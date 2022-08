Alors que les maisons britanniques font face à une invasion massive d’araignées, 12 façons de protéger votre foyer des bestioles

ARACHNOPHOBICS attention, les maisons britanniques sont sur le point d’être assiégées par une invasion d’araignées géantes.

Les experts prédisent que ce week-end verra un afflux de sabordeurs de grande taille jusqu’à 12 cm de large envahir les maisons, lorsque leurs saisons de reproduction commenceront.

Si vous n’êtes pas fan des araignées, nos meilleurs conseils de survie Spider SOS vous aideront à protéger votre maison. Crédit : Alamy

La vague de chaleur de cette année a déjà provoqué une vague de bestioles venimeuses fausses veuves, et à mesure que les températures chutent, les mâles sont prêts à rôder à l’intérieur à la recherche d’un endroit où se blottir.

La majorité des 650 espèces d’araignées de Grande-Bretagne sont inoffensives. Mais si vous n’êtes pas fan de nos amis à huit pattes, nos meilleurs conseils de survie Spider SOS vous aideront.

FAIRE UNE SOLUTION D’ARAIGNÉE

Les araignées reniflent avec leurs pattes, alors mélangez une bouteille de répulsif pour blitz autour – sur les fenêtres, les portes et toutes les autres fissures et crevasses où elles pourraient ramper dans votre maison.

Préparez une solution à parts égales de vinaigre de cidre blanc ou de pomme pour arroser et vaporisez généreusement autour des points d’entrée des arachnides, des coins sombres et sous les meubles, où les bestioles aiment se cacher.

CREVASSES À L’ÉPREUVE DES CRITTERES

À l’automne, les araignées mâles quittent leurs toiles et rampent dans nos maisons par les interstices des fenêtres, des portes et d’autres bouches d’aération à la recherche d’une femelle avec laquelle s’accoupler.

Assurez-vous que les fenêtres sont fermées pendant la nuit et envisagez d’utiliser du mastic (des magasins de bricolage) ou un filet à mailles pour combler les lacunes.

Si vous avez des espaces sous les portes, essayez un boudin de porte – cela aidera également à garder votre maison au chaud.

COLLECTIONNER DES CONKERS

Les CONKERS sont bien connus comme un moyen naturel de dissuasion contre les araignées, car on pense qu’ils contiennent un produit chimique que les créatures effrayantes détestent.

Ramassez les marrons d’Inde pour les disperser dans votre maison – placez-les près des plinthes, sur les rebords de fenêtre et dans les coins sombres, par exemple sous le lit.

Mais faites attention si vous avez des animaux domestiques car ils peuvent être toxiques.

FAIRE LE NETTOYAGE

Garder votre maison en désordre et sans saleté aide à éliminer les endroits sombres et poussiéreux où les araignées aiment traîner.

Laver, épousseter et passer l’aspirateur régulièrement éliminera les toiles d’araignées qui pourraient contenir des sacs d’œufs de bébé arachnide non éclos.

Les araignées existantes hésiteront également à revenir si leur habitat continue d’être perturbé.

CHOISISSEZ LA MENTHE

Les ARAIGNÉES détestent la menthe poivrée, donc le parfum est votre meilleur ami. Investissez dans une bouteille d’huile essentielle de menthe poivrée et appliquez-la sur les taches connues.

Utilisez pur dans les crevasses ou mélangez vingt gouttes avec de l’eau pour vaporiser autour des appuis, des plinthes, des trous de ventilation et des tissus, y compris les housses de couette, les oreillers, les serviettes et les rideaux. Renouvelez l’application régulièrement pour garder l’arôme fort.

PATROUILLE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

SI vous avez un chat de famille qui aime chasser, vous avez de la chance. Ils patrouilleront à la recherche de parasites et mangeront probablement toutes les grosses araignées qui osent entrer.

Les chiens et les chats peuvent être des tueurs d’araignées utiles. Surtout ceux qui aiment chasser les choses qui bougent.

PLANTES RAVAGEURS

CERTAINES plantes ont des parfums médicinaux qui dissuadent les bestioles effrayantes, alors faites pousser de l’eucalyptus ou des pots d’herbes.

Cultiver du basilic, du thym et du romarin sur les rebords de fenêtre aidera à éloigner les parasites.

ALLUMER

INVESTISSEZ dans des bougies malodorantes, des diffuseurs ou des bâtonnets parfumés aux parfums anti-araignées tels que la cannelle, le tabac, la citronnelle, le cèdre et la citronnelle.

Inondez votre maison avec ces interrupteurs ultimes pour créatures.

Placez-le dans les salles de bain et sur les rebords de fenêtre autour de la maison, où le parfum devrait aider à repousser ceux qui se trouvent dans votre maison et à dissuader les autres d’entrer.

ORANGES ET CITRONS

Les ARAIGNÉES détestent les parfums d’agrumes, alors faites le plein de citrons, de limes et d’oranges. Frottez la peau sur les fenêtres, les portes et partout où les araignées pourraient choisir de se cacher, comme à l’intérieur des armoires et des placards de cuisine et au fond des étagères.

Cela aura un effet dissuasif. Recherchez également des encaustiques pour meubles et des produits de nettoyage parfumés aux agrumes, et utilisez-les généreusement.

PATROUILLE DES BUG

D’AUTRES insectes, tels que les mites et les mouches, sont les collations préférées des araignées, alors limitez leur nombre pour empêcher les gros d’entrer.

Gardez les surfaces et les poubelles propres et couvrez la nourriture et le bol de fruits de votre animal pour éloigner les mouches.

De plus, éteignez les lumières lorsque vous n’en avez pas besoin, car la lumière attire les mites et les insectes rampants dans la maison, qui à leur tour attirent les araignées affamées.

VÉRIFIEZ LES EXTÉRIEURS

N’OUBLIEZ PAS les zones extérieures susceptibles d’attirer les araignées.

Les poubelles, le bois de chauffage, le compost et même les tas de manteaux et de chaussures inutilisés dans les porches constituent tous des lieux de nidification parfaits.

ACHETER UN ATTACHEUR D’ARAIGNÉES

SI tout le reste échoue, investissez dans un bâton attrape-araignées pour vous aider à ramasser et à jeter tous les invités indésirables à huit pattes au cours des prochaines semaines, même à partir d’endroits difficiles d’accès (à partir de 9 £, amazon.co.uk) .