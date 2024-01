Alors que les pétroliers se détournent de la mer Rouge, le pétrole américain en plein essor reçoit un nouvel élan

Il a dit s’attendre à ce que les pétroliers sur le marché spot voient une augmentation des taux de fret, et a noté qu’au cours des derniers jours, les pétroliers transportant des “produits propres” tels que le diesel et l’essence ont augmenté.

“Ce n’est pas seulement l’arrivée qui est retardée, les pétroliers ont un trajet plus long pour rentrer chez eux”, a déclaré Katona. “Vous envisagez un délai de 90 jours pour une livraison. C’est un délai énorme. Le marché sous-estime l’impact de la durée du transit.”

Les transits plus longs peuvent mettre à mal la disponibilité des pétroliers, leur voyage de retour étant alors plus long à charger en produits.

Les retards qui en résultent dans la livraison des produits – qui comprennent les produits bruts, diesel et GNL – varient en fonction du produit transporté. Les méthaniers voyagent plus vite que les pétroliers car ils sont plus légers et peuvent naviguer jusqu’à 21 nœuds contre 12-13 nœuds pour les pétroliers de brut.

“La décision concernant ces détournements appartient aux propriétaires du pétrole, qui sont européens”, a déclaré Viktor Katona, analyste principal du pétrole brut chez Kpler. “Les pays européens sont considérés comme complices de la guerre entre Israël et le Hamas. Ils préfèrent contourner le Cap de Bonne-Espérance plutôt que de tenter leur chance en passant par la mer Rouge.”

“Ironiquement, les tensions dans la région profitent aux propriétaires de pétroliers avec des voyages plus longs, une utilisation accrue des pétroliers et, en fin de compte, des tarifs de fret plus élevés”, a déclaré Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates.

Katona a prévenu que les détournements seraient un événement douloureux et prolongé, mais qu’ils stimuleraient à la fois l’industrie énergétique américaine et brésilienne. “Nous voyons les Européens remodeler leurs habitudes d’achat auprès des entreprises du bassin atlantique sans contraintes logistiques”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur de diesel du marché européen, les tarifs du diesel ayant récemment atteint leur plus haut niveau en sept ans.

Selon Clarksons Securities, les tarifs des pétroliers ont grimpé vers la fin de la semaine dernière, suite à une baisse de l’activité en mer Rouge. Un navire-citerne à long rayon d’action 2 (LR2), qui est généralement capable de transporter environ 75 000 tonnes d’hydrocarbures naphta, a vu ses revenus augmenter de 33 % d’une semaine à l’autre pour atteindre 74 200 $/jour, lundi. Les pétroliers à moyenne portée (MR), qui peuvent généralement transporter entre 30 000 et 40 000 tonnes d’essence ou de gazole, ont vu leurs revenus augmenter de 34 % d’une semaine à l’autre pour atteindre 42 500 $/jour.

“C’est plus cher, mais les Européens le recevront [the diesel] plus vite”, a déclaré Katona.

L’Europe dispose de réserves stratégiques de pétrole avec un approvisionnement de 90 jours, il n’y a donc aucune inquiétude quant à une pénurie de pétrole en Europe, mais il a ajouté : “La nouvelle réalité est que l’Europe obtiendra son pétrole mais avec un coût de transport insensé qui y est attaché.”

Un « risque à la hausse imminent » lié à la marche des pétroliers détournés

Le Faithful Warrior de l’ENI a été le premier pétrolier à initier cette tendance lors de son déroutement le 11 janvier. Le pétrolier se trouve actuellement dans les eaux territoriales sud-africaines. Depuis lors, Kpler a suivi une série de pétroliers qui se sont détournés vers les ports : Agitos vers Rotterdam, Nissos Sikinos vers Fos en France, Kimolos vers Aliaga, en Turquie, Odessa vers Pachi Megara, en Grèce, et le pétrolier Kinyras, qui n’a toujours pas signalé sa destination finale, selon Katona.

“Les pétroliers irakiens transportant du brut vers l’Europe ont commencé à naviguer presque uniformément vers le Cap de Bonne-Espérance”, a déclaré Katona. “Intéressant, il n’y a qu’un seul pétrolier transportant du brut irakien et passant par le détroit de Bab el Mandeb, emmenant accidentellement la cargaison vers la Turquie, vers le même Tupras. [refinery operator] qui a vu sa précédente cargaison saisie par le CGRI iranien au large des côtes omanaises. Ils n’ont donc pas cessé de faire confiance à la route. »

Torm, Hafnia, Stena Bulk, Hafnia, BP, Frontline, Equinor, Euronav et Shell font partie des exploitants de pétroliers et des sociétés énergétiques qui ont choisi d’éviter la zone à la suite des récents avertissements.

Kevin Book, directeur général de Clearview Energy Partners, a déclaré que ce défilé de pétroliers fait partie du « risque haussier imminent » qu’il transmet aux clients.

« Les voyages plus longs pour les barils du Moyen-Orient qui ont remplacé les flux russes vers l’Europe introduisent une latence d’approvisionnement, qui peut être haussière en soi. Et s’il semble trop risqué d’expédier de l’Irak via Suez vers l’Europe, alors les cargaisons d’autres producteurs régionaux pourrait bientôt emboîter le pas”, a déclaré Book.