Alors que les paris sportifs se développent en Afrique, beaucoup y voient un véritable fléau

KAMPALA, Ouganda (AP) – Le responsable ougandais de la santé était si sûr que l’Argentine gagnerait son match de football de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite qu’il a parié 1 800 dollars que les autorités lui ont avancés à titre d’allocations pour 243 personnes qui avaient participé à une campagne de vaccination contre la poliomyélite.

L’Argentine a perdu et l’officiel était en difficulté. Plus tard, il a été poursuivi par une foule en colère, s’est enfermé à l’intérieur pendant des jours et fait maintenant face à des conséquences qui incluent la perte possible de son emploi, selon son superviseur.

Dans au moins cinq pays africains, les joueurs et les experts ont déclaré que beaucoup considéraient l’industrie croissante des paris sportifs comme une source de revenus réguliers et une voie possible pour sortir de la pauvreté. Les critiques avertissent que les paris sportifs en Afrique sont étayés par une pauvreté généralisée, le chômage et une réglementation médiocre ou inexistante.

En Ouganda, un pays d’Afrique de l’Est où le revenu annuel par habitant était de 840 dollars en 2020, les joueurs sportifs vont des étudiants aux politiciens, des veilleurs de nuit aux fonctionnaires comme le malheureux responsable de la santé à qui on demande maintenant de rembourser l’argent qu’il n’a pas.

“Il a d’abord dit qu’il avait contracté un prêt et que l’argent avait été intercepté. Mais je savais qu’il mentait et je lui demandais sans cesse de me dire exactement ce qui s’était passé. Il s’est effondré et a dit : ‘Docteur, je dois vous dire la vérité. J’ai parié l’argent sur l’Argentine », a déclaré Mark Bramali, le plus haut responsable de la santé du district de Zombo.

Les données continentales sur les paris sportifs ne sont pas facilement disponibles, mais des instantanés de différents pays montrent sa popularité croissante. Les plates-formes de jeux en ligne ont connu une croissance récente, tirée par l’adoption généralisée des paiements mobiles et la demande de divertissement numérique à l’ère de la pandémie. Une grande partie des paris se concentre sur les matchs de football en Europe.

Une enquête du gouvernement sud-africain de 2017, la plus récente sur les jeux de hasard, a révélé que les paris sportifs ont augmenté de 14 % par an de 2008 à 2016, alors même que le nombre de Sud-Africains qui jouaient est passé de 57 % à un tiers de la population adulte du pays.

Aujourd’hui, les paris sportifs en ligne représentent 45% du marché des jeux d’argent en Afrique du Sud, “une image radicalement différente d’il y a à peine 10 ans, lorsque les casinos détenaient 80% des parts de marché”, a déclaré le National Gambling Board.

Sibongile Simelane-Quntana, directrice exécutive de la Fondation sud-africaine pour le jeu responsable, a déclaré que son groupe avait connu une « croissance significative » des paris sportifs en ligne à la suite des blocages liés à la pandémie. Le financement de son groupe, qui provient des maisons de jeu, “a augmenté de 50% par rapport à ce qu’il était avant le verrouillage”, a-t-elle déclaré.

Dans la capitale ougandaise, Kampala, une boutique Fortebet est souvent pleine de joueurs, dont certains passent toute la journée assis avec un stylo et du papier, cochant les jeux qui leur conviennent. Une promotion de la Coupe du monde encourage les parieurs à parier au moins 0,8 $ chaque jour jusqu’au jour de la finale afin de gagner une part des “points de pari” en ligne, a déclaré le manager David Mugisa.

“Chaque jour, les ventes augmentent”, en particulier pendant la Coupe du monde, alimentées par la demande des étudiants, des travailleurs occasionnels et d’autres pauvres des villes, a-t-il déclaré.

La défaite de l’Argentine contre l’Arabie saoudite était si inattendue que les joueurs sont venus récupérer leurs gains sans vérifier les résultats, a déclaré Mugisa. “Ce match a fait des ravages”, a-t-il déclaré.

Au Zimbabwe, où la plupart des personnes occupant un emploi formel ne gagnent pas plus de 100 dollars par mois, les paris sportifs « sont devenus une source de revenus majeure, même pour ceux qui occupent un emploi formel », a déclaré Japhet Moyo, secrétaire général du Zimbabwe Congress of Syndicats. “Le problème, c’est que ça devient addictif et que certains perdent leur salaire à cause des paris.”

Là-bas, comme ailleurs en Afrique, les résultats choc de la Coupe du monde se sont avérés blessants. Dans une maison de paris de la capitale zimbabwéenne, Harare, de nombreux clients semblaient maussades après que l’Angleterre ait battu le Sénégal pour une place en finale le 4 décembre, saccageant leurs billets et partant dans une colère apparente.

Les joueurs africains comptent souvent sur les gains pour financer leurs besoins quotidiens. Philo Ragada, un instituteur au chômage à Harare, était sur le qui-vive alors que le Sénégal affrontait l’Angleterre pour une place en quart de finale. Le Zimbabwéen était soutenu par l’équipe africaine mais a déclaré qu’il voulait que l’Angleterre gagne parce que “c’est là que se trouve mon argent”. Ses gains, a-t-il dit, seraient “suffisants pour le pain et les tomates de demain”.

“Au Nigeria d’aujourd’hui, il suffit de trouver un moyen de survivre”, a déclaré Wale Babalola, diplômé universitaire de la ville nigériane de Lagos, qui possède huit magasins de paris après avoir lutté pour trouver un emploi. “Si ce n’est pour parier, je me demande comment certaines personnes vont survivre dans ce pays.”

Moses Ssali, un joueur régulier à Kampala, a déclaré que les défaites en Coupe du monde n’avaient pas ébranlé sa confiance dans les paris comme moyen de subvenir à ses besoins. Il construit une modeste maison de trois chambres à coucher qu’il dit avoir construite « petite, petite » grâce aux gains au fil des ans, une fois en déposant un dépôt sur du ciment et, un autre jour, sur du sable. Il regarde maintenant au-delà de la Coupe du monde pour une victoire majeure qui paiera pour les tôles de toiture.

L’inquiétude concernant l’industrie grandit également. La croissance des paris sportifs en Afrique “menace de pousser les jeunes hommes et femmes dans ses profondeurs fatales”, a déclaré Reagan Wamajji, chercheur et analyste au Centre d’analyse des politiques basé en Ouganda.

“Il doit y avoir des campagnes délibérées contre le jeu, les paris sportifs en particulier, similaires à ce qui se passe dans l’industrie du tabac”, a-t-il déclaré. “Cependant, c’est une entreprise si lucrative que des réformes significatives pourraient être difficiles à faire avancer.”

Le législateur nigérian Akin Alabi, qui préside un comité de surveillance des paris et est le fondateur de l’éminente plateforme de paris Nairabet, a déclaré que le problème est une minorité de “charlatans” exploiteurs.

“Nous ne pouvons avoir des problèmes que lorsque ce n’est pas bien réglementé”, a déclaré Alabi à propos des paris sportifs.

Plus tôt cette année, une commission parlementaire ougandaise a suggéré d’interdire les paris en journée.

Le Kenya voisin a signalé une baisse des jeux d’argent depuis 2019, lorsque le pays a imposé des taxes sur tous les paris, gagnants ou perdants, et a révoqué les licences de plusieurs grandes sociétés de jeux après avoir accusé la plus grande plateforme de paris sportifs du pays d’évasion fiscale. Une enquête gouvernementale a révélé que les répondants qui considéraient le jeu comme une bonne source de revenus avaient diminué de moitié entre 2019 et 2021, passant de 22,7 % à 11,2 %.

Pour les joueurs réguliers, en particulier ceux qui misent de l’argent qui n’est pas le leur, cette Coupe du monde a été punitive,

Gideon Matua, un veilleur de nuit à Kampala qui parie régulièrement, a déclaré que deux amis avaient récemment perdu leur emploi après avoir perdu l’argent des autres. L’un, envoyé pour effectuer un dépôt bancaire sur le compte de son employeur, a perdu la somme dans un magasin de paris, et l’autre a détourné de l’argent destiné à payer l’électricité chez lui. Les deux hommes ont depuis perdu leur emploi de gardiens, a-t-il déclaré.

« J’ai vu beaucoup de gens pleurer ici, dit-il. “Quelqu’un vient ici et met beaucoup d’argent dans une équipe. Si l’équipe perd, ils rentrent chez eux. Certains d’entre eux ont été chassés de leur emploi.

Ssali, à Kampala, avait l’air stoïque.

“Ils m’ont battu et j’ai froid”, a-t-il déclaré à propos des paris sur les matchs de la Coupe du monde. « Mais je sais que si vous n’investissez pas, vous ne pouvez rien retirer. Même lorsque vous aimez une femme, vous devez dépenser de l’argent, mais elle peut vous décevoir, n’est-ce pas ? Vous pouvez démarrer une boutique et cela échoue.

Mutsaka a rapporté de Harare, Zimbabwe. Les journalistes d’Associated Press Chinedu Asadu à Abuja, Nigeria, Dan Ikpoyi à Lagos, Nigeria, Evelyne Musambi à Nairobi, Kenya, et Mogomotsi Magome à Johannesburg ont contribué à ce rapport.

Rodney Muhumuza et Farai Mutsaka, Associated Press