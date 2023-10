Alors que les morgues débordent, un camion de glaces à Gaza retient les cadavres avant l’enterrement

Les frappes aériennes israéliennes visant le Hamas à la suite d’une attaque meurtrière ont fait de nombreuses victimes à Gaza.

Les morgues se remplissent rapidement, dépassant leur capacité, et même un camion de glaces est utilisé pour conserver les cadavres avant l’enterrement.

Le ministère des Affaires religieuses de Gaza a recommandé l’utilisation de tombes communes en raison du manque d’espace funéraire et du grand nombre de morts

Alors que les morgues des hôpitaux de Gaza débordent de victimes tuées dans les bombardements israéliens déclenchés par une attaque meurtrière du Hamas, même un camion de glaces a été utilisé pour conserver les cadavres avant leur enterrement.

Israël bombarde depuis des jours des cibles à Gaza, cherchant à éliminer le Hamas, dirigeant de l’enclave, après que ses militants ont franchi la barrière militarisée de la frontière le 7 octobre et tué plus de 1 400 personnes dans le sud d’Israël.

Les frappes aériennes israéliennes ont coûté la vie à au moins 2 750 personnes à Gaza, où les morgues ne pouvant accueillir que des dizaines de personnes se remplissent plus rapidement que les proches ne peuvent les réclamer.

Sur le parking de l’hôpital de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, un camion blanc couvert d’affiches de bâtonnets de glace est désormais rempli de cadavres enveloppés dans des sacs mortuaires blancs.

Parmi eux se trouvent plusieurs membres de la famille de Talaat Abu Lashine.

Les corps des personnes tuées lors de l’attaque menée par des militants du Hamas basés à Gaza dans le sud d’Israël attendent d’être identifiés devant le Centre national de médecine légale de Tel Aviv, le 16 octobre 2023. AFP AHMAD GHARABLI / AFP

« Deux obus sont tombés sur la maison à l’aube. Seize personnes se trouvaient chez elles, dont huit enfants qui dormaient paisiblement », a-t-il précisé.

Dans la ville de Gaza, un peu plus au nord, où des dizaines de milliers d’habitants ont suivi l’avertissement d’Israël de fuir vers le sud en prévision d’une invasion terrestre attendue, de nombreux corps ont été simplement abandonnés dans les morgues.

« Compte tenu du grand nombre de martyrs non réclamés à la morgue de l’hôpital al-Shifa, de la détérioration des cadavres et de l’arrivée continue » de dizaines d’autres, « une fosse commune a été préparée pour en enterrer une centaine », a déclaré Salama Maruf. , chef du bureau des médias du gouvernement du Hamas qui dirige Gaza.

« Beaucoup d’enfants »

Même les sacs mortuaires sont désormais rares, a déclaré Philippe Lazzarini, directeur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

« Chaque histoire venant de Gaza parle de survie, de désespoir et de perte », a-t-il déclaré.

« Parfois, nous ne prenons même pas le temps d’écrire les noms » des défunts, car ils sont tout simplement trop nombreux, a déclaré Ihsan al-Natour, qui travaille dans un cimetière de Rafah, dans le sud de Gaza.

Il a dit:

Il y a beaucoup d’enfants parmi les martyrs.

Ajoutant que « nous en enterrons trois ou quatre dans chaque tombe ».

Le ministère des Affaires religieuses de Gaza a recommandé l’utilisation de fosses communes en raison du grand nombre de décès et du manque d’espace d’inhumation, les rites funéraires musulmans exigeant également que les enterrements aient lieu le plus rapidement possible.

Le Hamas, qui contrôle l’enclave depuis 2007, a déclaré lundi que 1 000 corps pourraient encore se trouver sous les décombres et a mis en garde contre la propagation de maladies.

À Rafah, les habitants ont préparé de nouvelles tombes, plaçant des briques et des tuiles autour des monticules de terre fraîchement creusés.

Dans l’un d’eux, trois cadavres d’enfants étaient empilés les uns sur les autres. Il n’y avait pas assez d’espace pour les déposer séparément.