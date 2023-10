Alors que les naissains augmentent, l’Inde demande au Canada de retirer 41 dilpomats

Par Rob Gillies | Presse associée

TORONTO — L’Inde a demandé au Canada de renvoyer 41 de ses 62 diplomates dans le pays, a déclaré mardi un responsable proche du dossier, intensifiant ainsi la confrontation entre les deux pays suite aux accusations canadiennes selon lesquelles l’Inde pourrait avoir été impliquée dans le meurtre d’un séparatiste sikh. leader dans la banlieue de Vancouver.

Le responsable, qui a confirmé un précédent rapport du Financial Times, s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

Le ministère indien des Affaires étrangères a refusé de commenter, mais le porte-parole du ministère, Arindam Bagchi, avait précédemment appelé à une réduction du nombre de diplomates canadiens en Inde, affirmant qu’ils étaient plus nombreux que l’Inde au Canada.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré le mois dernier qu’il y avait des « allégations crédibles » selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un dirigeant sikh de 45 ans tué par des hommes armés masqués en juin à Surrey, près de Vancouver. Pendant des années, l’Inde a affirmé que Nijjar, un citoyen canadien né en Inde, avait des liens avec le terrorisme, une allégation niée par Nijjar.

Organiser le meurtre d’un citoyen canadien au Canada, pays où vivent près de 2 millions de personnes d’origine indienne, serait sans précédent.

Mardi, Trudeau n’a pas confirmé le nombre de diplomates qui ont reçu l’ordre de partir, mais a suggéré que le Canada ne riposterait pas.

« De toute évidence, nous traversons actuellement une période extrêmement difficile avec l’Inde, mais c’est pourquoi il est si important pour nous d’avoir des diplomates sur le terrain qui travaillent avec le gouvernement indien et là-bas pour soutenir les Canadiens et les familles canadiennes », a déclaré Trudeau. « Nous prenons cela extrêmement au sérieux, mais nous allons continuer à collaborer de manière responsable et constructive avec le gouvernement indien. »

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré qu’elle était en contact avec le gouvernement indien.

« Nous continuerons à dialoguer en privé parce que nous pensons que les conversations diplomatiques sont meilleures lorsqu’elles restent privées », a déclaré Joly.

L’Inde accuse depuis des années le Canada de laisser libre cours aux séparatistes sikhs, dont Nijjar.

L’Inde a également annulé les visas des Canadiens. Le Canada n’a pas riposté pour cela. L’Inde avait déjà expulsé un haut diplomate canadien après que le Canada ait expulsé un haut diplomate indien.

Trudeau a également semblé tenter de calmer le conflit diplomatique, déclarant aux journalistes que le Canada « ne cherche pas à provoquer ou à escalader ».

L’allégation de l’implication de l’Inde dans le meurtre repose en partie sur la surveillance des diplomates indiens au Canada, y compris sur les renseignements fournis par un allié majeur, a déclaré un autre responsable canadien à l’Associated Press.

Le responsable a déclaré que les communications impliquaient des responsables et des diplomates indiens au Canada et qu’une partie des renseignements avait été fournie par un membre de l’alliance de partage de renseignements « Five Eyes », qui comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. au Canada. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question.

Les dernières expulsions par l’Inde ont exacerbé les tensions entre les pays. Trudeau a eu des rencontres glaciales avec le premier ministre indien Narendra Modi lors de la réunion du Groupe des 20 le mois dernier à New Delhi, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour l’automne.

«Il s’agit d’une démonstration de force évidente de la part du gouvernement Modi, qui n’a pas peur d’aggraver cette crise diplomatique», a déclaré Daniel Béland, professeur de sciences politiques à l’Université McGill de Montréal. « Il s’agit d’une mesure dramatique qui affaiblit sérieusement la capacité des services diplomatiques du Canada en Inde. »

Béland a déclaré que cela nuirait à de nombreux citoyens indiens, notamment aux étudiants étrangers et aux travailleurs temporaires ayant besoin d’un visa canadien.

« Les États-Unis doivent faire davantage pour résoudre cette crise diplomatique », a-t-il déclaré.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré la semaine dernière le ministre indien des Affaires étrangères au milieu de la querelle latente entre New Delhi et Ottawa. Un responsable américain a déclaré que le sujet avait été soulevé.

Les responsables américains ont reconnu que les conséquences de ces allégations pourraient avoir un impact profond sur les relations avec l’Inde, mais ont pris soin de ne pas rejeter la responsabilité du meurtre de Nijjar.

« Nous sommes et continuons d’être profondément préoccupés par ces allégations », a déclaré le porte-parole adjoint du département d’État américain, Vedant Patel, aux journalistes, interrogé sur cette affaire et sur l’expulsion par l’Inde de 41 diplomates canadiens.

« Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice. Nous avons exhorté publiquement et en privé l’Inde à coopérer. Nous prenons ces allégations très au sérieux.

Maitreyi Bhatt, une citoyenne indienne de Toronto de 27 ans dont le partenaire est canadien et a besoin d’un visa, a annulé son mariage qui devait avoir lieu en Inde fin octobre, alors qu’il devait rencontrer sa famille pour la première fois. Les dépôts perdus et les vols non remboursables ont été un coup dur, a déclaré Bhatt, mais ne sont « rien comparés à la tourmente mentale et émotionnelle ».

« Vu la façon dont la situation s’accélère, je ne les vois pas parvenir à une solution de si tôt », a-t-elle déclaré. «C’est juste super bizarre. Je n’aurais jamais pensé en faire partie, mais malheureusement c’est le cas.

Nijjar, plombier, était également un leader dans ce qui reste d’un mouvement autrefois fort visant à créer une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan. Une insurrection sikh sanglante qui a duré une décennie a secoué le nord de l’Inde dans les années 1970 et 1980, jusqu’à ce qu’elle soit écrasée par une répression gouvernementale au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, y compris d’éminents dirigeants sikhs.

Le mouvement du Khalistan a perdu une grande partie de son pouvoir politique, mais il compte toujours des partisans dans l’État indien du Pendjab, ainsi que dans l’importante diaspora sikh d’outre-mer. Alors que l’insurrection active a pris fin il y a des années, le gouvernement indien a averti à plusieurs reprises que les séparatistes sikhs tentaient de revenir.

Nelson Wiseman, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto, a déclaré que les actions de l’Inde sont « cohérentes avec les rapports internationaux faisant état d’un déclin de la liberté de la presse » dans le pays.

« Comme le gouvernement chinois, le gouvernement Modi pense qu’il est dans une position plus forte que par le passé pour montrer ses muscles sur la scène internationale », a déclaré Wiseman.

Wiseman a également déclaré que si le nombre d’étudiants indiens diminuait considérablement, les collèges canadiens pourraient subir la perte de ces frais de scolarité élevés.