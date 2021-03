Alors que les Palestiniens réclament un vaccin, leurs dirigeants détournent les doses vers quelques privilégiés

À l’instar de nombreux gouvernements dans le monde, l’Autorité palestinienne, qui exerce un contrôle limité sur certaines parties des territoires occupés, a officiellement donné la priorité à ses hauts dirigeants administratifs et à ses agents de santé de première ligne, ainsi qu’aux personnes qui entrent régulièrement en contact avec le président et le Premier ministre de l’autorité.

Mais parmi les Palestiniens en Cisjordanie occupée, des questions sont maintenant posées à leurs propres dirigeants, qui ont été accusés d’avoir siphonné certaines des rares doses allouées aux Palestiniens et de les distribuer aux échelons supérieurs du parti au pouvoir, alliés dans les médias et même aux membres de la famille des hauts dignitaires.

Des vaccins ont également été donnés secrètement à des personnalités de premier plan dans les principaux organes de presse gérés par l’autorité, selon l’un des hauts responsables palestiniens et deux employés de ces organes. Des membres de la famille de certains responsables du gouvernement et des dirigeants du Fatah ont également reçu les vaccins, ont déclaré le haut fonctionnaire et un ancien responsable du gouvernement.

Déjà frustrés par leur exclusion du programme de vaccination de premier plan mondial d’Israël, les Palestiniens ordinaires accusent maintenant leurs dirigeants de stocker certains des vaccins relativement peu nombreux que les autorités ont obtenus, même au milieu d’une flambée d’infections et de restrictions renforcées.





«Bien sûr, il est compréhensible et acceptable que le président, le Premier ministre et les ministres prennent la vaccination avant les autres – c’est le cas partout dans le monde», a déclaré Hasan Ayoub, président du département de science politique de l’Université An Najah de Naplouse. «Mais il n’y a absolument aucune justification pour donner le très petit nombre de vaccins dont nous disposons à d’autres personnes proches du pouvoir au détriment de ceux qui en ont le plus besoin.»

Plusieurs responsables gouvernementaux n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les accusations.

Dans des déclarations publiques, le ministère de la Santé n’a admis aucun acte répréhensible. Il a reconnu avoir reçu 12 000 vaccins – 10 000 de Russie et 2 000 d’Israël. Parmi ceux-ci, il indique que 2000 ont été envoyés dans la bande de Gaza, qui est sous l’autorité de facto du Hamas, le groupe militant, et 200 à la cour royale de Jordanie, où vivent certains dirigeants palestiniens. Et sur les 9800 restants, 90 pour cent ont été donnés à des agents de santé de première ligne, a indiqué le ministère dans un communiqué mardi.

Le ministère a déclaré que le reste avait été donné aux fonctionnaires de la présidence et du premier ministère; les fonctionnaires électoraux; certaines ambassades internationales; et des membres de l’équipe nationale de soccer ainsi qu’une centaine d’étudiants qui avaient besoin du vaccin pour voyager.