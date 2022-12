Alors que les politiciens jouaient au jeu du blâme sur l’inflation en 2022, qu’est-ce qui a vraiment poussé à la hausse des prix ?

OTTAWA –

Certains l’ont appelé “Justinflation”. D’autres l’ont appelé “greedflation”.

Mais la réalité est peut-être beaucoup moins accrocheuse que le jeu de mots qui a pris son envol dans la politique canadienne cette année.

Après avoir connu des décennies d’un taux d’inflation relativement faible et stable, les Canadiens ont passé 2022 aux prises avec les niveaux d’inflation les plus élevés observés en près de 40 ans.

Avec la hausse du coût de la vie exacerbant les problèmes d’abordabilité préexistants, les politiciens se sont précipités pour pointer du doigt ce – ou qui – qu’ils pensaient être à l’origine du problème.

Parfois, ces doigts pointaient vers le premier ministre Justin Trudeau et ses libéraux fédéraux.

« Plus le gouvernement dépense, plus les Canadiens paient », a déclaré le chef de l’opposition Pierre Poilievre à la Chambre des communes en novembre en français. « C’est pourquoi nous avons le taux d’inflation le plus élevé depuis 40 ans. C’est ‘Justinflation’.

Les conservateurs, dirigés par Poilievre, ont été catégoriques sur le fait que les dépenses du gouvernement sont à l’origine de l’inflation élevée. Pendant ce temps, les néo-démocrates affirment que les entreprises avides sont responsables de la hausse des prix aux dépens des Canadiens.

Mais la vérité est plus compliquée, dit Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary.

“Ce n’est pas nouveau que des problèmes complexes soient simplifiés à l’extrême par des politiciens de toutes les allégeances politiques”, a déclaré Tombe.

L’inflation a commencé à grimper au milieu de 2021, coïncidant avec la réouverture de l’économie canadienne après plusieurs fermetures pandémiques. Alors que les prix ont continué de monter en flèche en 2022, le taux d’inflation annuel du pays ayant culminé à 8,1 % en juin, l’inflation est devenue un point central de la politique.

Stephen Gordon, professeur d’économie à l’Université Laval, affirme que la plupart des économistes s’entendent pour dire qu’une multitude de facteurs ont poussé l’inflation bien au-dessus de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Les événements mondiaux, notamment l’invasion russe de l’Ukraine et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie, ont limité l’offre de biens et fait grimper les prix.

Il y a également eu de plus en plus de discussions sur les facteurs nationaux qui ont joué dans l’inflation, y compris les mesures de relance budgétaire et monétaire pendant la pandémie.

Le gouvernement fédéral a réagi au COVID-19 avec une gamme de programmes de soutien à la pandémie qui ont fourni des milliards de dollars aux particuliers et aux entreprises pour atténuer les pertes financières dues aux fermetures.

La Banque du Canada a également injecté des stimulants dans l’économie en ramenant les taux d’intérêt à près de zéro et en rachetant des obligations d’État pour réduire encore plus les taux et encourager les dépenses, une stratégie suivie par d’autres banques centrales dans le monde.

Ce stimulus était probablement excessif, reconnaît maintenant la Banque du Canada.

Dans un discours prononcé à l’Université de Waterloo en septembre, son sous-gouverneur Paul Beaudry a déclaré qu’un retrait mondial plus rapide des mesures de relance budgétaire et monétaire pendant la reprise après la pandémie aurait probablement entraîné une baisse de l’inflation.

Le gouvernement fédéral a maintenu son affirmation selon laquelle l’inflation est le résultat de facteurs mondiaux indépendants de la volonté du Canada.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’« une partie de la leçon concernant cette crise de l’inflation était les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales », et son gouvernement se concentrera sur « s’assurer que nous sommes beaucoup plus résilients, en veillant à ce que nous soyons là en tant que partenaire fiable pour les pays. »

Tombe a déclaré qu’Ottawa ne pouvait ignorer la responsabilité de l’impact de ses politiques intérieures, la hausse des coûts du logement contribuant également à l’inflation.

Pourtant, a-t-il dit, les critiques de la relance pandémique sont présentées avec le recul.

“Certains des programmes de soutien du revenu semblent trop importants maintenant, mais uniquement parce que nous avons si bien réussi à combattre ce qui aurait pu être une crise de santé publique et économique beaucoup, beaucoup plus profonde et plus douloureuse”, a déclaré Tombe, ajoutant que les programmes seuls font ne tient pas compte du taux d’inflation maximal de 8,1 %.

Gordon a convenu que les effets des programmes n’étaient pas prévisibles au début de la pandémie. “Personne ne savait à l’époque quel était le montant approprié.”

Le NPD, qui s’est battu pour une augmentation des montants versés par les programmes de lutte contre la pandémie, a largement accusé les intérêts du secteur privé d’aggraver le problème.

«Nous savons que la cupidité des entreprises fait grimper le coût de la vie», a déclaré le chef du NPD Jagmeet Singh lors de la période des questions en septembre. “Alors, que va faire le gouvernement pour lutter contre la” cupidité “causée par la cupidité des entreprises?”

Les bénéfices des entreprises ont récemment augmenté en proportion du produit intérieur brut, tandis que la part du PIB constituée des salaires des travailleurs est en baisse, ce qui amène le NPD à accuser les entreprises de bénéficier d’une inflation élevée.

Cependant, Tombe dit que la hausse des bénéfices des entreprises est compliquée. Un regard sur l’industrie de l’épicerie, par exemple – une industrie souvent citée par le NPD – montre que les marges n’ont pas augmenté.

Loblaw, en particulier, a attiré l’attention pour ses bénéfices records. Le mois dernier, l’épicier a annoncé que ses bénéfices du troisième trimestre avaient augmenté d’environ 30 % par rapport à il y a un an.

Plus tôt ce mois-ci, le vice-président principal des finances de détail de Loblaw, Jodat Hussain, a été appelé à témoigner sur l’inflation alimentaire devant les députés du comité de l’agriculture de la Chambre des communes. Il a déclaré que Loblaw avait augmenté les prix parce que les fournisseurs facturaient plus et que les marges brutes de l’entreprise sur les aliments étaient restées stables.

Les sociétés pétrolières et gazières ont également réalisé des bénéfices records avec la hausse des prix de l’énergie à l’échelle mondiale. Mais Tombe a déclaré que les sociétés pétrolières et gazières canadiennes sont des preneurs de prix fortement influencés par le marché international.

Certains signes récents montrent que l’inflation diminue au Canada. Après avoir culminé en juin, le taux d’inflation annuel est tombé à 6,9 % en octobre. Toutefois, le retour à une inflation de 2 % devrait être long.

Bien que la Banque du Canada ait récemment déclaré qu’elle pourrait suspendre ses hausses agressives des taux d’intérêt, elle ne s’attend pas à ce que l’inflation revienne à sa cible avant 2024.

Tombe a déclaré que bien qu’il soit important de tirer des leçons de l’expérience récente du Canada en matière d’inflation, il existe de nombreuses questions politiques importantes qui nécessiteront une réflexion en avant plutôt qu’en arrière.

“C’est décevant pour moi de voir la majeure partie de la conversation politique essayer de blâmer.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 décembre 2022.