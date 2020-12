La priorité ira aux personnes âgées de plus de 80 ans et aux soignants des foyers de soins, et les responsables de la santé publique ont admis que la demande dépasserait rapidement l’offre dans les premiers mois, même pour ces groupes. Les 800 000 doses que la Grande-Bretagne s’attend à recevoir ce mois-ci « pourraient être le seul lot que nous recevions depuis un certain temps », a averti Chris Hopson, directeur général de NHS Providers.

Le lancement précoce de la Grande-Bretagne en fait le premier pays à relever le défi du déploiement d’un vaccin qui utilise une technologie révolutionnaire et nécessite une manipulation extrêmement prudente.

Les États-Unis ne sont pas loin derrière avec leur décision d’approbation, et l’expérience ici pourrait servir les efforts américains – bien que le système de soins de santé universel du Royaume-Uni permette une approche plus centralisée.

Le gouvernement américain prévoit d’expédier 6,4 millions de doses du vaccin Pfizer aux États dans les 24 heures suivant une autorisation d’utilisation d’urgence prévue de la Food and Drug Administration, a déclaré cette semaine le général de l’armée Gustave Perna, chef des opérations de l’opération Warp Speed.

Alors que les États-Unis peuvent également commencer lentement dans les premières semaines, comme la Grande-Bretagne, Perna a déclaré aux journalistes que le nombre augmentera rapidement. Le tsar de la Maison Blanche a prédit que d’ici la fin du mois de février, les États-Unis devraient être en mesure de distribuer suffisamment de vaccins pour vacciner 100 millions de personnes.

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté mardi pour recommander de donner la priorité aux agents de santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée. Cela est conforme aux listes de priorités de nombreux pays du monde. Mais la Grande-Bretagne a choqué les travailleurs médicaux du National Health Service jeudi soir en révélant que, contrairement aux hypothèses de longue date, ils ne seraient pas les premiers à recevoir une injection.

Les infirmières et les médecins en première ligne sont régulièrement salués comme des héros nationaux en Grande-Bretagne. Dans les premiers mois de la pandémie de crise, les civils ont rempli les rues de casseroles et de poêles, soufflant des cornes et applaudissant chaque semaine dans des expressions de reconnaissance pour leur courage.

Mais maintenant, avec une grande partie du pays, ils devraient attendre.

Mike Adams, directeur pour l’Angleterre au Royal College of Nursing, a déclaré que ces dernières semaines, «les messages des politiciens se sont concentrés sur« le personnel du NHS comprendra », et que l’histoire de certains politiciens n’a pas été utile. susciter des attentes. «

Adams a déclaré au Washington Post: « Nous voulons que nos membres y aient accès pour leur propre sécurité et pour éviter de nouvelles flambées dans les zones où ils travaillent, mais nous apprécions qu’avec une offre limitée de vaccins, vous puissiez comprendre pourquoi le plus être vulnérable. avoir la priorité. Mais la confusion est la partie la plus inutile. «

Plutôt que des infirmières en soins intensifs, des spécialistes des ventilateurs et des médecins urgentistes, les responsables du NHS et les membres du groupe de travail sur les vaccins ont déclaré qu’ils voulaient donner la priorité aux personnes âgées et aux soignants des maisons de retraite – car la mortalité la plus élevée et le plus grand nombre d’hospitalisations proviennent de ce groupe d’âge et de ce secteur. .

Malheureusement, les responsables du NHS ont admis qu’ils n’avaient pas encore de protocole ou d’approbation réglementaire pour offrir des injections de Pfizer dans les maisons de retraite.

Développé par la société allemande BioNTech et fabriqué par Pfizer, le vaccin est construit sur de minuscules morceaux d’ARN messager, qui encouragent le corps à fabriquer des anticorps pour conjurer la protéine de pointe à la surface du coronavirus. Les vaccins à ARN doivent être stockés et transportés à des températures subantarctiques très froides de moins 75 degrés Celsius et nécessitent donc une manipulation spéciale.

Les régulateurs britanniques, lorsqu’ils ont accordé une approbation d’urgence pour le vaccin Pfizer, ont indiqué qu’il ne peut pas être déplacé plus de quatre fois et que les plateaux contenant 975 doses ne peuvent pas être séparés – ce qui signifie qu’un plateau ne peut pas être ouvert à ce stade. faire des injections dans les maisons de retraite habituellement plus petites signifie moins de patients.

«Ce n’est pas comme sortir un paquet de six yogourts de votre réfrigérateur, le casser sur le comptoir de la cuisine, en mettre un dans votre sac, l’emmener au travail, puis le garder dans le réfrigérateur au travail», a déclaré Hopson.

Ainsi, pendant que le NHS cherche comment entrer dans les maisons de retraite, les premiers injections seront injectées dans l’un des 50 hôpitaux desservant un centre de vaccination. L’année prochaine, le gouvernement prévoit d’ouvrir des centres de vaccination massifs dans les centres de conférence, les arènes sportives et les écoles.

Au total, la Grande-Bretagne a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes, car chacune nécessite deux injections, à trois semaines d’intervalle.

Ministre des affaires Alok Sharma a dit à Sky News vendredi, il espérait que le pays recevrait « plusieurs millions » de doses de Pfizer ce mois-ci, « mais bien sûr, nous avons toujours dit que la grande majorité de ce programme de vaccination aura lieu dans la nouvelle année ».

Les 800 000 doses initiales promises par Pfizer n’iront pas loin pour couvrir les 3,2 millions de Britanniques âgés de 80 ans et plus et les au moins 300 000 soignants travaillant dans les maisons de retraite.

Tous ces gens feront la queue pour les plus de 1,4 million de travailleurs du NHS.

Chaand Nagpaul, président de la British Medical Association, la principale association de médecins, a déclaré qu’avec des approvisionnements limités, il était important que les personnes les plus à risque aient la priorité, mais il a critiqué les rapports incohérents du gouvernement.

«Au cours de la première vague, nous avons vu que beaucoup trop de prestataires de soins de santé et de services sociaux sont devenus incroyablement malades à cause du covid – et beaucoup sont morts tragiquement – et que ceux qui travaillent en première ligne devraient donc avoir la possibilité d’être protégés rapidement», a déclaré Nagpaul.

« Il est maintenant essentiel qu’il y ait une cohérence et une clarté absolues à mesure que de plus en plus de vaccins deviennent disponibles, à la fois pour le public et pour le personnel de santé, sur le moment et l’endroit où s’attendre à être vacciné », a-t-il déclaré.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que la mise en œuvre sera un « défi majeur », mais a ajouté que les hôpitaux et les laboratoires britanniques étaient bien équipés pour traiter des échantillons nécessitant de basses températures. y compris l’utilisation d’azote liquide et de neige carbonique. .

Il a dit que si l’objectif est de réduire le nombre de morts, il était logique de donner la priorité aux maisons de retraite médicalisées, qui ont été «durement» touchées lors de la première vague.

Après cela, a-t-il dit, les agents de santé pourraient être les prochains sur la liste, « non seulement parce qu’ils sont eux-mêmes plus à risque, mais ils prennent également soin de nombreuses personnes appartenant à la tranche d’âge extrêmement vulnérable ».

Ceci est également important s’il n’y a pas d’enregistrement généralisé chez les personnes de plus de 80 ans.