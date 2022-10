Alors que les manifestations en Iran se poursuivent, les experts discutent de la probabilité d’un changement de régime

Les manifestants iraniens continuent d’affronter le régime autocratique qui règne sur le vaste pays du Moyen-Orient avec des chants de “mort au dictateur”, un slogan ciblant le pouvoir de fer du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei.

La question pressante pour de nombreux experts de l’Iran et observateurs vétérans de Téhéran est-elle : les manifestations généralisées qui couvrent l’Iran mettront-elles fin au régime qui a imposé un système de loi islamique radical dans le pays après la révolution de 1979 ?

Les Iraniens de tous horizons renversent maintenant les rôles avec leurs appels à la dissolution du régime de Khamenei.

Après tout, le “principe fondateur de la révolution islamique iranienne de 1979 était” Mort à l’Amérique “”, selon Clifford May, président de la Fondation pour la défense des démocraties qui, en tant que journaliste du New York Times, a couvert la révolution de 1979.

ALORS QUE L’IRAN CIBLE LES ATHLÈTES AU SUJET DES MANIFESTATIONS DE MONTAGE, LE GROUPE APPELLE LA FIFA À INTERDIRE LE RÉGIME DE LA COUPE DU MONDE

L’étincelle qui a déclenché les manifestations de masse a été la torture et le meurtre présumés par la police des mœurs le mois dernier de la femme irano-kurde de 22 ans Mahsa Amini pour ne pas avoir respecté la règle du code vestimentaire du pays selon laquelle les cheveux d’une femme doivent être couverts.

Contrairement à l’affirmation du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, qui a déclaré à NPR fin septembre “qu’il n’y aura pas de changement de régime en Iran”, les experts irano-américains voient le potentiel d’une transition vers un post- République islamique d’Iran.

“Alors que le régime a été plus effronté que jamais dans sa répression contre les manifestants, nous n’avons jamais vu les manifestants aussi zélés qu’ils l’ont été cette fois-ci. Le talon d’Achille de ce régime a toujours été son peuple. Ils connaissent le seul ils seront renversés par le peuple, de la même manière qu’ils sont arrivés au pouvoir », a déclaré Lisa Daftari, spécialiste de l’Iran et rédactrice en chef de The Foreign Desk.

“Le peuple iranien dit au monde qu’il accepte le fardeau de renverser son gouvernement, mais il a besoin d’aide. Cela ne commencera pas seulement avec le soutien de la tribune, mais exigera de l’Occident, mené par les États-Unis, qu’il soutenir la tâche de renverser le régime iranien en imposant des sanctions paralysantes aux secteurs qui traitent directement avec le régime iranien, en s’éloignant des négociations du JCPOA qui donneront des milliards de dollars et un levier politique aux mollahs et, enfin, en fournissant des ressources stratégiques et organisationnelles à l’Iran manifestants pour pouvoir mener à bien cette entreprise. »

Le JCPOA est l’abréviation de Plan d’action global conjoint, le nom officiel de l’accord sur le nucléaire iranien que l’administration Biden s’efforce de conclure avec les dirigeants de Téhéran.

L’accord atomique iranien est entouré d’une intense controverse parce qu’il injectera, selon des informations, jusqu’à 275 milliards de dollars dans les coffres de l’Iran au cours de la première année de l’accord, selon un Etude FDDet simplement imposer une restriction temporaire à la capacité de Téhéran à construire un dispositif d’armes nucléaires.

Les administrations démocrate et républicaine ont toutes deux classé la République islamique d’Iran comme le pire État parrain du terrorisme au monde.

DES ÉTUDIANTS IRANIENS AFFRONTENT LA POLICE ALORS QUE LA RÉPRESSION MORTELLE DU RÉGIME APPROCHE DU 20ÈME JOUR

Alors que le plus haut diplomate iranien, Amir-Abdollahian, continue de souligner que la protestation omniprésente contre le régime « n’est pas un gros problème », Mariam Memarsadeghi, membre de l’Institut Macdonald-Laurier, a déclaré à Fox News Digital : « Le peuple iranien a montré qu’ils sont capables de sortir dans les rues de toutes les grandes et petites villes à la fois et d’occuper simultanément la plupart des quartiers des grandes villes.

“Leur unité est sans précédent depuis la révolution de 1979. Il en va de même pour leur fureur. Les gens ont renversé d’autres régimes totalitaires par la désobéissance civile de masse. Le peuple iranien est plus que capable de faire de même.”

LE CHEF SUPRÊME DE L’IRAN RUPTURE DU SILENCE SUR LES PROTESTATIONS D’AMINI, NOUS BLÂME APRÈS L’ACCORD DE DIMANCHE

Memarsadeghi a exhorté, dans une référence aux pourparlers du JCPOA, “pour que les démocraties du monde cessent de légitimer ces manifestants iraniens oppresseurs en continuant à négocier avec eux”.

“Le peuple iranien montre la voie à un changement de régime”, a-t-elle ajouté. “Ils déploient une diversité de tactiques qui engagent un large éventail de la société avec des manifestations de rue et des grèves ouvrières comme les deux principaux moteurs de la révolution.”

Alors que le département du Trésor a sanctionné « la police de la moralité iranienne pour abus et violence contre les femmes iraniennes et violation des droits des manifestants iraniens pacifiques », fin septembre, les experts iraniens demandent une plus grande aide américaine aux manifestants pro-démocratie à travers l’Iran.

“Il est maintenant temps pour l’Occident de mettre son argent là où il a la bouche sur une approche politique centrée sur les droits de l’homme et de se tenir aux côtés du peuple iranien”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal et expert de l’Iran à la Fondation pour la défense des démocraties. , a déclaré à Fox News Digital. “Washington doit non seulement soutenir les grévistes iraniens, ce qui amplifiera le pouvoir de la rue, avec un fonds de grève potentiel qui peut provenir d’actifs iraniens confisqués et d’exportations illicites, mais doit également avoir une stratégie qui encourage la défection de l’élite.”

Il a noté que d’autres tactiques pour accélérer les activités des manifestants incluent “des moyens créatifs d’envoyer et de sécuriser le matériel nécessaire en Iran pour faire de l’Internet par satellite une réalité”. Il en va de même pour s’assurer que les Iraniens ont la capacité de communiquer entre eux, en particulier via le téléphone mobile. , dans le cas de la prochaine panne d’Internet.”

Le régime clérical débranche fréquemment la prise service Internet pour bloquer la communication entre les manifestants et les nouvelles de la communauté internationale.

Ben Taleblu a souligné que l’administration Biden “doit intensifier considérablement l’architecture des sanctions contre les élites du régime et les responsables au niveau national ainsi que les commandants locaux et les responsables politiques réprimant ou appelant à la répression contre les manifestants”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La question, pour de nombreux experts iraniens, n’est plus de savoir si le régime des mollahs s’effondrera mais quand. Memarsadeghi a déclaré que les démocraties “devraient investir maintenant dans la planification stratégique pour le lendemain de la chute du régime”.