Alors que les manifestations contre l’incendie du Coran se multiplient, le Danemark envisage une répression | Nouvelles du monde

Le Danemark doit envisager une nouvelle loi interdisant la profanation de livres religieux devant les ambassades étrangères par crainte de sécurité.

Cela survient après qu’une série d’incidents de brûlage du Coran au Danemark et en Suède ont déclenché des manifestations de colère – et menacé une crise diplomatique entre les deux pays et les nations musulmanes.

La Suède « évalue » également la situation juridique après que son ambassade en Irak a été prise d’assaut par des manifestants en réponse à l’incendie du Coran devant l’ambassade d’Irak à Stockholm le mois dernier.

Dimanche, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a déclaré que brûler les écritures saintes « ne sert qu’à créer la division dans un monde qui a réellement besoin d’unité ».

« C’est pourquoi nous avons décidé au sein du gouvernement que nous examinerons comment, dans des situations très particulières, nous pouvons mettre fin à la moquerie d’autres pays, qui est en conflit direct avec les intérêts danois et la sécurité des Danois », a-t-il déclaré. a déclaré au radiodiffuseur public danois DR.

Manifestations à l'ambassade de Suède à Bagdad



Manifestations enflammées

Cela survient après qu’une récente série de profanations publiques du Coran par des militants anti-islam au Danemark et en Suède voisine a déclenché des manifestations de colère dans les pays musulmans.

Le mois dernier, un réfugié chrétien irakien vivant en Suède a brûlé une copie du texte religieux devant la mosquée centrale de Stockholm.

Il y avait aussi des protestations brûlantes liées à la demande de la Suède d’adhérer à l’OTAN.

Les responsables des incidents espéraient attiser les tensions avec la Turquie, qui avait précédemment opposé son veto à l’entrée de la Suède dans l’alliance en raison de différends diplomatiques de longue date.

Les manifestations se sont ensuite étendues au Danemark voisin, où des militants d’extrême droite ont incendié un Coran à côté d’un drapeau irakien au début du mois.

Le Coran est le texte sacré de l’islam, et l’endommager est considéré comme très offensant pour les musulmans.

Mais la Suède et le Danemark ont ​​tous deux des lois strictes sur la liberté d’expression, et les autorités avaient autorisé les manifestations à l’avance.

Cela a suscité la colère des pays musulmans – dont la Turquie, l’Irak et l’Algérie.

Image:

Des manifestants des « Patriotes danois » manifestent devant l'ambassade d'Irak à Copenhague





Les manifestants prennent d’assaut les ambassades

Plus tôt ce mois-ci, Des manifestants en Irak ont ​​pris d’assaut l’ambassade de Suède dans le centre de Bagdadescaladant les murs de l’enceinte et y mettant le feu.

Quelques jours plus tard, des centaines de manifestants ont tenté de prendre d’assaut la zone diplomatique fortement fortifiée de la ville en réponse à l’incident de l’incendie du Coran au Danemark.

Selon M. Lokke Rasmussen, cinq corans ont été brûlés dimanche devant des ambassades étrangères à Copenhague, la capitale danoise, tandis que sept autres devaient être incendiés lundi.

Il a déclaré que le gouvernement danois était déterminé à trouver « un outil juridique » pour interdire de tels actes sans compromettre les lois sur la liberté d’expression du pays.

« Il doit y avoir de la place pour la critique religieuse, et nous n’envisageons pas de réintroduire une clause sur le blasphème », a-t-il déclaré à DR.

« Mais quand vous vous tenez devant une ambassade étrangère et que vous brûlez un Coran ou que vous brûlez le rouleau de la Torah devant l’ambassade d’Israël, cela ne sert à rien d’autre qu’à se moquer. »

Image:

Des manifestants se rassemblent sur la place Tahrir à Bagdad après l'incendie d'un Coran au Danemark. Photo : AP





« Profondément offensant »

Le gouvernement danois a précédemment réitéré son engagement envers la liberté d’expression dans un communiqué publié dimanche.

Mais il a ajouté que l’incendie du Coran avait fait que la nation était considérée dans de nombreux endroits du monde comme un pays « qui facilite l’insulte et le dénigrement des cultures, religions et traditions d’autres pays ».

Il a également condamné les profanations comme « des actes profondément offensants et imprudents commis par quelques individus » et « ne représentent pas les valeurs sur lesquelles la société danoise est bâtie ».

En Suède, le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré dimanche que son gouvernement analysait la situation juridique concernant la profanation du Coran et d’autres livres saints.

« Nous sommes dans la situation de politique de sécurité la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale », a déclaré M. Kristersson.

L’Organisation de la coopération islamique a convoqué lundi une réunion d’urgence à distance pour discuter des incendies du Coran en Suède et au Danemark.