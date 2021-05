Alors que les morts de Covid en Inde montent en flèche, des centaines de corps retrouvés dans et autour du Gange

Un matin de cette semaine, un groupe d’hommes du village, pleurant la mort de trois parentes, est arrivé à l’un des plus anciens ghats de la ville et a préparé une offrande de boules de pâte et d’épices, enveloppées dans de grandes feuilles, sous l’œil attentif d’un prêtre. Après qu’il les eut bénis, les hommes descendirent les marches de pierre, remirent les offrandes à flot et dispersèrent les cendres.