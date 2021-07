Alors que les pluies fouettent Hyderabad, visitez ces lacs pour les voir dans leur splendeur débordante

Avec les pluies qui ont frappé Hyderabad au cours des dernières semaines, les lacs et les réservoirs de la ville regorgent d’eau douce. Avec la pandémie de Covid-19 qui fait toujours rage, un voyage vers ces lacs est plus sécuritaire qu’une sortie dans des espaces confinés. De plus, vous pourriez aussi apercevoir des oiseaux et des cerfs. Voici quelques lacs où vous pouvez vous rendre pour une dose de nature pendant le week-end :

Lac Hussainsagar

Cette zone est le lieu de loisirs incontournable dans une ville où les espaces publics ouverts sont difficiles à trouver. Le lac semble plus vaste avec les récentes arrivées d’eau et s’asseoir sur les pelouses bien entretenues au bord du lac est un excellent moyen de profiter d’une soirée nuageuse. Malgré la foule, vous pouvez toujours maintenir une distance physique car il y a amplement d’espace pour cela.

Lac Renard Sagar

Il est devenu un favori parmi les amoureux de la nature après que la Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) ait entrepris des travaux d’embellissement. Ce lac artificiel construit en 1897 est situé à Jeedimetla. Sa station de pompage patrimoniale en forme de dôme a fasciné ces derniers temps, ses images dominant les flux de médias sociaux. Il y a plusieurs histoires pour expliquer le nom curieux du lac. Quelques-uns disent que le lac a été nommé ainsi parce que sa forme ressemble à celle d’une tête de renard sur les cartes. Quelques autres disent que lorsque le lac a été construit, c’était un abreuvoir pour les renards qui venaient des forêts voisines, et c’est pourquoi il a été baptisé Fox Sagar.

Lac Shamirpet

Ne soyez pas surpris si vous êtes accueilli par un troupeau de chevreuils se désaltérant et galopant au bord de ce lac. Le lac situé à 27 km de Secunderabad est situé près du parc Jawahar Deer. C’est également un endroit populaire parmi les ornithologues et les photographes qui s’y rendent pour capturer des levers et couchers de soleil spectaculaires. Cependant, le lac est devenu une tombe aquatique pour beaucoup dans le passé, et il faut faire preuve de prudence lors de la visite de l’endroit pendant la saison des pluies.

Lac Ameenpur

Paradis des ornithologues, ce lac du district de Sangareddy est le premier site de biodiversité à être agréé en zone urbaine. Les oiseaux migrateurs tels que les flamants roses, les hérons et les cormorans visitent le lac chaque hiver, ce qui en fait un endroit idéal pour les photographes et les amoureux de la nature.

Lac Himayat Sagar

Situé à 20 km d’Hyderabad, le lac est connu pour ses levers et couchers de soleil pittoresques. La verdure qui entoure le lac est un spectacle pour les yeux endoloris. Mardi, l’une des 17 vannes d’inondation des réservoirs a été ouverte après que l’eau ait atteint le niveau du réservoir. Quiconque envisage de visiter le lac à cette époque doit faire preuve de prudence.

