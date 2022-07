Alors que les preuves du panel du 6 janvier s’accumulent, les médias conservateurs doublent

Après la dernière audience estivale du comité du 6 janvier la semaine dernière, la discussion sur les plateaux de CNN et MSNBC s’est tournée vers une possibilité intrigante bien que familière sur ce qui pourrait résulter de la conclusion du panel. Les arguments en faveur de poursuites pénales contre l’ancien président Donald J. Trump, ont déclaré de nombreux experts, étaient non seulement justifiés, mais semblaient plus que probables compte tenu de la preuve de son inaction alors que les émeutiers ont saccagé le Capitole.

Si cela ressemblait à du déjà-vu – plus de prédictions de la chute imminente de M. Trump – la réponse aux audiences des plates-formes pro-Trump ressemblait à quelque chose de nouveau, reflétant les efforts déployés par sa garde prétorienne de médias amis pour réécrire l’histoire violente de ce jour-là.

Même si la description vivante par le comité de l’incapacité de M. Trump à intervenir a conduit deux médias influents à droite, Le New York Post et Le journal de Wall Streetpour le dénoncer au cours du week-end, de nombreuses personnalités des médias conservateurs ont continué à pousser un récit plus aseptisé du 6 janvier 2021. Ils ont transformé la police du Capitole en méchants et ont allégué l’existence d’un complot gouvernemental visant à criminaliser la dissidence politique.