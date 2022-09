Alors que les manifestations font rage, l’Iran mène des frappes contre les Kurdes en Irak

Les frappes de missiles et de drones ont tué au moins neuf personnes et en ont blessé plus de 30, dont des civils et des enfants, selon le ministère de la Santé de la région du Kurdistan irakien. Saman Barzanji, le ministre de la Santé, a déclaré que les ambulances avaient du mal à atteindre certaines des zones touchées, qui se trouvent dans des régions montagneuses reculées, et que le nombre de morts devrait augmenter.