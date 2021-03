Peu de journalistes et d’enquêteurs des droits de l’homme ont été en mesure de rendre compte de première main du conflit du Mozambique, où les forces gouvernementales et les entreprises privées de sécurité ont également été impliqué dans des abus contre les civils. Et alors que l’attaque de Palma se déroulait la semaine dernière, les lignes téléphoniques et autres communications dans la ville ont été coupées par les insurgés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy