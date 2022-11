Alors que les manifestations climatiques deviennent plus audacieuses, la police britannique riposte avec de nouveaux pouvoirs

“Ce que je vois maintenant est, je pense, une sorte de spirale – je dirais presque une radicalisation”, a déclaré Adam Wagner, avocat des libertés civiles et auteur. «Je pense qu’il y a un durcissement des deux côtés – la police et les manifestants – à la fois des actions et des réactions. Je peux voir cette dynamique et je suis assez inquiet à ce sujet.

M. Wagner craint que, dans ce contexte de plus en plus conflictuel, des droits fondamentaux comme la liberté d’expression et de réunion ne soient de plus en plus mis sous pression.