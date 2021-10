Alors que les pannes de courant se profilent, le gouvernement allemand organise une journée de préparation aux catastrophes et promeut la «cuisine sans électricité»

Les autorités de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie organiseront samedi leur première « Journée de la protection contre les catastrophes », avec des instructeurs de la ville de Bonn enseignant aux citoyens comment s’en sortir « en cas de panne de courant prolongée. » Une publicité de l’Office fédéral de la protection civile donne un aperçu de ce qui l’attend et montre une femme âgée portant plusieurs couches de vêtements, chauffant son appartement avec des bougies allumées sous un pot de fleurs retourné et scellant ses fenêtres avec une feuille réfléchissante.

Le Bureau de la protection civile a dévoilé vendredi une campagne publicitaire axée sur tous les aspects de la préparation aux crises, et publiera bientôt une stratégie ciblée portant sur « stockage, conditions météorologiques extrêmes, panne de courant et bagages d’urgence ». Pendant ce temps, les responsables présenteront un nouveau livre intitulé « Cuisiner sans électricité » lors de l’événement à Bonn samedi.

Sur la base de ces communications officielles, des pannes d’électricité vont bientôt arriver en Allemagne. Bien que l’idée que le sixième pays le plus développé au monde soit incapable de s’alimenter peut sembler ridicule, le problème est à l’échelle européenne et est le résultat d’un certain nombre de facteurs.

L’Allemagne dépend fortement du gaz naturel pour le chauffage et l’électricité, et les approvisionnements ont été épuisés à la suite d’un hiver et d’un printemps exceptionnellement froids. À l’échelle mondiale, les marchés du gaz sont tendus, avec une demande accrue en Asie et une augmentation de l’utilisation des climatiseurs au cours d’un été chaud en Europe, entraînant des prix record.

Pour aggraver le problème, la production d’énergie éolienne a chuté cette année, littéralement en raison d’un manque de vent en Allemagne. La combustion du charbon a augmenté pour combler ce déficit, mais le coût des « crédits carbone » de l’Union européenne sur ce combustible est répercuté sur les consommateurs, avec pour résultat final une flambée des coûts énergétiques pour les Allemands ordinaires, qui paient déjà le prix le plus élevé par kilowattheure dans le monde.

L’UE et le gouvernement allemand veulent tous deux s’appuyer davantage sur l’éolien et d’autres énergies renouvelables pour l’électricité à l’avenir. Le plan de l’UE à l’horizon 2030 prévoit que 32 % de toute l’énergie sera produite à partir de sources renouvelables, et bien que l’Allemagne dépasse déjà cet objectif avec 44 %, le gouvernement allemand prévoit d’éliminer l’énergie nucléaire d’ici l’année prochaine et le charbon d’ici 2038.

Ensemble, le nucléaire et le charbon représentent 39 % de toute l’électricité produite en Allemagne. À moins que le pays ne puisse étendre considérablement son secteur des énergies renouvelables et compter sur le vent pour l’alimenter, leur élimination entraînera probablement des prix encore plus élevés et davantage de « journées de protection contre les catastrophes » dans les années à venir.

La même inadéquation entre l’offre et la demande, associée à une transition coûteuse et peu fiable vers l’énergie verte, a également été observée dans d’autres pays européens ces derniers mois.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !