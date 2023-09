Alors que les paris sportifs augmentent, l’aide aux joueurs problématiques s’étend dans certains États

Lorsque la saison de la NFL débutera cette semaine, les résidents et les visiteurs du Kentucky pourront, pour la première fois, légalement placer des paris sportifs sur autre chose que les courses de chevaux. Lorsqu’ils le feront, une partie de cet argent servira également à financer le tout premier programme de l’État destiné aux personnes ayant des problèmes de jeu.

Depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé la légalisation des paris sportifs il y a cinq ans, près des trois quarts des États ont rapidement agi pour l’autoriser. Le financement public des services de jeu problématique n’a pas suivi le rythme, bien que de plus en plus d’États – comme le Kentucky – exigent qu’au moins une partie des revenus des paris sportifs soit consacrée à l’aide aux joueurs dépendants.

« Le financement commence à affluer, mais le montant reste clairement insuffisant dans la plupart des États », a déclaré Keith Whyte, directeur exécutif du Conseil national sur le jeu problématique. Il a ajouté : « La plupart de ces montants sont symboliques. »

Les opérateurs légaux de paris sportifs ont encaissé 220 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, générant 3 milliards de dollars en impôts nationaux et locaux.

En revanche, les États ont dépensé en moyenne 38 cents par habitant pour les services de jeu problématique au cours de l’exercice 2022, allant de rien dans neuf États à 10,6 millions de dollars dans le Massachusetts, selon le cabinet de conseil basé à Portland, dans l’Oregon, Problem Gambling Solutions Inc. Cet argent , provenant de toutes les formes de jeu, a été orienté vers des services tels que des lignes d’assistance téléphonique, des conseils et des campagnes de sensibilisation du public.

Le gouvernement fédéral, qui dépense des milliards de dollars pour la prévention et le traitement de la toxicomanie, ne prévoit rien pour les problèmes de jeu.

Les défenseurs du Kentucky, qui a une riche histoire de courses de chevaux, essayaient depuis des décennies de persuader les législateurs de financer des services pour les personnes ayant des problèmes de jeu. Il n’y avait aucune garantie qu’ils réussiraient finalement lorsque les paris sportifs furent proposés.

En fait, le représentant républicain de l’État, Michael Meredith, n’avait initialement prévu aucun financement pour le jeu problématique dans sa législation légalisant les paris sportifs. Meredith a déclaré à l’Associated Press qu’il aurait préféré lancer d’abord les paris sportifs, puis revenir dans les années suivantes avec une législation prévoyant un financement du jeu problématique provenant de tous les types de paris, y compris les courses de chevaux.

Mais Meredith n’a pas réussi à rassembler suffisamment de soutien pour adopter le projet de loi cette année jusqu’à ce qu’une disposition soit ajoutée consacrant 2,5 % des taxes sur les paris sportifs et des frais de licence à un nouveau compte de jeu problématique, qui peut également être exploité pour les dépendances à l’alcool et aux drogues.

« Nous avions des gens qui voulaient voter pour les paris sportifs », a déclaré Meredith. « Mais ils étaient vraiment réticents à le faire sans une certaine forme d’argent lié au jeu problématique. »

Le nouveau fonds du Kentucky devrait recevoir environ 575 000 dollars au cours de sa première année.

C’est un bon début, mais « nous n’avons actuellement que cinq conseillers en jeu certifiés dans l’État, et nous en aurons probablement besoin de cinq fois plus pour fournir une couverture géographique et démographique adéquate », a déclaré Michael R. Stone, directeur général de l’État. directeur du Kentucky Council on Problem Gambling, une organisation à but non lucratif.

Il y a un an, 15 États et le District de Columbia avaient des lois affectant une partie de leurs revenus de paris sportifs aux services de jeu problématique, mais 15 autres États ne l’avaient pas. Depuis lors, sept autres États ont soit lancé les paris sportifs, soit adopté des lois pour le faire, et tous ont exigé qu’une partie de leurs revenus de paris sportifs soit reversée à des services de jeu problématique, a déclaré Rachel Volberg, professeure de recherche au Département de biostatistique et Épidémiologie à l’Université du Massachusetts-Amhurst.

L’Ohio, qui a lancé les paris sportifs le 1er janvier, exige que 2 % des recettes fiscales soient versées à un « fonds pour les jeux sportifs à problèmes ». La loi de l’État exige également que toutes les annonces de paris sportifs incluent un numéro de téléphone pour une ligne d’assistance téléphonique concernant le jeu problématique. Au cours des sept premiers mois, les appels à la ligne d’assistance téléphonique de l’Ohio ont augmenté d’environ 150 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette augmentation semble être due à une augmentation du marketing des paris sportifs, bien que certains appelants aient eu des problèmes avec d’autres types de jeu ou ne cherchaient pas réellement d’aide, a déclaré Derek Longmeier, directeur exécutif du Problem Gambling Network of Ohio.

Les recherches indiquent que les hommes plus jeunes et plus instruits sont parmi les plus susceptibles de parier sur le sport. La technologie a fait monter les enjeux pour ceux qui ont des habitudes compulsives. Dans de nombreux États, les gens peuvent désormais parier de n’importe où en appuyant simplement sur une application pour smartphone, 24 heures sur 24, pariant non seulement sur les gagnants des jeux, mais aussi sur une série apparemment illimitée d’événements qui se produisent pendant les jeux.

Du point de vue du jeu problématique, « je pense que c’est plus dangereux, parce que l’accessibilité est plus facile », a déclaré Linda Graves, directrice exécutive récemment retraitée de l’Association nationale des administrateurs des services de jeu désordonnés.

Le mois dernier, les procureurs généraux de plusieurs États se sont réunis dans un casino du Connecticut pour des séminaires axés sur les paris sportifs et les jeux en ligne. La légalisation généralisée des paris sportifs a « ajouté de l’huile » à un problème de santé publique qui « s’infiltrait déjà sous la surface », a déclaré au groupe Brianne Doura-Schawohl, consultante en jeux problématiques.

Pourtant, certains gouvernements ont réduit le financement des services de jeu problématique ces dernières années.

En mai, le Conseil du District de Columbia a supprimé ce qui constituait une allocation annuelle de 200 000 $ au ministère de la Santé comportementale pour prévenir, traiter et rechercher les addictions au jeu. Bien que ce financement soit requis par une loi de 2019 autorisant les paris sportifs, le ministère n’a apparemment pas utilisé cet argent. Le ministère a déclaré que les services de soutien aux joueurs problématiques sont disponibles par d’autres moyens.

Dans le Mississippi, une allocation annuelle de longue date de 100 000 $ à une organisation de jeu compulsif a été supprimée en 2017 au milieu d’autres coupes budgétaires de l’État. L’année suivante, le Mississippi lance les paris sportifs dans les casinos et autorise une loterie d’État. Pourtant, les législateurs ont continué à ne rien affecter au jeu problématique jusqu’à rétablir 75 000 $ dans le budget 2024 qui a débuté en juillet.

Pour rester à flot sans aide d’État, le Conseil à but non lucratif du Mississippi sur le jeu problématique et compulsif s’est appuyé en grande partie sur les dons des casinos. L’entreprise a puisé dans ses réserves, réduit de moitié les salaires de ses deux membres du personnel, a déménagé dans un bureau plus petit, a supprimé les déplacements pour assister à des conférences et a suspendu un programme qui offrait plusieurs semaines de conseils gratuits aux personnes cherchant à surmonter leurs problèmes de jeu, a déclaré la directrice exécutive Betty Greer. .

Le Kansas a également un historique de faible financement pour le jeu problématique. Bien que 2 % des revenus des casinos publics soient dirigés vers un fonds de services aux toxicomanes, seule une fraction de cette somme est réellement allée au jeu problématique. L’année dernière, les services liés au jeu problématique ont reçu moins de 60 000 dollars, tandis que plus de 7 millions de dollars ont été consacrés aux dépenses de santé mentale de Medicaid, aux subventions pour toxicomanie et à d’autres programmes.

Mais cela change. Le budget actuel du Kansas alloue plus d’un million de dollars aux efforts de jeu problématique en réponse aux paris sportifs. L’État prévoit d’étudier la prévalence de la dépendance due aux paris sportifs, puis d’utiliser les résultats pour élaborer une campagne de sensibilisation du public à l’échelle de l’État.

___

Lieb a rapporté de Jefferson City, Missouri. La journaliste d’Associated Press Susan Haigh a contribué depuis Mashantucket, Connecticut.

David A. Lieb, Associated Press