Alors que les mi-parcours se profilent, le PDG de Meta détourne l’attention des élections

Meta a déclaré que M. Austin rencontrait chaque trimestre des dirigeants des droits civiques et a ajouté qu’il s’agissait de la seule grande entreprise de médias sociaux avec un dirigeant en charge des droits civiques.

En mai, 130 organisations de défense des droits civiques, groupes de réflexion progressistes et groupes d’intérêt public ont écrit une lettre à M. Zuckerberg et aux directeurs généraux de YouTube, Twitter, Snap et d’autres plateformes. Ils les ont appelés à supprimer les messages sur le mensonge selon lequel M. Trump a remporté les élections de 2020 et à ralentir la propagation de la désinformation électorale avant les mi-mandats.

Yosef Getachew, directeur de l’organisation de défense des intérêts publics à but non lucratif Common Cause, dont le groupe a étudié la désinformation électorale de 2020 sur les réseaux sociaux, a déclaré que les entreprises n’avaient pas répondu.

« Le grand mensonge est au centre des débats à mi-mandat avec tant de candidats qui l’utilisent pour déclarer de manière préventive que les élections de 2022 seront volées », a-t-il déclaré, pointant les récents tweets de politiciens de Michigan et Arizona qui a dit à tort que les morts votent pour les démocrates. « Ce n’est pas le moment d’arrêter de lutter contre le grand mensonge. »