Alors que les ours affamés se régalent dans les villes de la Colombie-Britannique, certaines personnes adoptent une position de « non-dénonciation »

Prince George voit un nombre extrême d’ours noirs, même à cette période de l’année où ils doivent engraisser pour l’hiver.

Mais avec davantage d’observations, davantage de plaintes se sont ajoutées et, par conséquent, davantage d’ours tués par les agents de protection de la nature.

Cela amène certains résidents à se demander s’ils devraient appeler les autorités, même si les autorités affirment qu’il est important de signaler tous les ours agressifs ou « en conflit ».

La ville du nord a connu une « augmentation marquée » du nombre de signalements d’ours le mois dernier, selon le BC Conservation Officer Service (BCCOS).

En août, 2 241 plaintes concernant des ours ont été enregistrées, entraînant la mort de 36 ours, a déclaré l’agence à CBC News.

En comparaison, pas un seul ours n’a été tué à Prince George en août 2022, a indiqué la BCCOS.

Au cours de la première semaine de septembre seulement, 160 appels ont été enregistrés dans la ville et deux ours ont été tués.

L’un d’eux se trouvait dans le quartier de Corey Hardeman, dans le nord.

« Il y a un ours dans notre cour presque tous les jours », a déclaré le peintre et éducateur à CBC News. « Il y a des ours en plein milieu de la ville… Je n’ai jamais rien vu de pareil. »

Un ours noir a été aperçu cette semaine dans la cour de Corey Hardeman à Prince George, en Colombie-Britannique. (Soumis par Corey Hardeman)

Parce que l’un des voisins de Hardeman avait des pommes non cueillies, il y a eu un flux constant d’ours affamés. Le 1er septembre, a-t-elle déclaré, un agent de protection de la nature a tranquillisé un ours noir dans un arbre entre leurs cours.

« L’ours est tombé de l’arbre, a couru à travers mon jardin jusqu’à celui du voisin de l’autre côté, en faisant des gaffes », se souvient Hardeman, « et puis nous avons entendu le coup de feu. »

Elle a dit que voir un jeune ours en bonne santé tué était « assez bouleversant ».

Un risque pour la sécurité publique

Les experts affirment que la meilleure chose que les gens puissent faire pour empêcher les ours d’être tués est de ne pas les attirer en premier lieu.

Cela signifie sécuriser les déchets jusqu’au jour de la poubelle, retirer la nourriture pour oiseaux et animaux domestiques, récolter tous les fruits et baies et nettoyer les barbecues.

Les ours noirs sont des mangeurs opportunistes. Les gens sont invités à sécuriser ou à stocker leurs déchets de manière à ne pas les attirer. (Austin Schoonderbeek)

Mais la BCCOS a exhorté les personnes qui constatent un comportement agressif d’ours à les contacter, car l’animal peut devenir un danger pour le public.

« Pour garantir la sécurité publique, cela a nécessité l’abattage d’un grand nombre d’ours », a indiqué l’agence.

Une fois que les ours sont habitués à la nourriture humaine et n’ont plus peur des gens, ils ne peuvent plus être réhabilités ou déplacés, a expliqué l’agence, « ce qui rend le risque pour la sécurité publique tout simplement trop grand ».

« Tous ceux que je connais les laissent tranquilles »

Mais un nombre croissant de Britanno-Colombiens choisissent de ne pas signaler les ours qu’ils voient et de les laisser tranquilles s’ils ne constituent pas une menace.

Hardeman a effectivement adopté une politique de « non-dénonciation ».

« J’ai un grand respect pour les agents de conservation », a-t-elle déclaré. « Je ne reproche pas aux gens d’appeler [BCCOS] … mais je n’ai jamais appelé un agent de conservation et j’ai du mal à imaginer une situation dans laquelle je le ferais.

« Tous ceux que je connais les laissent tranquilles. »

Elle et ses amis s’appuient plutôt sur le bouche-à-oreille pour se prévenir mutuellement d’amener des animaux de compagnie et des enfants à l’intérieur.

« Dans mon quartier, on ne se dit plus bonjour », a-t-elle plaisanté. « Nous disons simplement : « Avez-vous vu cet ours dans l’allée au coin de la rue ? Faites juste attention ! »

Certains ont émis l’hypothèse que le manque de baies dû à la sécheresse pousse les ours à chercher de la nourriture dans les villes. (Wesley Mitchell)

Les gens apprennent à coexister avec les animaux partout en Colombie-Britannique

Certaines villes ont des groupes Facebook où les observations d’ours sont fréquemment signalées – et les gens sont interpellés pour leur mauvais comportement.

« C’est quelque chose que nous avons remarqué depuis un certain temps et dont nous sommes conscients ici », a déclaré Maggie Spizzirri, coordonnatrice communautaire de la Revelstoke Bear Aware Society.

« Je ne sais pas si cela signifierait qu’il existe une culture de non-dénonciation… il existe définitivement une culture de ne pas vouloir que les ours soient tués. »

Cette semaine, la petite ville de Kootenay, à l’intérieur des terres, à environ 197 kilomètres au nord-est de Kelowna, a également connu une augmentation du nombre d’ours observés.

Mais en 2016, après que 26 ours ont été tués en ville, la communauté s’est mobilisée – avec davantage d’enseignement sur la façon d’être « intelligent envers les ours », a déclaré Spizzirri, ainsi qu’un programme de glanage de fruits pour collecter des attractifs inutilisés qui sont ensuite donnés aux habitants de la ville. besoin.

Certains fruits ont même été fermentés pour donner une eau-de-vie locale populaire, les recettes collectant des fonds pour la sensibilisation aux ours.

Samedi, son organisation a organisé un événement public au centre-ville dans le cadre de ces efforts.

Aider les ours et les humains

Protéger le paysage plus vaste des ours – en gardant les forêts et les bassins versants en bonne santé – est également important pour garder les ours en bonne santé, a déclaré Adam Ford, professeur agrégé de biologie à l’UBC Okanagan et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie de la restauration de la faune.

« J’ai certainement entendu dire que des gens étaient réticents à signaler un ours – et encore moins à appeler les agents de protection de la nature pour les aider avec un ours – j’ai entendu cela dans toute la province », a-t-il déclaré.

Mais les agents de protection de la nature prennent ces mesures pour protéger la sécurité publique… parce qu’il existe une menace légitime que cet ours puisse nuire à quelqu’un. «

Le simple fait de laisser des ours habitués à la nourriture errer dans les rues en mangeant des aliments non naturels pourrait simplement « donner un coup de pied à la boîte de conserve plus tard », a-t-il prévenu.

« Agissez dans votre propre cour, aidez vos voisins à mieux coexister avec des espèces comme les ours et prenez mieux soin du paysage », a-t-il déclaré.

« Cela aidera à la fois les ours et les humains. »