La première saison de Christian Pulisic avec Chelsea s’est déroulée aussi bien qu’on pouvait raisonnablement s’y attendre. À la suite de son transfert de 58 millions de livres sterling en janvier 2019, l’ailier américain a accumulé neuf buts et six passes décisives en Premier League, émergeant comme l’un des chefs de file de Frank Lampard lorsque le jeu de la ligue a repris après un coronavirus imposé, aidant les Blues à obtenir un sommet. -quatrième place et atteindre la finale de la FA Cup.

Beaucoup de choses ont changé à Stamford Bridge, cependant, au cours des huit mois et plus depuis que Pulisic a marqué lors de cette défaite finale de la coupe 2-1 contre Arsenal. Lampard est parti, limogé en janvier pour ne pas avoir fourni de résultats immédiats suite à une dépense de transfert de 220 millions de livres sterling, Thomas Tuchel a pris la relève en tant que manager et Pulisic languit souvent sur le banc.

Aller à: Quelques minutes avec Dike | Surveillance des stocks: Booth, De La Torre, Hoppe | Rapport de dépistage: Aaronson

Le joueur de 22 ans, qui a déjà joué sous Tuchel avec le Borussia Dortmund en 2016-2017, n’a commencé que quatre des 15 matchs depuis l’arrivée du patron allemand, jouant seulement 426 minutes sur 1350 possibles. Avec Chelsea ayant accumulé un record de 10 victoires, quatre nuls et une défaite sous Tuchel, et de nouvelles recrues Timo Werner, Hakim Ziyech et Kai Havertz montrant des signes qu’ils commencent à bien se porter, on a l’impression d’avoir soudainement atteint un moment critique dans La carrière de Pulisic à Chelsea. Peut-il creuser, changer d’avis de manager et regagner une place de départ avec les Bleus?

Les prochains mois devraient faire beaucoup pour déterminer si Pulisic a un avenir à long terme à Londres, bien que si Pulisic cherche un peu d’inspiration pour le moment, il pourrait en trouver en regardant la carrière de l’un des Les plus grands de tous les temps de l’équipe nationale masculine américaine: Clint Dempsey.

ESPN met en lumière les plus grandes histoires autour de stars américaines qui exercent leurs activités à l’étranger, apportant des informations privilégiées sur leurs succès et leurs luttes, s’assoyant avec certains des meilleurs joueurs de l’équipe nationale et repérant la prochaine génération d’Américains qui traversent l’Europe.

Probablement le joueur de champ américain le plus accompli en termes de réalisations individuelles en Europe, Dempsey s’est retrouvé dans des situations similaires à celles de Pulisic à pratiquement chaque tournant pendant son séjour en Angleterre avec Fulham. En cinq saisons et demie avec les Cottagers, Dempsey avait six managers différents, et à chaque changement d’entraîneur, le Texan était obligé de recommencer.

« Vous devez vous développer et tout le monde ne peut pas le faire », a déclaré Dempsey à ESPN en 2011, interrogé sur le stress de devoir faire ses preuves maintes et maintes fois. « Et une partie de cela est de se mettre dans la bonne situation et d’avoir un manager qui croit en vous. Et une partie de cela consiste à essayer de changer d’avis pour croire en vous et vous donner une chance, puis en tirer le meilleur parti. »

Dempsey finirait par mener Fulham au chapitre des buts en Premier League lors de quatre de ses cinq saisons complètes avec le club, quittant en 2012 le meilleur buteur de la compétition avec 50 buts. Malgré son départ en tant que légende du club, il est facile d’oublier que le temps de l’Américain à Londres n’a pas été que le soleil et les roses.

Après avoir rejoint Fulham en 2007, Dempsey n’a fait que trois apparitions de remplaçant et a joué 49 minutes en trois mois avant que Chris Coleman ne soit limogé. Le successeur de Coleman, Lawrie Sanchez, a également utilisé Dempsey hors du banc au départ, avant que le Texan ne s’impose à un rôle de départ lors du quatrième match de la saison 2007-08. Dempsey répéterait plus tard le même schéma de début de saison sur le banc pour terminer en tant que meilleur buteur du club sous Roy Hodgson (à plus d’une occasion) et Mark Hughes.

Christian Pulisic a trouvé des minutes difficiles à trouver depuis que Thomas Tuchel a été installé comme manager de Chelsea. Getty

« Ce n’était pas Chris Coleman, c’était Roy Hodgson, et même pas tant Roy, c’était plus Mike Kelly, [the assistant] qui tout comme était ce gars de la vieille école qui n’aimait tout simplement pas tous les films et s — et voulait juste qu’il joue, c’est vrai « , a déclaré l’ancien gardien de but américain Kasey Keller, qui a joué avec Dempsey à Fulham en 2007-08 et a eu une carrière de 16 ans en Europe. « Et je l’ai dit lors de plusieurs interviews, c’est la seule chose qui m’a plus que tout impressionné avec Clint: être capable de changer d’avis.

«Maintenant, je ne pense pas que Pulisic change nécessairement d’avis comme, ‘Oh, voulons-nous nous débarrasser de ce type?’ Je pense que cela change plus d’avis: « Est-ce que je le vois comme un partant plus qu’un sous-marin? » Et c’est toujours difficile quand on est dans un grand, grand club parce que c’est un budget différent. C’est une équipe différente. «

Ce qui a rendu Dempsey si spécial en tant que joueur, c’est sa volonté incessante et la puce qu’il a emportée avec lui depuis ses humbles racines à Nacogdoches, au Texas. Ce feu de compétition a brûlé intensément; d’anciens coéquipiers ont raconté des moments où cela débordait sous la forme de lui combattant des coéquipiers à l’entraînement ou à une occasion, Dempsey ouvrant une fenêtre de vestiaire après avoir été abandonné pour un match clé de la Ligue Europa. Malgré ses nombreuses réalisations, il semblait devoir se battre pour son respect à chaque tournant, même si cela lui semblait très bien.

« Je préfère être quelqu’un de sous-estimé que de surestimé », a-t-il déclaré en 2011. « Cela me pousse simplement à être plus concentré et plus déterminé à prouver que le manager a tort. Je vais tous les jours à l’entraînement et lui montre que je veux. plus que tout le monde. Dans la vie, vous allez avoir des choses qui vont se heurter à vous. Vous pouvez soit laisser cela vous toucher, soit faire bouger quelque chose. Je choisis d’essayer de changer la situation et de faire en sorte que c’est mieux, ou continuez à me frapper la tête contre ce mur de briques jusqu’à ce que quelque chose d’autre se passe. C’est tout ce que je sais. C’est tout ce pour quoi je suis programmé, continuer à pousser et essayer de tirer le meilleur parti de ma carrière et de ma vie, de prendre soin de de ma famille. »

C’est ce genre de dynamisme et de mentalité que Pulisic doit canaliser en ce moment difficile de sa propre carrière. Il lui reste encore beaucoup de temps pour faire impression sous Tuchel et reconquérir un rôle de départ, mais ce ne sera pas facile et Pulisic devra vraiment creuser pour gagner ce respect.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Je dirais simplement que je pense que pour lui en ce moment, il est un peu tôt pour frapper la station de panique », a déclaré Keller à ESPN. « Je n’étais pas nécessairement ravi de ce que Tuchel avait à dire, en disant essentiellement: ‘Oh, je le vois juste comme un excellent substitut.’ Personne ne veut entendre ça.

« Mais je pense que le problème de Christian, c’est que ça a été trop stop / start en termes de blessures. Il doit donc se donner un coup de pouce pour faire ses preuves, prouver sa forme physique, prouver qu’il est fiable, que vous savez que vous pouvez compter sur lui. »

Keller soulève un bon point concernant la santé de Pulisic, car l’Américain a subi neuf blessures différentes depuis son arrivée au club londonien la saison dernière, manquant 28 matchs en tout. Éviter les blessures musculaires persistantes qui l’ont tourmenté au début de sa carrière ne ferait que l’aider dans sa quête pour conquérir son nouveau manager.

La bonne nouvelle pour Pulisic est qu’en tant que signature de gros sous, et en tant qu’Américain en Europe, il a dû faire ses preuves de la même manière la saison dernière pour vaincre Lampard qui, selon l’ancien joueur de l’USMNT et actuel patron du FC Salzburg, Jesse Marsch , n’était pas sûr au départ de ce qu’il avait à Pulisic.

«Même Frank Lampard, quand je lui ai parlé en pré-saison il y a un an maintenant, je lui parlais d’avoir Pulisic, et il était un peu comme: ‘Ouais, il a beaucoup à apprendre, alors nous verrons comment il Est-ce que.’ Je lui ai dit: « Écoutez, il était à Dortmund, et ils avaient un haut niveau de réflexion tactique, de jeu, et il a très bien réussi. »

Pulisic a finalement gagné sur Lampard, mais maintenant il doit réinitialiser et refaire la même chose avec Tuchel. Comme Dempsey l’a fait tant de fois avant lui, il est temps de creuser et comme dirait Dempsey, «faire trembler les choses». – Gus Elvin

Quelques minutes avec Daryl Dike

Ce fut une ascension fulgurante et quelque peu surprenante pour Daryl Dike. L’attaquant de 20 ans a terminé sa première saison en tant que professionnel à la fin du mois de novembre, marquant huit buts en 17 apparitions pour Orlando City SC. À peine deux mois plus tard, il était parti à Barnsley pour un prêt dans le championnat anglais, où il s’est hissé au rang international après sept buts en 13 matches de championnat – y compris un doublé lors de la victoire 2-1 de lundi contre Luton Town.

Ainsi, au milieu de l’intérêt signalé par certaines des plus grandes équipes de la Premier League, Dike s’est assis pour une conversation Zoom avec Jeff Carlisle d’ESPN.

jouer 1:06 L’attaquant de Barnsley et de l’USMNT, Daryl Dike, explique comment il aborde la spéculation sur son avenir

Montre de stock

Taylor Booth, St.Polten – À la hausse : Se retrouvant dans une impasse au milieu de terrain central avec les réserves du Bayern Munich, le joueur de 19 ans a été prêté à la Bundesliga autrichienne, où il a inscrit deux buts et deux passes décisives en six apparitions pour St.Polten. L’entraîneur Robert Ibertsberger a fait l’éloge de Stephan Uersfeld d’ESPN au sujet de la capacité technique de Booth et de sa compréhension du jeu, faisant de lui un joueur important dans la configuration de St.Polten, et ceux du Bayern s’attendent à ce que sa bonne forme se poursuive.

Luca de la Torre, Heracles – À la hausse : De la Torre a quitté Fulham pour Heracles l’été dernier en tant que joueur offensif large qui pourrait peut-être fonctionner comme n ° 10. 6 dans un milieu de terrain à double pivot, et selon Raoul Reink d’ESPN Pays-Bas, ce changement de position a coïncidé avec le changement de fortune du club. Héraclès n’est plus dans un combat de relégation, mais il se bat maintenant pour une place en séries éliminatoires de la Ligue Europa.

2 Liés

Matthew Hoppe, Schalke 04 – Tendance à la baisse : Après avoir fait irruption sur la scène avec cinq buts en trois matchs pour Schalke en janvier, le jeune Matthew Hoppe a vu les buts se tarir depuis – aucun but lors de ses neuf dernières apparitions. Des sources à Schalke ont déclaré à Stephan Uersfeld d’ESPN qu’ils s’attendaient à ce que le joueur de 20 ans revienne un peu sur terre, et que sa récente course stérile est également en partie due à un manque de service. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Hoppe quittait le club condamné à la relégation, Schalke dit à ESPN qu’ils sont détendus concernant l’avenir de Hoppe et pensent qu’apprendre sous la légende du club Klaas-Jan Huntelaar sera bon pour sa carrière et son développement à long terme.

Rapport de dépistage: Brendan Aaronson, FC Salzburg

Lors des huit départs et des trois remplaçants de Brenden Aaronson en Bundesliga autrichienne depuis son transfert au FC Salzburg en janvier, l’équipe n’a perdu qu’une seule fois. Le fardeau potentiel d’arriver dans une nouvelle ligue au milieu de la saison, et sans le confort d’une pré-saison, ne semble pas l’avoir dérangé du tout, car il fait des progrès remarquables pour un joueur de 20 ans. Le milieu offensif, qui a l’air vif et qui apporte déjà une contribution révélatrice, semble sur le point de passer d’un talent très prometteur à un joueur de première équipe fiable – voire indispensable – pour son nouveau club.

Aaronson, qui a quatre sélections pour les États-Unis à ce jour, est arrivé en Autriche en provenance de l’Union de Philadelphie, où il était généralement déployé dans un rôle de milieu de terrain offensif central gratuit. À Salzbourg, il s’est principalement placé sur le côté gauche du milieu de terrain (avec le camée occasionnel à droite), bien que son style itinérant, énergique et enthousiaste lui permette toujours la liberté d’échanger des positions et de couper dans le champ pour chercher le ballon. .

L’Américain a une grande capacité à trouver d’excellentes positions à l’intérieur de la surface et ses deux buts en championnat pour le club autrichien ont été des finitions classiques – et de marque – de l’intérieur de la surface de réparation. Il a également impressionné par sa course hors du ballon – se retirant souvent au bon moment pour permettre à un coéquipier de lancer une passe parfaitement exécutée – son jeu de pression énergique et sa volonté de tenter d’affronter des adversaires en large. positions – Tor-Kristian Karlsen