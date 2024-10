Alors que les Mets et les Yankees courent après les fanions, un vainqueur de Juan Soto émerge

La victoire des Mets de New York a fait plus que simplement les positionner dans la série de championnats de la Ligue nationale et à deux victoires de série de leur troisième série mondiale.

Selon deux initiés de la MLB, cela a également amélioré leurs chances de recruter Juan Soto cette intersaison après la fin de sa course au fanion des Yankees de New York et il est devenu agent libre.

« Si je devais deviner, si les Yankees gagnent (les World Series), il reviendrait. Si les Yankees perdent, il ira chez les Mets. Kiley McDaniel d’ESPN a déclaré sur le podcast « Baseball Tonight » de jeudi.

Buster Olney a suivi la projection de McDaniel avec une projection encore plus prometteuse pour les Mets, qui affronteront les Dodgers de Los Angeles.

« Je pense qu’il va se retrouver avec les Mets de toute façon », a déclaré Olney. « Et je pense que le fait que les Mets connaissent cette saison phénoménale, la façon dont elle se déroule va augmenter la probabilité qu’il y atterrisse. parce qu’il va y avoir un enthousiasme avec (propriétaire) Steve Cohen S’ils n’avaient pas participé aux séries éliminatoires – disons qu’ils avaient été éliminés à la mi-septembre – alors je pense qu’ils seraient plus liés au processus.

Le « processus » décrit par Olney est celui du président des opérations baseball David Stearns, qui a été embauché à la fin de la saison dernière pour apporter des garde-fous et des principes fondamentaux au front office et à la façon dont les Mets font des affaires, du développement des joueurs à l’acquisition de joueurs.

« Je pense que s’ils finissent par atteindre les World Series ou gagner les World Series, je viens de le voir », a déclaré Olney. « Les propriétaires sont excités comme les propriétaires sont excités, et pour bâtir sur ce qu’ils ont fait cette année, pour l’année prochaine, vous ne pouvez pas faire plus pour nourrir cela qu’en signant Juan Soto, je pense que ça va être un situation de chèque en blanc. Et en gros, il va dire : que va-t-il me falloir pour le signer ? »

Olney n’a pas décrit le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner, comme celui qui disposera d’un budget illimité pour Soto, ce qui signifie que les Yankees, qui débuteront lundi la série de championnat de l’AL contre les Guardians de Cleveland, pourraient être surenchéris.

La conjecture autour de Soto a commencé lorsque les Yankees l’ont acquis pendant l’intersaison parce qu’il a Scott Boras comme agent et qu’il a déjà rejeté un accord de 440 millions de dollars sur 15 ans avec les Nationals de Washington en 2022. Mais les Yankees ont beaucoup de temps – et l’attrait d’une franchise emblématique potentiellement une 28e Série mondiale – pour vendre Soto, qui, à 25 ans, trace une carrière au Temple de la renommée. Il avait une ligne .288/.419/.569, 41 circuits et 109 points produits en saison régulière.

