fédéral de sécurité, connu sous le nom de FSB, successeur du KGB.