Alors que les membres du groupe meurent, combien de temps un groupe peut-il continuer avant que ce ne soit plus le même groupe ? – National

Quand je grandissais à Winnipeg, il y avait un club de souper à l’ancienne de type Good Fellas au 579, avenue Portage appelé Club Morocco.

Ouvert en 1954 par un homme du nom de Harry Smith, l’endroit a publié des annonces hebdomadaires dans le Winnipeg Free Press annonçant les divertissements de la semaine à venir pour accompagner son buffet chinois signature. Non seulement Harry a présenté des artistes locaux, mais il a souvent fait venir des étrangers. Avant le Star Trek La franchise a décollé avec des films à la fin des années 1970, Nichelle Nichols – le lieutenant Uhura, bien sûr – était parfois la chanteuse vedette. Mais le groupe dont je me souviens avoir le plus fait la publicité était The Ink Spots.

C’était un groupe vocal pop de New York formé en 1934, qui a enregistré pour Decca et s’est séparé en 1954. Mais si le groupe a pris fin dans les années 1950, comment Harry a-t-il pu les réserver au Club Maroc dans les années 1970 et 1980 ? Dilution extrême, c’est comme ça. Il y a eu un schisme au sein de la formation originale et The Ink Spots s’est éclaté encore et encore et encore. Il y a peut-être eu des dizaines d’Ink Spots, dont aucun n’avait de membres originaux ni même de liens légitimes avec le groupe qui s’est formé en 1934. Tous ont réussi à échanger ce nom et cet héritage pendant des années.

Nous commençons à rencontrer le même problème aujourd’hui avec des groupes chéris par les baby-boomers et la génération X. Alors que les groupes de leur jeunesse éclatent et meurent membre par membre, nous commençons à voir une crise d’authenticité. Quand est-ce que le groupe que nous allons voir N’EST PAS le groupe que nous voulons voir ?

Les faux groupes, comme on l’a vu avec The Ink Spots, ne sont pas nouveaux. Frankie Goes to Hollywood – tristement célèbre pour ses tubes britanniques et MTV Relaxer et Deux tribus — a lancé une tournée aux États-Unis. Le problème était que ce groupe était un faux complet sans membres originaux et a été formé à l’insu ou sans le consentement de personne. À l’avant, il y avait un gars qui se faisait appeler Davey Johnson et prétendait être le frère de la chanteuse Holly Johnson, ce qui, bien sûr, n’était pas le cas. Pourtant, ce FGTH a réussi à jouer des concerts à travers les États-Unis pendant près de deux ans.

Les réunions pavées ont également été un problème. Vous vous souvenez quand les Doors ont repris la route ? Attendez: Le nom propre de ce groupe était The Doors of the 21st Century et ne comprenait que deux membres originaux; le claviériste Ray Manzarek et le guitariste Robby Krieger. Jim Morrison, toujours obstinément mort depuis 1971, n’a pas pu participer. Sa place a été prise par Ian Astbury du Cult. Le batteur John Densmore n’a pas pu le faire à cause d’un grave cas d’acouphènes, alors Stewart Copeland de la police l’a remplacé. Malgré des problèmes juridiques avec leur utilisation du nom, ils ont continué à jouer jusqu’à la mort de Manzarek en 2013.

Au fil du temps, les problèmes d’authenticité augmentent. Les artistes de rock classique meurent, laissant des trous énormes dans leurs groupes qui ne peuvent être comblés.

ZZ Top, par exemple. Pendant 51 ans, le groupe s’est composé de la trinité incassable de Billy Gibbons, Frank Beard et Dusty Hill, vendant environ 50 millions d’albums. Mais le 28 juillet 2021, Hill est décédé après avoir été hospitalisé pour une blessure à la hanche et depuis lors, ZZ Top a continué avec un bassiste nommé Elwood Francis. Question : Compte tenu de l’image du tout-pour-un-un-pour-tous des trois hommes originaux, est-ce toujours ZZ Top ?

La même question peut être posée à Lynyrd Skynyrd, qui n’est vraiment plus la même depuis cet accident d’avion mortel en octobre 1977 qui a tué le membre fondateur, leader et parolier Ronnie Van Zant. Skynyrd s’est regroupé 10 ans plus tard et a continué depuis. Aujourd’hui, le guitariste Gary Rossington est le seul membre original. D’une manière ou d’une autre, entendre la programmation d’aujourd’hui Oiseau libre ne se sent pas bien, étant donné que 13 les anciens membres du groupe sont morts. Pourtant, ils vont tourner en 2023 avec – attendez-le – ZZ Top.

Encore plus étrange est le cas des Allman Brothers. Duane et Gregg Allman ont formé le groupe en 1969 avec Dickey Betts, Berry Oakley, Butch Trucks et Jaimoe Jameson. Duane est décédé dans un accident de moto en 1971 et Gregg a succombé à un cancer du foie en 2017. Il existe une version des Allman Brothers qui joue encore des concerts avec une programmation qui n’inclut pas de Célibataire membre de n’importe quelle édition du groupe original. Un promoteur a eu l’idée d’échanger sur la marque Allman Brothers en gardant la musique vivante en utilisant des joueurs plus jeunes. Un groupe hommage ? Pas selon le promoteur ou la succession d’Allman. Le projet a toute son approbation. Surveillez-les sur la route en 2023.

En dehors de Gene Simmons et Paul Stanley, KISS a eu une politique de porte tournante avec les guitaristes et batteurs principaux depuis qu’Ace Frehley et Peter Criss ont commencé à devenir des écureuils au début des années 1980. Maintenant que le groupe approche de ses derniers concerts FINAL (c’est du moins ce qu’ils disent), Simmons a songé à garder KISS en vie avec des remplaçants pour lui et Paul. Hé, il y a toujours un orchestre Glenn Miller même si Miller est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi pas?

Ensuite, il y a l’étrange situation de Foreigner. Ils entameront ensuite une tournée d’adieu de 18 mois puissance inclure le seul membre original Mick Jones, mais à cause de problèmes de santé (et du fait que le mec a presque 80 ans), il pourrait ne pas se rendre à tous les concerts.

Considérons quelques autres :

Fleetwood Mac, réduit à trois (Stevie Nicks, Mick Fleetwood et John McVie) suite à la séparation irréparable de Lindsey Buckingham et au décès récent de Christine McVie.

Les Eagles, avec juste Don Henley, Joe Walsh et Timothy B. Schmidt restant de la formation classique.

Les Rolling Stones : Mick, Keef et Ronnie. C’est ça.

The Who, jusqu’à Roger Daltrey et Pete Townshend depuis le décès de John Entwistle en 2002. Keith Moon est parti depuis 1978.

Journey : Neal Schon et Jonathan Cain sont tous ceux qui restent de la phase impériale du groupe des années 1980.

Steely Dan n’est plus que Donald Fagen après la mort de Walter Becker.

Les Beach Boys : C’est juste Mike Love.

Emerson, Lake & Palmer, sur la route en 2023 avec pour seul batteur Carl Palmer. Les deux autres membres sont décédés.

Oui : Seul Steve Howe reste des années de gloire du prog-rock.

Blood, Sweat & Tears, Quiet Riot, Ratt : Toujours en tournée mais avec ZERO membres originaux. (Nous pouvons également mettre GWAR dans ce camp, mais étant donné la façon dont ils ont toujours fonctionné, nous leur donnerons un laissez-passer.)

Il y en a beaucoup d’autres, mais je pense que vous avez compris l’idée.

La situation ne fera que dégénérer davantage jusqu’à ce que ces actes classiques soient l’équivalent de la tête de Ted Williams dans une chambre cryogénique. Mais ne négligez pas la technologie métaverse, les hologrammes et les productions d’avatars (pensez à ABBA Voyage ; les Bee Gees et Cher seraient intéressés par quelque chose de similaire.) Il y a beaucoup trop d’argent à gagner avec la nostalgie.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

