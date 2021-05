Alors que les parcs à thème devraient rebondir, les conseillers en voyages partagent des conseils de voyage

Pour attirer encore plus de visiteurs, les exploitants de parcs ont réinvesti leurs bénéfices dans de nouvelles attractions à gros budget très médiatisées comme le Jurassic World Velocicoaster à Universal Orlando Resort’s Islands of Adventure en Floride et le Avengers Campus sur le thème de Marvel au Disney California Adventure Park à Anaheim .

Avant la pandémie, les choses allaient bien pour le secteur. Les 20 principaux parcs à thème nord-américains ont attiré 159 108 000 visiteurs en 2019, soit 1 % de plus que l’année précédente, selon l’indice des thèmes et l’indice des musées TEA/AECOM 2019.

Voici un aperçu de l’évolution des choses en 2021 pour cette partie du secteur des voyages et du tourisme, et de la façon dont les visiteurs potentiels peuvent tirer le meilleur parti des vacances dans un parc à thème à la fin de la pandémie.

Les parcs ont fermé ou n’ont pas ouvert du tout le printemps dernier, et bien que certains aient rouvert d’ici l’été, c’est avec des limites de capacité strictes et des mesures de santé et de sécurité strictes qui ont rebuté certains clients et ont définitivement nui au facteur plaisir pour d’autres.

Cardify a également découvert dans une enquête auprès de 1 044 consommateurs que 72% sont ravis de retourner dans les parcs d’attractions après la pandémie, plus que les cinémas (68%) ou les bars et clubs (67%). Seuls les concerts en présentiel (79 %) et les événements sportifs (74 %) sont plus attendus.

Les parcs à thème « sont dans un bien meilleur endroit » par rapport aux cinémas, croisières, voyages en avion, hôtels et autres options de divertissement, a déclaré Erstad de M Science.

Comme dans les stations de ski, dans les parcs à thème, « une grande partie de l’expérience se fait à l’extérieur », a-t-il déclaré, et donc moins risquée en termes d’exposition. « Vous faites la queue pour les courses, mais au cours de la dernière année, ils ont apporté des améliorations pour améliorer les décisions d’achat de nourriture et de boissons afin que vous fassiez beaucoup de choses par voie électronique. »

Alors, où vont les amateurs de sensations fortes ?

Il existe essentiellement deux marchés de parcs à thème aux États-Unis, bien qu’il y ait un certain croisement entre eux. Les grands parcs de destination – tels que Walt Disney World, Universal Orlando Resort et SeaWorld Orlando, regroupés dans le centre de la Floride – attirent les visiteurs nationaux et internationaux pour des vacances plus longues, tandis que les parcs régionaux, parfois plus petits et moins thématiques, attirent davantage les visiteurs. dans, excursionniste démographique des régions voisines.

Des exemples de ce dernier type de parc incluraient les 27 propriétés de parcs à thème et aquatiques exploitées en Amérique du Nord par Six Flags Entertainment Corp, basée à Grand Prairie, au Texas. Certains parcs plus petits mais très thématiques, tels que Dollywood à Pigeon Forge, Tennessee, chevauchent le frontière entre les deux catégories.

(Fait intéressant, Disneyland bénéficie d’un profil de parc de destination mondial, mais fonctionne efficacement comme un parc régional, attirant la plupart des visiteurs de son marché local du sud de la Californie. Cela dit, le parc – actuellement réservé aux Californiens – rouvre intégralement à tous les visiteurs le 15 juin.)