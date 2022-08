Alors que les missiles tombent, les générations se divisent sur les relations de Taiwan avec la Chine

Même sur les îles de Taïwan les plus proches de la Chine, qui ont toujours été plus favorables à son voisin, M. Ting est une race en voie de disparition. Contradictoirement, la génération plus âgée, qui se souvient plus vivement des attaques de la Chine il y a des décennies, est la plus amicale envers la nation. Bénéficiaires de la libéralisation économique chinoise et bénéficiaires d’une éducation mettant l’accent sur les liens chinois, ils se souviennent des années où la Chine s’est ouverte au monde et a fait beaucoup de richesses, avant que Xi Jinping n’en devienne le chef de file. Pour les jeunes Taïwanais, leur vision de la Chine est celle que M. Xi a forgée, une terre illibérale déterminée à nier leur capacité à choisir leurs propres dirigeants.

Bien que M. Chiang ait vécu des expériences similaires à celles de M. Ting – tous deux ont passé du temps en Chine et vécu une grande partie de leur vie à Kinmen – il apprécie l’ouverture de Taiwan et se sent menacé par Pékin. “Je chéris la liberté et la démocratie de Taiwan et je ne veux pas être unifié par d’autres”, a-t-il déclaré.