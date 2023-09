Alors que les modèles d’IA sont diffusés dans la nature, cet innovateur veut s’assurer qu’ils sont en sécurité

Cela ne s’est pas produit parce que le robot était programmé pour faire du mal. C’était parce que le robot était trop sûr que le doigt du garçon était une pièce d’échec.

Cet incident est un exemple classique de ce que Sharon Li, 32 ans, veut éviter. Li, professeur adjoint à l’Université du Wisconsin à Madison, est un pionnier d’une fonctionnalité de sécurité de l’IA appelée détection hors distribution (OOD). Selon elle, cette fonctionnalité aide les modèles d’IA à déterminer quand ils doivent s’abstenir d’agir s’ils sont confrontés à quelque chose sur lequel ils n’ont pas été formés.

Li a développé l’un des premiers algorithmes de détection hors distribution pour les réseaux de neurones profonds. Google a depuis mis en place une équipe dédiée pour intégrer la détection OOD dans ses produits. L’année dernière, l’analyse théorique de Li sur la détection OOD a été choisie parmi plus de 10 000 soumissions comme article exceptionnel par NeurIPS, l’une des conférences sur l’IA les plus prestigieuses.

Nous sommes actuellement dans une ruée vers l’or de l’IA, et les entreprises technologiques se précipitent pour publier leurs modèles d’IA. Mais la plupart des modèles actuels sont formés pour identifier des éléments spécifiques et échouent souvent lorsqu’ils sont confrontés à des scénarios inhabituels, typiques du monde réel désordonné et imprévisible. Leur incapacité à comprendre de manière fiable ce qu’ils « savent » et ce qu’ils ne « savent pas » est la faiblesse derrière de nombreux désastres de l’IA.

Le travail de Li appelle la communauté de l’IA à repenser son approche de la formation. « Un grand nombre des approches classiques mises en place au cours des 50 dernières années ignorent en réalité la sécurité », dit-elle.

Son approche intègre l’incertitude en utilisant l’apprentissage automatique pour détecter des données inconnues dans le monde et concevoir des modèles d’IA pour s’y adapter à la volée. La détection hors distribution pourrait aider à prévenir les accidents lorsque des voitures autonomes heurtent des objets inconnus sur la route, ou rendre les systèmes d’IA médicale plus utiles pour détecter une nouvelle maladie.