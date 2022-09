Alors que les masses fuient la Russie pour éviter la conscription, les voisins européens se demandent s’il faut les laisser entrer

Le chaos aux frontières de la Russie s’intensifie alors que des centaines de milliers d’hommes tentent de sortir du pays et d’éviter d’être entraînés dans la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

Certains rapports de passages frontaliers avec la Géorgie, la Finlande et d’autres régions indiquent que les autorités russes ont décidé mardi d’arrêter – puis s’enrôler — certains de ceux qui tentent de s’échapper. L’exode soulève des questions difficiles en Europe et au-delà quant à savoir s’il faut accueillir les insoumis ou les refouler dans l’espoir de créer davantage de troubles sociaux en Russie.

Evgeny, un photographe moscovite de 28 ans, dit que des gens comme lui sont aussi des victimes.

“Je pense qu’ils devraient laisser entrer les Russes”, a-t-il déclaré à CBC News alors qu’il parcourait les 20 derniers kilomètres jusqu’au poste frontière entre la Géorgie et la Russie à Verkhny Lars pour éviter un énorme embouteillage de véhicules essayant de traverser.

“Les gens fuient dans des circonstances très difficiles, beaucoup sauvent leur vie. (Ils) ne veulent pas se battre dans cette guerre impérialiste et inutile.”

REGARDER | Les Russes fuient le pays pour éviter la conscription :

Chaos aux frontières de la Russie alors que des hommes tentent de fuir la campagne de mobilisation Ceux qui traversent la frontière russo-géorgienne expliquent pourquoi ils ont choisi de partir, après l’ordre de Vladimir Poutine de mobiliser des centaines de milliers de réservistes pour la guerre en Ukraine.

“Ils vont simplement vous arrêter et vous mettre en prison”

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois le 24 février, Evgeny, qui a demandé à CBC News de ne pas utiliser son nom de famille pour la sécurité de sa famille, a déclaré qu’il avait participé à une manifestation anti-guerre à Moscou – mais l’expérience l’a laissé démoralisé.

“Les gens avaient trop peur. Il y avait des policiers bien armés et très expérimentés qui savaient bien comment arrêter les manifestants. De tels rassemblements de protestation se dissolvent parce que les gens ont peur. Et ce n’est pas quelque chose qui donne de l’espoir.”

Après cela, il dit avoir tenté de continuer sa vie jusqu’à ce que la possibilité d’être repêché le pousse à tenter sa chance à la frontière.

D’autres hommes interrogés par CBC News au poste frontière entre la Russie et la Géorgie ont évoqué un dilemme similaire quant à savoir s’il fallait partir ou rester en Russie.

Alexander, qui est venu de la région à majorité musulmane du Tatarstan, a déclaré qu’il serait parti depuis longtemps, sauf qu’il devait rester pour gagner suffisamment d’argent pour payer le voyage. Il a dit qu’il avait vendu ou donné tout ce qu’il possédait pour payer le voyage en Géorgie et avoir de l’argent pour vivre à son arrivée.

“Il n’est pas possible de rester et de lutter contre notre régime”, a déclaré Alexander, qui a également demandé à CBC de ne pas utiliser son nom de famille.

“Si vous avez quelque chose de négatif à dire, ils vous arrêteront simplement et vous mettront en prison.”

Une foule de Russes essayant de traverser la frontière vers la Géorgie le 26 septembre. (Soumis/Nom omis)

Opposition au projet

Novaya Gazeta, anciennement le principal journal indépendant de Russie et qui publie maintenant depuis son exil en Lettonie, a rapporté Mardi que la police de Moscou a arrêté un manifestant puis l’a violé en prison pour envoyer un message aux autres manifestants.

Selon certaines informations, au moins une douzaine de bureaux de conscription russes auraient été attaqués ou incendiés.

Dans certaines des républiques les plus pauvres de Russie, comme le Daghestan, l’opposition au projet a été la plus intense. Il y a eu manifestations quotidiennes avec des dizaines d’arrestations dans la capitale de Makhatchkala. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre un groupe de femmes à Makhatchkala chassant un policier qui tentait d’enrôler des hommes locaux.

Les victimes de guerre de la Russie proviennent de manière disproportionnée de régions pauvres et ethniquement diverses du pays, en particulier en Sibérie et dans la région des montagnes du Caucase, qui comprend le Daghestan.

Des manifestants exécutent une danse traditionnelle lors d’une manifestation contre la mobilisation militaire partielle de la Russie à Iakoutsk, en Russie, le 25 septembre 2022, sur cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. (Sakhaday/Reuters)

Officiellement, les responsables du Kremlin et d’autres personnes impliquées dans la mobilisation affirment que les manifestations sont une anomalie et, dans l’ensemble, la plupart des hommes sont prêts à répondre à l’appel pour aller se battre.

Les défis de la collecte de fonds et les difficultés de laisser la famille derrière ont été mentionnés à plusieurs reprises par bon nombre de ceux qui ont parlé à CBC News pour expliquer pourquoi ils ont attendu près de neuf mois pour quitter le pays. Aucun de ceux qui ont parlé à CBC News ne voulait que son nom de famille soit utilisé car ils craignaient qu’il n’y ait des répercussions sur les amis et la famille à la maison.

“C’est mon deuxième voyage en Géorgie”, a déclaré un autre homme du nom d’Alex, qui semblait avoir la quarantaine et a déclaré qu’il travaillait à Moscou en tant que développeur de logiciels.

Une femme réagit alors que des réservistes recrutés lors d’une mobilisation partielle partent pour des bases militaires, dans la ville de Bataysk, dans la région de Rostov en Russie, le 26 septembre 2022. (Sergey Pivovarov/Reuters)

Alex a déclaré qu’il avait d’abord quitté la Russie en mars, mais qu’il était revenu rendre visite à sa famille.

Il a déclaré que l’annonce par Poutine d’une soi-disant “mobilisation partielle”, qui a vu des centaines de milliers d’hommes russes enrôlés dans l’armée, a été le déclencheur qui l’a forcé à retourner dans la capitale géorgienne, Tbilissi.

“C’est maintenant un moment critique. Tout le monde vient de décider de s’enfuir.”

Des centaines de milliers d’hommes russes ont fui: rapports

Cependant, combien de temps la Russie permettra à ces sorties de rester ouvertes n’est pas claire.

Selon des informations non confirmées mardi, son armée a déplacé des équipements tels que des camions et des véhicules blindés de transport de troupes au point de passage dans le but de mettre en place un cabinet de recrutement itinérantsoi-disant pour happer les hommes alors qu’ils tentent de partir.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait plusieurs véhicules blindés arrivant au point de passage de Verkhny Lars. Plus tôt, des photographies satellites montraient une file de véhicules qui s’étendait jusqu’en Russie sur près de 20 kilomètres.

Des images de drones montrent de longues files de véhicules en route pour quitter la Russie à sa frontière avec la Géorgie, à Verkhny Lars, le 26 septembre 2022, sur cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo. (L’initié/Reuters)

Les médias russes, citant des sources gouvernementales, ont rapporté que depuis le week-end dernier, plus de 260 000 hommes russes ont fui.

Les autorités du Kazakhstan, qui partage une frontière terrestre de près de 8 000 kilomètres avec la Russie en Asie centrale, ont déclaré mardi que près de 100 000 hommes russes étaient entrés dans ce pays. Et dans une démonstration de défi à Moscou, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a déclaré que les hommes fuyaient une “situation sans espoir” et doit être soigné.

Ailleurs en Europe, cependant, l’accueil réservé aux Russes en fuite a été mitigé.

La Finlande, la Pologne et les États baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont déclaré qu’ils n’accorderaient pas l’asile automatique aux hommes russes essayant d’échapper à la conscription, suggérant que l’afflux pourrait créer une instabilité politique.

L’Allemagne, cependant, dit qu’elle envisagera d’accepter les réfractaires russes.

“Nous devrions accueillir les réfugiés, peu importe comment ils viennent”

Sergey Radchenko, un professeur d’histoire russe qui enseigne à l’Université de Cardiff, dit qu’il a tendance à se ranger du côté de l’argument selon lequel les Européens devraient traiter les insoumis russes avec compassion.

“Je ne pense pas que ces gens qui appellent les Russes à se soulever – et leur reprochent de ne pas se soulever – contre une dictature brutale, je ne pense pas qu’ils aient la moralité pour faire valoir cet argument”, a déclaré Radchenko à CBC News.

“Je suis généralement en faveur de ceux qui disent examinons cela au cas par cas et nous devrions accueillir les réfugiés, peu importe comment ils viennent.”

Jusqu’à présent, il note que le régime de Poutine n’a pas fermé les voies de sortie du pays – ce qui pourrait être un moyen de se débarrasser de personnes qui pourraient ne pas être fiables ou de dissidents qui pourraient faire baisser le moral général de l’armée.

“Si la Russie ferme les frontières de son côté, nous saurons que les garder ouvertes de notre côté est la bonne chose à faire”, a déclaré Radchenko.

Un char russe T-72 est chargé sur un camion par des soldats ukrainiens à l’extérieur de la ville d’Izium le 24 septembre, alors que la contre-offensive ukrainienne s’est emparée de la majeure partie de la région nord-est de Kharkiv, ramenant des centaines de colonies sous le contrôle de Kyiv après des mois de lutte russe Occupation. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Ministère britannique de la Défense a déclaré que bon nombre des nouvelles recrues sont déjà précipitées vers des bases avancées en Ukraine occupée par la Russie sans aucune formation ni équipement approprié.

Un soldat qui vient d’être enrôlé il y a quelques jours a écrit dans un article sur les réseaux sociaux qu’il était attaché au 1er régiment de chars russe.

“On nous a dit officiellement qu’il n’y aurait pas d’entraînement avant d’aller au front”, écrit-il. “Le commandant du régiment a confirmé cette information que le 29 (septembre) nous irons à Kherson.”

Une autre vidéo a émergé d’un officier de formation russe s’adressant aux nouvelles recrues et disant aux hommes nouvellement mobilisés qu’ils devront fournir leurs propres sacs de couchage et trousses médicales – et qu’ils devraient se rendre dans les pharmacies pour acheter des protections féminines à emporter avec eux pour les utiliser comme bandages, car l’armée russe n’a rien à fournir.