Alors que les négociations budgétaires se poursuivent, Pritzker annonce le lancement d’un programme d’incitatifs fiscaux au point mort – Shaw Local

SPRINGFIELD – Alors que les négociations budgétaires pour l’exercice à venir se poursuivaient à huis clos mercredi, le bureau du gouverneur JB Pritzker a annoncé qu’il lancerait un programme d’incitations fiscales au point mort qui faisait partie de son budget de la première année.

Le programme – connu sous le nom de Blue Collar Jobs Act – était une monnaie d’échange pour les votes républicains en 2019 pour un plan d’infrastructure massif et le budget de l’État – le seul plan de dépenses annuel à atterrir sur le bureau de Pritzker avec le soutien bipartite des législateurs. La mesure offrirait des crédits d’impôt aux entreprises pour les salaires versés sur certains projets de construction.

Mais au début de 2021, alors que l’État envisageait un déficit budgétaire anticipé au milieu de la pandémie de COVID-19, Pritzker a retardé unilatéralement la mise en œuvre du programme, provoquant la colère des membres du GOP qui l’avaient poussé.

Les perspectives budgétaires de l’État ont depuis rebondi, entraînant des pics de revenus imprévus alors que les fonds de relance fédéraux circulaient dans l’économie au cours des exercices 2022 et 2023. Le bureau du gouverneur prévoyant actuellement environ 50,4 milliards de dollars de revenus pour le prochain exercice 2024, son bureau a annoncé mercredi que il avait finalement ouvert la fenêtre d’application de la loi sur l’emploi des cols bleus.

« Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer un autre investissement dans nos communautés – le crédit d’impôt de la loi sur l’emploi des cols bleus – pour promouvoir les projets de construction dans les zones mal desservies, tout en créant davantage d’emplois bien rémunérés dans tout l’État », a annoncé Pritzker dans un communiqué. libérer.

Les républicains ont qualifié l’annonce de victoire, même si certains membres du parti minoritaire ont déploré que les détails du prochain budget restent inconnus à peine deux jours avant l’ajournement prévu vendredi de la session législative de printemps.

« Nous avons toujours demandé au gouverneur de mettre en œuvre la loi de longue date sur l’emploi des cols bleus qui faisait partie de l’accord bipartisan Rebuild Illinois de 2019 », a déclaré le chef de la minorité au Sénat, John Curran, R-Downers Grove, dans un communiqué.

Il a salué la mise en œuvre de la loi comme « un pas dans la bonne direction pour reconstruire notre économie et offrir plus d’opportunités d’emploi aux travailleurs de l’Illinois ».

Le programme offre des allégements fiscaux pouvant atteindre 20 millions de dollars par an aux entreprises éligibles. Le crédit d’impôt compenserait les salaires versés aux travailleurs de la construction, jusqu’à 75% dans les «zones mal desservies» telles que déterminées par le Département du commerce et des opportunités économiques, et 50% ailleurs.

Les projets dont les coûts de construction dépassent 10 millions de dollars sont éligibles si la construction est située dans des zones d’entreprises telles que définies par la loi de l’État ou si l’entreprise a un contrat dans le cadre du programme de développement économique pour une économie en croissance de l’État.

Les entreprises désignées «entreprises à fort impact» en vertu de la loi de l’État seraient éligibles à des crédits si le projet dépasse 12 millions de dollars et crée 500 emplois à temps plein, ou s’il dépasse 30 millions de dollars et conduit au maintien de 1 500 emplois à temps plein.

Les projets dans une zone de réaménagement River Edge telle que définie dans la loi de l’État seraient éligibles s’ils ont un plan de réhabilitation qualifié supérieur à 1 million de dollars.

Les subventions seraient disponibles pour les entreprises qui ont achevé des projets en 2021 ou plus tard, en respectant la date d’entrée en vigueur initiale de l’accord bipartite.

L’annonce de Pritzker est intervenue deux jours seulement avant que les législateurs ne devaient ajourner leur session législative de printemps. Ce délai, cependant, était auto-imposé; les législateurs pourraient prolonger la session jusqu’au 31 mai sans déclencher l’exigence constitutionnelle selon laquelle une majorité des trois cinquièmes est nécessaire pour adopter un projet de loi avec une date d’entrée en vigueur immédiate.

Le principal élément inachevé mercredi soir était le budget de fonctionnement de l’État. Aucun libellé de projet de loi n’avait été déposé et aucune chambre n’a proposé de projet de loi de crédits pouvant contenir le plan budgétaire. Cela signifie que la session se poursuivra probablement après la date d’ajournement prévue de vendredi, en raison de l’exigence de la constitution de l’État selon laquelle les projets de loi doivent être lus trois fois sur le sol avant leur adoption.

