Alors que les manifestations se propagent dans les universités, le président iranien tente d’apaiser les troubles

Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé mardi à l’unité nationale et a tenté d’apaiser la colère contre les dirigeants du pays, alors que des manifestations critiques à l’égard du gouvernement qui duraient depuis des semaines continuaient de se propager dans les universités et les lycées.

Raisi a reconnu que la République islamique avait “des faiblesses et des lacunes”, mais a répété la ligne officielle selon laquelle les troubles déclenchés le mois dernier par la mort d’une femme détenue par la police des mœurs du pays n’étaient rien de moins qu’un complot des ennemis de l’Iran.

“Aujourd’hui, la détermination du pays vise la coopération pour réduire les problèmes des gens”, a-t-il déclaré lors d’une session parlementaire. “L’unité et l’intégrité nationale sont des nécessités qui rendent notre ennemi sans espoir.”

Les manifestations, qui ont émergé en réponse à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique, ont mêlé des dizaines de villes à travers le pays et sont devenues le défi le plus répandu pour le leadership de l’Iran dans années. Une série de crises purulentes ont contribué à alimenter la colère du public, notamment la répression politique du pays, l’économie en difficulté et l’isolement mondial.

L’ampleur des troubles en cours, les plus soutenus depuis plus d’une décennie, reste incertaine alors que des témoins rapportent des rassemblements spontanés à travers le pays avec de petits actes de défi – des manifestants criant des slogans sur les toits, se coupant les cheveux et brûlant leurs foulards mandatés par l’État.

“Un fond de mécontentement”

Les gens courent lors d’affrontements avec la police anti-émeute alors que les étudiants protestent après la mort de Mahsa Amini à Téhéran le 2 octobre, dans cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. (Reuters)

Le quotidien radical Kayhan a tenté mardi de minimiser l’ampleur du mouvement, affirmant que les “anti-révolutionnaires”, ou ceux qui s’opposent à la République islamique, “sont en minorité absolue, peut-être 1%”.

Mais un autre journal radical, le quotidien Jomhuri Eslami, a mis en doute les affirmations du gouvernement selon lesquelles les pays étrangers étaient responsables des troubles du pays.

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khameini, a accusé les États-Unis et Israël d’avoir incité aux troubles lundi, tandis que le gouvernement a également rejeté la responsabilité des troubles sur les groupes d’opposition kurdes dans le nord-ouest du pays.

“Ni les ennemis étrangers ni l’opposition nationale ne peuvent plonger les villes dans un état d’émeute sans fond de mécontentement”, lit-on dans son éditorial.

Les forces de sécurité iraniennes ont cherché à disperser les manifestations avec des gaz lacrymogènes, des plombs métalliques et, dans certains cas, des tirs réels, selon des groupes de défense des droits. La télévision d’État iranienne rapporte que de violents affrontements entre les manifestants et la police ont tué au moins 41 personnes, mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que le nombre est beaucoup plus élevé.

Une répression croissante contre la presse, avec des dizaines de journalistes arrêtés au cours des dernières semaines, a étouffé la plupart des reportages indépendants sur des questions sensibles telles que la mort de manifestants.

Une photo obtenue par l’Agence France-Presse hors d’Iran le 21 septembre montre des manifestants iraniens descendant dans les rues de la capitale Téhéran lors d’une manifestation pour Mahsa Amini, quelques jours après sa mort en garde à vue. (AFP/Getty Images)

La disparition et la mort récentes d’une jeune fille de 17 ans à Téhéran ont cependant déclenché une vague de colère sur les réseaux sociaux iraniens.

Nika Shahkarami, qui vivait dans la capitale avec sa mère, a disparu une nuit le mois dernier lors des manifestations à Téhéran, a déclaré son oncle Kianoush Shakarami à l’agence de presse Tasnim.

Elle a disparu pendant une semaine avant que son corps sans vie ne soit retrouvé dans une rue de Téhéran et rendu à sa famille, a rapporté Tasnim, ajoutant que ses proches n’avaient pas reçu d’informations officielles sur la façon dont elle était décédée.

Des militants iraniens basés à l’étranger affirment qu’elle est décédée en garde à vue, des centaines de personnes faisant circuler sa photo et utilisant son nom comme hashtag en ligne pour le mouvement de protestation. Le procureur de la province occidentale du Lorestan, Dariush Shahoonvand, a nié tout acte répréhensible de la part des autorités et a déclaré que Shahkarami avait été enterrée dans son village lundi.

“Des ennemis étrangers ont tenté de créer une atmosphère tendue après cet incident”, a-t-il déclaré au quotidien Hamshari, sans donner plus de détails sur ce qui s’est passé.

Les protestations se sont étendues aux universités

Alors que la nouvelle année universitaire commençait cette semaine, les manifestations se sont étendues aux campus universitaires, longtemps considérés comme des sanctuaires en période de troubles. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des étudiants exprimant leur solidarité avec leurs pairs qui avaient été arrêtés et appelant à la fin de la République islamique. Secouées par les troubles, de nombreuses universités ont déplacé les cours en ligne cette semaine.

La prestigieuse université de technologie Sharif de Téhéran est devenue un champ de bataille dimanche alors que les forces de sécurité encerclaient le campus de tous côtés et tiraient des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui s’étaient terrés dans un parking, les empêchant de partir.

Dans une vidéo lundi, des étudiants de l’Université Tarbiat Modares de Téhéran ont défilé et scandé : « Les étudiants emprisonnés doivent être libérés ! Dans un autre, des étudiants ont traversé l’université de Khayyam dans la ville conservatrice de Mashhad en criant : « L’université de Sharif est devenue une prison ! La prison d’Evine est devenue une université ! – faisant référence à la tristement célèbre prison iranienne de Téhéran.

Des manifestations ont également semblé s’emparer de lycées à ségrégation sexuelle à travers l’Iran, où des groupes de jeunes écolières ont agité leur hijab et scandé “Femme ! Vie ! Liberté !” dans la ville de Karaj à l’ouest de la capitale et dans la ville kurde de Sanandaj lundi, selon des images largement partagées.

Les étudiants organisent un rassemblement à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver mardi pour protester contre le régime islamique de l’Iran après la mort récente de Mahsa Amini. (Ben Nelms/CBC)

La réponse des forces de sécurité iraniennes a été largement condamnée. Lundi, le président américain Joe Biden a déclaré que son administration était “gravement préoccupée par les informations faisant état de l’intensification de la répression violente”.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que “la violence exercée lors des manifestations en Iran par les forces de sécurité est vraiment choquante”.

Les forces de sécurité ont rassemblé un nombre incalculable de manifestants, ainsi que des artistes qui ont exprimé leur soutien aux manifestations. Les responsables locaux font état d’au moins 1 500 arrestations.

Shervin Hajipour, un chanteur qui est devenu une icône de la protestation pour sa chanson très populaire inspirée de la mort d’Amini, a été arrêté la semaine dernière. Son avocat a déclaré qu’il avait été libéré sous caution mardi et qu’il avait rejoint sa famille dans la ville de Babolsar, dans le nord du pays.

Dans sa sombre ballade, “Pour l’amour de”, il chante pourquoi les Iraniens se lèvent pour protester.

“Pour danser dans les rues”, entonne-t-il. “Pour ma soeur, pour ta soeur, pour nos soeurs.”