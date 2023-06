Alors que les louveteaux recherchent l’offense, ils peuvent également rechercher des personnalités jeunes et amusantes

SAN FRANCISCO – Le manager des Cubs, David Ross, a grimpé les marches de la pirogue de visite d’Oracle Park et a rapidement scanné les caméras de télévision avant de saluer le frappeur désigné des Giants, Joc Pederson. Ross a salué Pederson avec deux majeurs, recréant le moment viral capturé lors d’un match diffusé ici l’année dernière. Pederson, vêtu d’un chapeau d’hiver, de lunettes de soleil et d’une chaîne en or autour du cou, leva les mains pour des applaudissements exagérés, applaudissant comme s’il assistait à un opéra ou à une symphonie.

Même avec son équipe embourbée dans une crise profonde, Ross est apparu de bien meilleure humeur lors de l’entraînement au bâton vendredi à San Francisco. La nuit précédente, Ross savait où se trouvait la caméra de Marquee Sports Network lorsqu’il se tenait dans un couloir sombre à l’intérieur des entrailles du Angel Stadium et a appelé l’offense.

« Nous devons être un peu plus responsables envers nos présences au bâton », a déclaré Ross après la défaite terne de 3-1 de jeudi. « Je n’ai pas les réponses assis dans mon siège. Tout comme un groupe collectif, nous avons pu produire quelques runs supplémentaires. Nos lanceurs sont assez bons pour gagner des matchs de baseball.

Certains des lanceurs sont également assez bons pour être échangés. Il se sentait déjà incliné dans cette direction avant le début de ce voyage de 10 matchs sur la côte ouest. Tomber à neuf matchs sous .500 à la mi-juin ressemble à la confirmation que les Cubs seront vendeurs à la date limite. Un autre départ brillant de Marcus Stroman lors de la victoire 3-2 de vendredi peut être considéré dans le contexte où les Giants auront peut-être besoin d’un autre partant cet été.

Le virage vers le développement des joueurs et l’évaluation pour l’avenir a peut-être déjà commencé. Essayant de faire bouger les choses, les Cubs ont rappelé Nick Madrigal de Triple-A Iowa, où il avait réussi 20 coups sûrs en 11 matchs après avoir été rétrogradé. Ross a fait de Madrigal le premier frappeur / joueur de deuxième but et a donné une pause à Nico Hoerner parce que le manager pense que Hoerner met le «poids du monde sur ses épaules».

Les Cubs voudront voir ce que Madrigal, 26 ans, peut faire quand il est en bonne santé et obtient un temps de jeu constant. Madrigal a dit qu’il y avait eu un « petit choc » lorsqu’il a découvert qu’il avait obtenu une option Triple A le mois dernier, et c’est probablement une bonne chose. Madrigal doit attirer plus de marches et frapper plus de lignes, et les Cubs semblent déterminés à essayer de capturer une certaine valeur du commerce de Craig Kimbrel. Madrigal avait assez de talent pour être le choix n ° 4 du repêchage de 2018 et un contributeur (.764 OPS) sur deux équipes des White Sox qui ont fait les séries éliminatoires.

« Il y a beaucoup de choses différentes qui se sont produites », a déclaré Madrigal. « Il y a beaucoup de choses que j’aurais pu, aurais dû, aurais fait dans le passé. Mais je me sens bien en ce moment et j’ai hâte de revenir là-bas.

Tard dans la nuit W! Suzuki : 3 pour 3, R, BB

Hoerner : 2 pour 2, 2 points produits

Stroman : 5ème victoire consécutive

Alzolay : 5e sortie d’affilée sans accorder de course pic.twitter.com/iMsR1Qhm0P – Cubs de Chicago (@Cubs) 10 juin 2023

Garder Tucker Barnhart comme receveur personnel pour Stroman est logique comme moyen de maximiser la valeur commerciale du lanceur. Sinon, les Cubs devraient laisser Miguel Amaya, 24 ans, continuer à apprendre sur le tas et rattraper le temps qu’il a perdu en raison de blessures et de l’annulation de la saison 2020 des ligues mineures. Christopher Morel, 23 ans, n’est pas non plus un produit fini, mais il a tellement de puissance et d’athlétisme que les Cubs pourraient tout aussi bien prendre les circuits avec les retraits au bâton, essayer d’accélérer sa courbe d’apprentissage et le faire se concentrer sur un jeu défensif. bien se positionner plutôt que de se déplacer tout autour du terrain.

Le manager peut tenir les frappeurs responsables, dans une certaine mesure, de la façon dont il écrit la composition. Surtout, cependant, Ross cherche à être plus conscient de la situation du jeu, moins à essayer d’être le héros. Il s’agit de comprendre vos forces, de contrôler la zone de frappe et de respecter le plan. Ross a donné un vote de confiance au groupe d’entraîneurs des frappeurs de cette saison – les Cubs apportent apparemment des changements à ce département chaque année – et a essayé de garder à l’esprit la situation dans son ensemble.

« Je suis tellement content du comportement de nos frappeurs et de la façon dont ils travaillent et des conversations qu’ils ont », a déclaré Ross. «Je sais que la production n’est pas là ces derniers temps et nous sommes meilleurs que nous ne le faisons. Mais je pense que leur mentalité, leur éthique de travail sur le long terme va devenir la façon de le faire. Ils plongent aussi profondément que n’importe qui et découvrent ce qui compte.

« Je veux des réponses. Vous voulez des réponses. Les fans veulent des réponses. Il s’agit de notre processus et d’essayer chaque jour de venir ici avec une nouvelle attitude. Je parlais à Yan (Gomes) de la distance parcourue (les Nationals) lorsqu’ils ont remporté les World Series (en 2019). Dansby (Swanson) a déclaré que (les Braves) n’avaient pas dépassé 0,500 avant août (avant de remporter les World Series 2021). Il y a des perspectives à avoir avec les gagnants. Vous comprenez les flux et reflux d’une saison.

« Tout le monde essaie de résoudre les problèmes du mieux qu’il peut dans les limites de ce que les joueurs peuvent faire. Nous sommes tous du même côté. Nous voulons tous la même chose. Nous voulons que tout le monde ait du succès. Nous nous efforçons de gagner des matchs de baseball.

Ross sait aussi que ce n’est pas une entreprise difficile. Les Cubs sont jugés sur les victoires et les défaites, et les années de reconstruction s’additionnent. Pousser certains de ces boutons a fonctionné vendredi soir alors que Hoerner est sorti du banc pour livrer un simple de deux points au milieu avec les bases chargées. Dans ce qui ressemblait à une opportunité pour Amaya, Barnhart a ajouté un simple RBI lors de cette septième manche. Après avoir commencé ce voyage sur la route avec une séquence de 1 pour 23, Seiya Suzuki a cinq coups sûrs et une marche lors de ses deux derniers matchs, recevant le message qu’il devrait prendre plus de risques.

De toute évidence, cette équipe des Cubs construite autour du tangage et de la défense a besoin de plus de puissance de feu offensive. Trouver ce dangereux frappeur de milieu de gamme sera une priorité pour le front office de Jed Hoyer cet hiver. Peut-être qu’un Cody Bellinger en bonne santé pourrait faire partie de cette solution. Lorsque les Cubs passeront leurs entretiens de sortie à la fin de cette saison, ils examineront de près la rapidité avec laquelle cette infraction s’est effondrée.

Il vaudra la peine de se demander s’il manque des éléments intangibles. Hoerner, Swanson, Suzuki et Ian Happ sont tous des joueurs solides de tous les jours avec des compétences bien équilibrées. Ils sont chacun, à leur manière, également considérés comme des personnalités sérieuses, réfléchies et motivées.

Les Cubs n’ont pas besoin de surcorriger. Le talent est plus important que la chimie. Avoir Pederson et Anthony Rizzo dans le même club-house n’a pas arrêté la séquence de 11 défaites consécutives qui a déclenché la vente de 2021. Il est également impossible d’ignorer à quelle vitesse cette saison s’est transformée en spéculation sur les délais de négociation.

Vous n’arrêtez pas d’entendre parler de frappeurs pressants, essayant d’en faire trop et recherchant leur confiance. Il y a une raison pour laquelle les Dodgers auront toujours «Joctober», pourquoi les Braves ont échangé contre Pederson, pourquoi les Giants lui ont fait une offre de qualification.

« Un gars comme Joc et cette personnalité sont amusants à avoir », a déclaré Ross. « Rizz avait ça quand j’ai pu jouer avec lui. Nous avons un groupe sérieux, mais (Bellinger) apporte cela. Nous avons des gars qui se soucient beaucoup de nous, et je ne pense pas qu’il y ait de négatif à cela. Juste parce que quelqu’un est amusant à côtoyer, je ne sais pas si cela se traduit par des victoires. La culture de notre groupe là-dedans (est) bonne, tout le monde s’attend à gagner. Nous avons eu beaucoup de gagnants dans cette salle.

(Photo de Seiya Suzuki félicitant Ian Happ pour avoir marqué en septième manche : Ezra Shaw / Getty Images)