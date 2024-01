Alors que les Palestiniens déplacés fuient vers la zone démilitarisée frontalière entre Gaza et l’Égypte, Israël affirme que cela « doit être entre nos mains »

À l’arrière d’un petit camion garé le long de la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, deux familles étaient entassées dans un conteneur d’expédition à toit ouvert. Originaires de Beit Lahia, au nord de Gaza, Mariam Abu Eida et sa famille ont fui vers le sud à la demande expresse des Forces de défense israéliennes pour échapper aux combats dans le cadre de l’offensive de Tsahal contre le Hamas.

“Quand nous sommes arrivés, tout le monde a construit des tentes, mais nous n’avions rien pour les construire”, a déclaré Mariam à CBS News. “Nous avons mis des feuilles de plastique sur des panneaux de bois, mais l’endroit est toujours gelé.”

“Nous ne trouvions pas d’autre endroit où loger. Il y a des tentes partout et il y a beaucoup de monde là-bas”, a-t-elle déclaré.

La Palestinienne Mariam Abu Eida conduit les membres de sa famille dans le camion qu’ils utilisent comme abri dans la zone démilitarisée connue sous le nom de corridor de Philadelphie, le long de la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, le 17 janvier 2024. Actualités CBS



Ils ont élu domicile de fortune dans la région de Rafah, le long de la frontière égyptienne. Une bande de terre auparavant stérile du côté de Gaza, tout le long de la frontière de neuf milles, est devenue une nouvelle colonie de tentes et de campings de fortune, où de nombreux Palestiniens déplacés ont été contraints de chercher refuge dans des conditions sordides.

Selon les Nations Unies, environ 1,7 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza avaient été déplacés au 20 janvier. Alors que l’offensive israélienne s’est propagée plus au sud, Rafah est devenue le principal refuge pour environ un million de ces personnes déplacées. La ville de Rafah et les camps et abris existants dans la région étant déjà submergés, beaucoup se sont installés dans un couloir stérile qui longe la barrière physique entre Gaza et l’Égypte.

Lors de la visite de CBS News, il y avait peu d’aide internationale à la disposition des personnes retranchées dans la zone tampon du corridor de Philadelphie, et aucune évaluation fiable du nombre de personnes présentes. Les conditions désastreuses étaient cependant évidentes.

Des tentes et autres abris de fortune installés par des Palestiniens déplacés sont visibles dans le couloir de Philadelphie, une zone démilitarisée qui s’étend sur 100 mètres (109 yards) dans le sud de Gaza depuis la frontière avec l’Égypte, le 17 janvier 2024. Actualités CBS



“Le froid ici est irréel”, a déclaré Mariam à CBS News. “Quand je récupère les draps, ils sont aussi mouillés que si on leur versait de l’eau dessus.”

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies chargée d’aider les Palestiniens, a averti à plusieurs reprises que de nombreux habitants de Gaza déplacés n’ont pas accès à la nourriture, à l’eau, aux médicaments ou à un abri approprié. Malgré les conditions, la zone frontalière avec l’Égypte a été parmi les moins touchées par les combats de la guerre déclenchés par la brutale attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, et les responsables israéliens ont continué à demander aux civils d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza.

Ahmed Salem, directeur exécutif de l’organisation caritative égyptienne Sinai Foundation for Human Rights, a déclaré à CBS News que de nombreux déplacés se sentent plus en sécurité le long de la frontière car ils pensent qu’Israël est moins susceptible de bombarder la région.

Il a décrit des scènes désespérées à la frontière, avec des enfants de Gaza mendiant de la nourriture et de l’eau aux soldats égyptiens à quelques mètres seulement, mais de l’autre côté de la clôture. Les soldats, a déclaré Salem, ont reçu l’ordre strict de ne pas répondre pour éviter d’alimenter les tensions diplomatiques avec Israël.

Mais même la sécurité relative offerte par la frontière internationale a été remise en question.

Le couloir de Philadelphie a été créé il y a environ quarante ans en tant que zone démilitarisée de 100 mètres de large tout le long de la frontière avec Gaza, dans le cadre d’un accord entre Israël et l’Égypte. Mais fin décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que ses forces devraient, à un moment donné au cours de leurs opérations à Gaza, occuper et contrôler le couloir.

“Le couloir de Philadelphie – ou pour le dire plus exactement, le point d’arrêt sud [of the Gaza Strip] – doit être entre nos mains. Il doit être fermé”, a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse en décembre.

Les responsables israéliens ont affirmé que la contrebande à travers cette frontière avait fourni aux dirigeants du Hamas à Gaza des armes et d’autres fournitures, ce que l’Égypte nie avec véhémence.

Le chef du Service d’information de l’État égyptien (SIS), Diaa Rashwan, dit cette semaine que “l’Egypte est capable de défendre ses intérêts et sa souveraineté sur son territoire et ses frontières et ne la laissera pas entre les mains d’un groupe de dirigeants israéliens extrémistes qui cherchent à entraîner la région dans un état de conflit et d’instabilité”.

La Palestinienne Mariam Abu Eida est assise avec l’un de ses enfants alors qu’elle parle avec CBS News à l’intérieur du camion que sa famille utilise comme abri dans la zone démilitarisée connue sous le nom de corridor de Philadelphie, le long de la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, le 17 janvier 2024. Actualités CBS



La suggestion selon laquelle Israël occupera la zone tampon désormais habitée par tant de Palestiniens déplacés a suscité encore plus d’anxiété chez des personnes comme Miriam et sa famille.

Pour l’instant, cependant, sans véritables autres options, Miriam a déclaré qu’ils resteraient sur place.

“Nous attendrons qu’ils nous disent que nous devons partir”, a-t-elle déclaré. “Alors nous partirons.”