Alors que les Philippines votent pour un nouveau président, une dynastie politique est de retour en jeu

Depuis des mois, les Philippines vibrent de l’énergie d’une grande campagne électorale.

Ce fut une scène animée d’un rassemblement massif après l’autre pendant la course, attirant les foules vers des événements qui se déroulent davantage comme des concerts ou des fêtes de rue dans la nation de l’archipel.

Lundi, plus de 67 millions d’électeurs inscrits voteront pour décider du prochain chapitre du pays, votant pour un nouveau président, un vice-président et 12 sénateurs, ainsi que 300 législateurs de la chambre basse et quelque 18 000 fonctionnaires, dont des maires, des gouverneurs et des représentants locaux. conseillers d’arrondissement.

Beaucoup voient cette élection comme un point d’inflexion à enjeux élevés pour les Philippines qui déterminera comment elle est gouvernée et comment elle se remet de la pandémie de COVID-19.

Une grande partie du pays est tapissée d’affiches électorales, comme cet endroit près d’un centre de vote à Manille. (Aaron Favila/Associated Press)

Le président sortant, Rodrigo Duterte, a été une figure populaire mais polarisante, réprimant une presse libre et violant les droits de l’homme avec sa politique de “guerre contre la drogue”.

Human Rights Watch estime que la politique dure a entraîné la mort de plus de 12 000 personnes, dont environ 3 000 aux mains de la police.

Mais les partisans de Duterte pensent qu’il a réussi à imposer une discipline à la population et à réduire la criminalité et la corruption.

Et dans un pays avec l’un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, la lutte contre la pauvreté par l’emploi, les soins de santé et l’éducation a été largement au centre de la plate-forme de chaque candidat.

Qui est le favori de la présidentielle ?

Alors que la liste des candidats comprend 10 personnes, alors que la campagne tire à sa fin, elle est surtout devenue une course à double sens entre la vice-présidente sortante Leni Robredo et Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr., ancien sénateur et fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos. .

Les derniers sondages d’opinion placent Marcos Jr., 64 ans, confortablement en tête. Sa colistière, Sara Duterte-Carpio, est la fille de l’actuel président.

Ferdinand Marcos Jr. s’adresse aux partisans lors du rassemblement de proclamation de sa candidature présidentielle de 2022 dans la province de Bulacan, au nord de Manille, le 8 février. Depuis son retour d’exil aux Philippines en 1991 après le renversement de son père, Marcos a cherché à reconstruire sa famille. image d’une nouvelle génération, née après la dictature souvent brutale. (Basilio Sepe/Associated Press)

La popularité de Marcos est le résultat d’une réhabilitation majeure de son nom de famille, survenant 36 ans après que Ferdinand Marcos Sr. a été évincé par la révolution du “pouvoir populaire” du pays après des années de dictature brutale – une époque embourbée dans la corruption et la violence.

“Notre système politique a vraiment été monopolisé et dominé par de puissantes familles politiques”, a expliqué Sheila Coronel, journaliste d’investigation philippine et professeur à l’université de Columbia à New York.

“Notre système politique est très antidémocratique. Je dirais qu’il y a peut-être plus de 2 000 familles qui ont le monopole des fonctions politiques locales et nationales dans un pays de plus de 100 millions d’habitants.”

Dans sa tentative de regagner des fonctions publiques, Marcos Jr. a dû “reconstruire le mythe de l’ère Marcos comme l’âge d’or des Philippines, où il y avait la paix, il y avait du progrès ou il y avait la prospérité”, a déclaré Coronel.

“Ils ont beaucoup investi là-dedans, en particulier dans les médias sociaux”, a-t-elle déclaré. “Ils ont ciblé en particulier les électeurs les plus jeunes – ceux de moins de 40 ans, qui n’ont aucun souvenir de la loi martiale ou du régime de Marcos.”

Ferdinand Marcos Jr., représenté ici avec sa famille dans les jardins du palais de Manille en décembre 1977, est l’homonyme de son père, un dictateur renversé lors du soulèvement du « pouvoir du peuple » en 1986. (Daniel Simon/Gamma-Rapho via Getty Images)

Au cours de la campagne, Marcos a renoncé aux débats et aux apparitions dans les médias grand public au profit de messages destinés aux plateformes de médias sociaux, notamment TikTok, Facebook et YouTube.

“Les médias sociaux pour les élections de 2022 ont joué un rôle énorme dans la réhabilitation de la marque Marcos”, a déclaré Jonathan Ong, chercheur en désinformation et professeur associé à l’Université du Massachusetts.

Les sondages d’opinion suggérant que 56 % des électeurs élirait Marcos, Ong a déclaré qu’une grande partie de ce soutien est en fait pour la marque de sa famille, “qui a été modifiée, raffinée, blanchie à la chaux, aseptisée par les médias sociaux”.

“C’est quelque chose qui ne s’est pas produit pendant la campagne électorale, mais c’est un projet depuis six, voire sept ans”, a-t-il déclaré.

Et son challenger ?

Leni Robredo, une ancienne avocate des droits de l’homme, a construit sa campagne autour de la tentative de contrer la machine de médias sociaux de Marcos – et la reconnaissance du nom qui accompagne sa dynastie politique.

Elle et son équipe sont fières de mener une campagne populaire alimentée par des bénévoles, certains allant de maison en maison pour parler directement aux électeurs.

Alors que Robredo, 57 ans, est la vice-présidente sortante, elle a pris ses distances avec l’administration Duterte.

La vice-présidente philippine et candidate de l’opposition à la présidence, Leni Robredo, salue ses partisans lors d’un rassemblement électoral à Pasay, dans la banlieue de Manille, le 23 avril. (Ted Aljibe/AFP via Getty Images)

Aux Philippines, le président et le vice-président n’ont pas à courir comme un seul billet et les deux ont couru sur des billets différents lors de la course de 2016. Lorsqu’elle a été élue, elle a eu une investiture distincte de Duterte.

Cette course était également la première fois qu’elle affrontait Marcos Jr., et elle l’a battu pour le poste de vice-président.

Les partisans de Robredo voient sa candidature comme un tournant, où les Philippines peuvent s’éloigner de l’ère Duterte – lorsque le pays a souvent fait la une des journaux mondiaux pour le piètre bilan du président en matière de droits de l’homme.

Dans des discours blasphématoires, Duterte se vantait souvent d’avoir ordonné le meurtre de trafiquants de drogue accusés sans procédure régulière.

Robredo est une ancienne avocate des droits de l’homme et une fervente libérale qui mène une campagne populaire alimentée par des bénévoles, comme cette femme, vêtue d’une robe rose, alors qu’elle parle à un vendeur de poisson lors d’un blitz de maison en maison à Quezon City, Philippines, le 5 mai. (Lisa Marie David/Reuters)

Robredo, d’autre part, a promis de défendre les droits de l’homme pour les citoyens du pays.

C’est un message qui résonne avec l’activiste Julie Jamora, qui a organisé les électeurs philippins d’outre-mer aux États-Unis. Elle est également la secrétaire générale nationale du Malaya Movement USA, qui a soutenu Robredo.

Près de deux millions d’électeurs philippins vivent à l’étranger.

“Nous avons vraiment un intérêt dans ce qui se passe dans les élections et ce qui déterminera le cours des six prochaines années”, a déclaré Jamora.

Elle a déclaré que les six années précédentes sous Duterte avaient été marquées par “des violations massives des droits de l’homme, des réponses COVID militarisées et… la diminution des espaces démocratiques”.

Qui sont les autres candidats ?

Certains des autres candidats à l’élection ont fait de la préparation du vote une étape passionnante pour les Philippins, notamment le boxeur célèbre et champion du monde Manny Pacquiao.

Bien que ses chiffres le montrent à la traîne dans les sondages, Pacquiao est un nom connu aux Philippines et dans le monde. Il a remporté un siège au Sénat dans le pays en 2016.

Le sénateur philippin et icône de la boxe Manny Pacquiao participe à un cortège de voitures alors qu’il fait campagne à Manille pour la présidence du pays le 9 avril. (Ezra Acayan/Getty Images)

L’histoire personnelle de Pacquiao est bien connue : il est sorti d’une pauvreté abjecte pour devenir l’une des personnes les plus riches du pays.

Dans des entretiens et lors de rassemblements électoraux, Pacquiao a déclaré qu’il se présentait pour servir les mêmes communautés où il avait commencé, dans le but de les sortir de la pauvreté avec des emplois, des soins de santé et l’éducation.

Parmi les autres candidats de haut niveau figurent le maire de Manille, Francisco Domagoso, et Panfilo (Ping) Lacson, actuel sénateur et ancien général de police.

Ce qui est en jeu?

Le prochain président des Philippines sera confronté à une longue liste de problèmes qui pourraient définir l’avenir du pays pour les années à venir : reconstruire l’économie après que la pandémie a anéanti des millions d’emplois, élaborer une politique étrangère au milieu des menaces territoriales de la Chine et assurer l’avenir contre crises imminentes, comme le changement climatique.

Pour Coronel, qui sera aux Philippines pour assister aux résultats, cette élection concerne une jeune démocratie qui n’a pas tout à fait trouvé sa place, notant que le vote intervient seulement trois décennies après que le palais présidentiel du pays a été pris d’assaut pour faire tomber un dictateur.

“J’étais juste devant les portes du palais lorsque Marcos a fui le pays. Je veux donc voir tout cet arc de toute cette histoire”, a-t-elle déclaré.

“Ceux [last] 36 ans ont été des années de dysfonctionnement et de corruption – les gens s’appauvrissent, il y a une inégalité croissante », a déclaré Coronel.

“Je pense que cette élection consiste à plaider la démocratie et à savoir si c’est toujours un projet significatif à soutenir pour les Philippins.”