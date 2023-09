Alors que les migrants envahissent une ville frontalière du Texas, d’autres attendent au Mexique un rendez-vous pour entrer aux États-Unis.

EAGLE PASS, Texas (AP) — Attendant trois semaines et comptant pour entrer au Texas, Lila était assise vendredi dans un abri à la frontière mexicaine, se sentant piégée : les cartels rendent les demi-tours trop dangereux et le gouvernement américain n’offre aucune garantie si elle continue. en allant.

« Ils ne demandent pas de papiers. Ils vous demandent de l’argent », a déclaré Lila, une Hondurienne de 39 ans, décrivant les policiers qui l’ont retirée des bus alors qu’elle se dirigeait vers le nord. Elle a insisté pour que seul son prénom soit utilisé car elle craint des représailles de la part des cartels.

Son manque de bonnes options reflétait un sentiment de grande frustration – parmi les migrants et les responsables des villes américaines – alors que l’arrivée de grands groupes de migrants cette semaine a submergé les agents de la patrouille frontalière. Plus de 8 000 migrants se sont présentés cette semaine à Eagle Pass, ville frontalière du Texas, en face de Piedras Negas, où Lila et son partenaire cubain attendaient un rendez-vous pour demander l’asile aux États-Unis.

Beaucoup d’autres n’ont pas attendu et ont traversé le Rio Grande, notamment un garçon de 3 ans qui, selon les autorités, s’est noyé. Un pont international est resté fermé vendredi alors que les agents sont réaffectés pour gérer le grand nombre de personnes à Eagle Pass, qui est depuis deux ans l’épicentre de la mission frontalière du gouverneur républicain Greg Abbott connue sous le nom d’Opération Lone Star. Cela inclut une barrière flottante dans le Rio Grande.

Les habitants d’Eagle Pass et de Piedras Negras ont déclaré que même si leurs communautés font partie de la route de l’immigration depuis des années, la taille des groupes est désormais inhabituelle. Les migrants arrivés cette semaine ont déclaré s’être formés de manière organique en cours de route.

« Reynosa est vraiment dur. Juarez est également dangereux en ce moment », a déclaré Eric Flores, un Honduras de 39 ans.

Les migrants ont été arrêtés à la frontière 142 037 fois au cours des 17 premiers jours de septembre, soit une hausse de 15 % par rapport aux 123 777 de la même période le mois dernier, selon les chiffres des douanes et de la protection des frontières américaines publiés jeudi par le président mexicain Andres Manuel López Obrador. Ces chiffres incluent jusqu’à 1 450 personnes admises quotidiennement avec une application mobile de rendez-vous pour l’asile, appelée CBP One, mais la grande majorité sont des entrées illégales.

Flores a déclaré qu’il était arrivé dans un train en provenance de Mexico avec un groupe d’environ 3 000 personnes. Le groupe s’est dispersé dans différentes villes frontalières, a déclaré Flores, et il s’est retrouvé dans un refuge catholique à Piedras Negras où il a entendu dire qu’il pouvait trouver la sécurité. Il faisait partie d’un peu moins de 200 migrants qui parcouraient vendredi les terrains de la Casa de Migrante Frontera Digna.

Certains migrants qui arrivent à la frontière ne s’arrêtent que pour un repas rapide avant de traverser le Rio Grande. D’autres, comme Flores, attendent un rendez-vous.

« Nous attendons que Dieu nous donne un signe et que nous obtenions un rendez-vous pour pouvoir traverser légalement », a-t-il déclaré. « Ce que nous voulons, c’est que le rêve américain fonctionne et subvienne aux besoins de nos familles, et non qu’il nuise au pays. »

Après avoir déployé CBP One cette année, le ministère de la Sécurité intérieure a présenté l’application comme un outil clé pour créer un système plus efficace et plus ordonné à la frontière.

La plus haute diplomate mexicaine, Alicia Barcenas, a déclaré lors d’une conférence de presse à New York que les refuges pour migrants à Ciudad Juarez, en face d’El Paso, au Texas, étaient pleins à 95 %. Elle a déclaré que le gouvernement mexicain était « très inquiet » de la fermeture des frontières et de l’augmentation du nombre de migrants. Elle a déclaré qu’il fallait faire davantage pour limiter la migration à travers le Darien Gap.

La réponse qui se déroule à Eagle Pass, où le maire a déclaré l’état d’urgence, illustre à quel point les agents de la patrouille frontalière ont été submergés ces derniers jours par des demandeurs d’asile sur certaines parties de la frontière américaine avec le Mexique. À San Diego et à El Paso, au Texas, les autorités ont également fermé cette semaine les postes frontaliers afin que les agents puissent aider à gérer l’afflux.

Après une baisse des passages illégaux consécutive aux nouvelles restrictions en matière d’asile en mai, l’administration du président Joe Biden est à nouveau sur les talons. Les maires et gouverneurs démocrates cherchent à obtenir davantage d’aide pour accueillir les demandeurs d’asile et les républicains s’emparent de la question à l’approche des élections de 2024.

En août, la patrouille frontalière a procédé à 181 509 arrestations à la frontière mexicaine, soit une hausse de 37 % par rapport à juillet mais peu de changement par rapport à août 2022 et bien en dessous du sommet de plus de 220 000 atteint en décembre, selon les chiffres publiés vendredi. Les personnes arrivant dans des familles avec des enfants de moins de 18 ans ont alimenté cette augmentation, avec 93 999 arrestations – le plus élevé jamais enregistré – contre 60 454 en juillet et 31 487 en juin.

« Notre rythme opérationnel le long de la frontière s’est accéléré en réponse à l’augmentation des rencontres, et nous restons carrément concentrés sur notre mission de sécurité plus large et sur l’application des lois américaines sur l’immigration », a déclaré Troy Miller, commissaire par intérim du CBP.

Alicia, une Hondurienne de 36 ans, et sa famille ont eu la chance d’obtenir un créneau âprement disputé pour se présenter au port d’entrée d’Eagle Pass dimanche. Elle a caché son nom, par crainte de représailles de la part du gouvernement mexicain.

En début de semaine, Alicia a décollé de Monterrey avec son mari, sa fille adolescente, son fils et sa petite-fille en direction de Piedras Negras. Malgré la preuve de la nomination au CBP One qui est censé leur permettre de voyager à travers le Mexique, elle a déclaré que la famille avait immédiatement rencontré des agents corrompus.

Le premier point de contrôle avait un péage d’environ 1 000 pesos, soit environ 58 dollars, à franchir. Au deuxième point de contrôle, Alicia a déclaré que sa famille et d’autres migrants avaient été encerclés par un soldat qui a déclaré que seuls ceux qui « collaboraient » seraient autorisés à avancer. Une sorte de guerre d’enchères a éclaté, a-t-elle expliqué, le soldat demandant au groupe qui souhaitait faire une première offre.

Lorsque le soldat a vu sa réserve d’argent, a déclaré Alicia, il a saisi les pesos censés nourrir sa famille pendant le voyage.

___

Le journaliste d’Associated Press Elliot Spagat à San Diego a contribué à ce rapport.

Valérie Gonzalez, Associated Press