Alors que les pénuries d’eau intensifient la vague de chaleur en Iran, les autorités rejettent la responsabilité

Les robinets se tarissent dans tout l’Iran. Dimanche, une confluence record de chaleur et d’humidité s’est traduite par une valeur d’indice de chaleur hors normes de plus de 150 degrés, à la limite de la survie humaine, mesurée à l’aéroport international du golfe Persique en Iran. Plus tôt ce mois-ci, plus de 1 000 personnes ont demandé des soins médicaux après que des tempêtes de poussière ont ravagé le sud-est du pays, affamé d’eau.

De Téhéran aux régions rurales, les gens postent des vidéos sur les réseaux sociaux se plaignant de journées passées dans la chaleur sans eau courante, leurs robinets n’émettant que des gouttes troubles.

Les pénuries d’eau, qui, selon les experts, sont dues en grande partie à des décennies de mauvaise gestion, sont un problème de longue date. Mais ils se sont aggravés à mesure que le changement climatique s’accélère – et sont un moteur croissant de mécontentement, déclenchant des protestations et des affrontements ces dernières années.

Au cours du week-end, le chef du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran a mis en garde contre les manifestations lors d’une visite au Khouzistan en proie à la sécheresse, un foyer récurrent de troubles. Des responsables locaux de la province du Golestan, dans le nord-est du pays, ont plaidé lundi pour des camions-citernes, afin d’éviter les manifestations. Le gouvernement ne peut guère se permettre de nouvelles menaces contre son autorité à la suite de sa répression implacable contre le soulèvement contre le régime clérical qui s’est développé l’année dernière à la suite des protestations contre la mort de Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans, détenue par le « police des mœurs ».

Dans les messages publics, les dirigeants iraniens ont cherché à rejeter le blâme sur les talibans, qui gouvernent l’Afghanistan voisin, pour avoir restreint le débit d’eau dans la rivière Helmand. Les responsables ont également accusé les inondations et les chutes de pierres d’avoir perturbé le fonctionnement des barrages autour de Téhéran, et les citoyens ordinaires, pour leur consommation d’eau et d’électricité. Mais ces explications ont laissé de nombreuses personnes insatisfaites : les habitants de six provinces, interrogés pour ce rapport, ont décrit une crise de l’eau à la fois intenable et qui s’aggrave, dont le gouvernement n’a pas revendiqué la responsabilité.

Pendant des décennies, les autorités iraniennes ont tenté d’apaiser les demandes immédiates du secteur agricole – un fondement du soutien politique – en construisant des dizaines de barrages qui détournent le flux naturel et l’accumulation d’eau, a déclaré Kaveh Madani, directeur du Water Think des Nations Unies. tank, qui a démissionné de son poste de chef adjoint du département iranien de l’environnement et a quitté le pays en 2018, faisant face à des accusations d’espionnage pour l’Occident.

Les politiques ont fait des ravages. L’agriculture sape les eaux de surface de l’Iran, stockées dans les rivières, les lacs, les zones humides et les réservoirs, a déclaré Madani, mais le plus inquiétant est l’épuisement des réserves d’eau souterraine, profondément sous la surface et lentes à se reconstituer, qui sont tombées en « faillite ». Les experts disent que les dégâts sont irréversibles.

Les dirigeants iraniens « cherchent quelque chose à dire au peuple, pour lui fournir une sorte de raison de sa négligence au fil des ans », a déclaré un ancien responsable de l’environnement dans la province du Sistan et du Balouchistan, une région en grave stress hydrique frontalière de l’Afghanistan. Les pénuries d’eau « leur montrent l’étendue de leur incompétence ».

Il s’est exprimé sous couvert d’anonymat, comme l’ont fait tous les Iraniens interrogés pour cet article, afin de préserver leur sécurité et celle de leurs familles.

Les habitants de la capitale tentaculaire de l’Iran ont été confrontés à une épreuve peu commune le mois dernier, faisant la queue pour remplir et transporter des jerrycans à la maison après que l’eau a cessé de couler des robinets dans certaines parties de la ville.

Mohsen Ardakani, directeur général de la Compagnie des eaux et des eaux usées de la province de Téhéran, un service public, a rejeté les informations faisant état de pénuries d’eau. Il a déclaré aux médias affiliés à l’État que certaines régions étaient confrontées à des « fluctuations de l’eau ». Mais certains habitants de Téhéran et de Karaj voisin continuent de manquer d’eau courante, selon des informations partagées en ligne.

« Ce qui me fait peur, c’est que si nous manquons d’eau maintenant, qu’arrivera-t-il à nos enfants demain? » a déclaré un homme de 35 ans de Téhéran qui possède une entreprise de technologie. La crise de l’eau l’a amené à se demander s’il voulait se marier et élever des enfants dans le pays.

Le département iranien de l’environnement n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le Washington Post n’est pas accrédité pour travailler en Iran.

L’Iran – qui possède un terrain diversifié, des déserts aux montagnes couvertes de glace – se trouve dans une région parmi les plus vulnérables au changement climatique, selon des recherches. Les effets sont déjà considérables. À mesure que les températures moyennes augmentent, les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes de poussière et les inondations s’intensifient. La désertification, les gouffres et les sols salés se généralisent.

Alors que le changement climatique « ajoute du carburant », a déclaré Madani, « la maison était déjà en feu ».

Au fil des décennies de sanctions américaines et de relations hostiles avec l’Occident, Téhéran a subventionné l’agriculture pour garantir la nourriture et les emplois. Le secteur consomme environ 90% de l’eau disponible, a déclaré Soroosh Sorooshian, directeur du Centre d’hydrométéorologie et de télédétection de l’Université de Californie à Irvine. Au fil des années, les puits doivent être creusés plus profondément.

Même après une année relativement pluvieuse, les réservoirs les plus cruciaux pour l’eau potable et l’irrigation sont vides à plus de 80%, a déclaré ce mois-ci la société officielle iranienne de gestion des ressources en eau à des organes de presse affiliés à l’État.

Les autorités restent catégoriques sur construire plus de barrages et rediriger l’eau pour faire face aux pénuries à court terme, a déclaré Madani. Après des années de détérioration, « vous ne pouvez pas restaurer les lacs et les zones humides à tout moment », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas restaurer le niveau des eaux souterraines chaque fois que vous le décidez, ou empêcher complètement les tempêtes de sable et de poussière, la déforestation et toute la perte de biodiversité. »

En mai, Téhéran a tourné sa colère contre les talibans, les accusant d’avoir violé un traité sur l’eau de 1973 en limitant le débit de la rivière Helmand partagée entre l’Afghanistan et l’Iran. Les talibans ont blâmé la diminution globale de la rivière en proie à la sécheresse. Les tensions ont atteint leur plus haut niveau après que deux gardes-frontières iraniens et un soldat afghan ont été tués lors d’un affrontement le long de la frontière en mai. Quelques jours plus tard, le président iranien Ebrahim Raisi s’est rendu dans la région pour défendre « les droits à l’eau des Iraniens », a-t-il déclaré.

Les combats ont eu lieu le long de la frontière de la province du Sistan et du Balouchistan, dont la capitale, Zahedan, est l’un des derniers bastions des manifestations anti-gouvernementales depuis que l’État a violemment réprimé l’année dernière le mouvement « femmes, vie, liberté ». Pendant des mois de manifestations, les forces de sécurité iraniennes ont tué plus de 500 personnes et en ont exécuté au moins sept dans le cadre des manifestations, selon l’agence de presse des militants des droits de l’homme axée sur l’Iran.

Les experts disent que la rivière n’est qu’une partie de l’histoire. L’ancien responsable du Sistan et du Balouchistan a déclaré que les talibans étaient un bouc émissaire utile pour Téhéran.

« Supposons que les talibans donnent à l’Iran sa part d’eau », a-t-il déclaré. La crise de l’eau resterait encore loin d’être résolue.

Certaines des provinces les plus desséchées, comme le Khouzistan, ainsi que le Sistan et le Balouchistan, abritent historiquement de nombreux musulmans sunnites en Iran à majorité chiite. Les pénuries d’eau exacerbent la pauvreté dans ces communautés marginalisées – et éloignent d’elles la migration, a déclaré le responsable.

« Nous sommes confrontés à des coupures d’eau constantes qui nous empêchent de gérer nos activités quotidiennes », a déclaré une femme de 33 ans originaire de la province du Khuzestan. « Lorsque nous demandons de l’aide aux autorités, leur réponse est : ‘Utilisez moins d’eau.' »

En juillet 2021, au milieu d’une sécheresse écrasante au Khouzistan, les forces de sécurité ont tué au moins huit manifestants après des jours de manifestations contre le gouvernement. Des manifestations de solidarité ont éclaté dans plusieurs villes, dont Téhéran. En novembre, les forces de sécurité ont affronté des manifestants dans la troisième plus grande ville d’Iran, Ispahan, manifestant en soutien aux agriculteurs touchés par la sécheresse. Une fois de plus, les protestations se sont propagées.

« Après les manifestations de 2021, la nature est venue à la rescousse et nous avons eu plus de pluie », a déclaré un homme de 48 ans originaire d’Ispahan qui travaille dans la sidérurgie, « mais absolument rien n’a changé dans la gestion de l’eau ».