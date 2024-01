Alors que les prédictions apocalyptiques se dissipent, les collaborateurs de Biden savourent une économie en plein essor

Les principaux conseillers du président Biden lancent cette semaine une nouvelle campagne agressive pour vanter la force de l’économie alors que la campagne présidentielle s’intensifie, dans l’espoir de transformer ce qui a longtemps été perçu comme l’une des plus grandes vulnérabilités politiques du président en un atout.

L’effort de messagerie reflète une confiance renouvelée parmi les cerveaux économiques de Biden dans la résilience de l’économie américaine et dans la gestion du président, après que l’administration ait été martelée sans relâche pendant plus de deux ans à cause d’une inflation élevée et de prédictions généralisées d’une récession imminente. Jeudi, le Bureau of Economic Analysis a rapporté que l’économie du pays avait connu une croissance de 2,5 pour cent au cours de l’année dernière, avec un taux annuel robuste de 3,3 pour cent au cours du trimestre le plus récent.

“L’économie américaine est sur une voie très souhaitable”, a déclaré mercredi la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen aux journalistes du département du Trésor. “Et je m’attends à ce que, malgré le fait qu’il y ait toujours des risques, l’économie se porte très bien, très bien.”

Dans le but de capitaliser sur des données solides, Yellen a prononcé jeudi un discours historique à Chicago visant à la fois à défendre le bilan économique de l’administration jusqu’à présent et à commencer à exposer ses plans pour un deuxième mandat. Dans des remarques préparées, Yellen a réprimandé les prévisionnistes qui « pensaient qu’une récession l’année dernière était inévitable ». Elle a également vanté les bas prix de l’essence, une hausse de la confiance des consommateurs, une augmentation de la richesse par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, une réduction de l’écart entre le chômage rural et urbain, le plafonnement des prix de certains médicaments et d’autres signes d’amélioration économique.

“Cela a été la reprise la plus équitable jamais enregistrée”, a déclaré Yellen, selon ses remarques préparées. “La reprise que nous avons connue – au lieu d’une reprise plus faible ou moins équitable – nous a permis d’éviter des difficultés financières pour la plupart des familles américaines de la classe moyenne.”

S’exprimant jeudi dans le Wisconsin, Biden a déclaré de la même manière : « Je ne veux pas vous ennuyer avec des détails, mais, vous savez, les experts, depuis le moment où j’ai été élu, insistaient sur le fait qu’une récession était imminente. Chaque mois, il y aurait une récession. Eh bien, vous savez, nous avons une très forte croissance.

La position de l’administration s’inscrit dans le cadre d’une refonte plus large de la politique de l’économie américaine, qui semblait autrefois être l’arme la plus efficace de l’ancien président Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2024. Même si les Républicains restent optimistes quant au fait que l’économie reste un puissant message gagnant – en particulier compte tenu des tentatives initiales de l’administration de minimiser les hausses de prix en 2021 et 2022 – les arguments économiques du Parti républicain sont certainement devenus plus difficiles, alors que l’inflation est passée d’environ 9 % à plus près de 3 %. pour cent.

Certains analystes soulignent que des risques subsistent pour l’économie et qu’il existe toujours un risque de réaccélération de l’inflation.

« Il ne fait aucun doute que les données recueillies à la fin de cette matinée étaient fantastiques. L’économie a embarrassé ceux qui appelaient à la récession, et elle a embarrassé ceux qui réclamaient la fin de l’inflation trop tôt », a déclaré Stephen Miran, qui a été analyste économique au département du Trésor de l’administration Trump. « Mais il est encore prématuré de se réjouir : les risques d’inflation sont réels, tout comme les risques de récession. Il est difficile d’imaginer que l’économie puisse être confrontée à des marchés du travail et du logement tendus et ne pas voir de réels risques d’inflation.»

Néanmoins, la Maison Blanche devient également de plus en plus affirmée dans ses messages sur l’économie. Jeudi, le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche a publié un rapport montrant que l’indice des « blue chips » des principaux prévisionnistes économiques avait gravement mal évalué la direction de l’économie, projetant une inflation et un chômage beaucoup plus élevés que ce qui s’est avéré être le cas.

“Les données racontent l’histoire convaincante d’une économie qui a considérablement défié les attentes et où les tensions persistantes sur les marchés du travail et l’atténuation des pressions sur les prix soutiennent la croissance macroéconomique”, indique le rapport.

