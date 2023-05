Alors que les lois américaines sur l’avortement se resserrent, de plus en plus d’Américains cherchent à l’étranger pour y avoir accès. Voici ce qui se passe.

Amsterdam – Alors que les plaidoiries reprennent mercredi dans un point de repère affaire devant le tribunal fédéral sur l’approbation vieille de plusieurs décennies de la Food and Drug Administration pilule abortive mifépristonecertains Américains contournent leurs lois nationales et locales et se tournent vers l’Europe pour obtenir des médicaments pour interrompre les grossesses précoces.

« Les personnes ayant des grossesses non désirées peuvent suivre un questionnaire en ligne, qui est examiné par des médecins et leurs assistants, puis les médicaments sont envoyés à leur domicile et ils peuvent pratiquer l’avortement à domicile », a déclaré le Dr Rebecca Gomperts, qui est basé entre les Pays-Bas et l’Autriche, a déclaré à CBS News.

Gomperts a fondé l’organisation Aid Access en 2018, dont le siège est en Europe, pour fournir des services de pilules abortives par télésanté à des prix raisonnables aux personnes vivant aux États-Unis.

« L’avortement est controversé aux États-Unis parce qu’il est politisé et qu’il n’est pas traité avec les preuves scientifiques et les arguments des droits de l’homme qu’il devrait être », a déclaré Gomperts. « Dans d’autres pays, ce n’est pas controversé et l’avortement est reconnu comme un droit humain. »

Gomperts travaille depuis près de 20 ans pour donner accès à l’avortement aux femmes dans les pays où il est restreint ou interdit, à travers les organisations Women on Waves et Women on Web. Elle a créé Aid Access en 2018 spécifiquement pour servir les Américains, bien que le droit à l’avortement aux États-Unis soit toujours protégé par la Roe v.Wade maintenant annulé Décision de la Cour suprême à l’époque.

« Nous avons commencé à chercher dans les pays où l’avortement est légal et devrait être disponible là-bas, où nous avons commencé à recevoir beaucoup de demandes d’aide », a-t-elle déclaré. « L’un de ces pays était les États-Unis. »

Gompert a dit de plus en plus de personnes aux États-Unis tendaient la main demandant de l’aide pour obtenir des pilules abortives, bien qu’elles aient le droit à un avortement à domicile, parce qu’elles « ne pouvaient pas se permettre les soins d’avortement locaux qui étaient disponibles ou la distance qu’elles devaient parcourir ».

Elle dit la demande a explosé depuis l’annulation de Roe v.Wade en juin 2022.

« Nous avons constaté une énorme augmentation des demandes, et en particulier, bien sûr, des États où il y a des restrictions, mais aussi des autres États », a déclaré Gomperts à CBS News. « Je pense qu’en ce moment, nous voyons entre 1 000 et 1 500 demandes par jour. »

Qu’est-ce que l’avortement médicamenteux ?

L’avortement médicamenteux, ou l’avortement effectué avec des pilules, est désormais le type d’avortement le plus courant aux États-Unis. Le régime approuvé par la FDA utilise deux médicaments, la mifépristone et le misoprostol, pris à environ 24 heures d’intervalle.

La FDA affirme que le régime est sûr et note que l’avortement médicamenteux avec la mifépristone est approuvé en plus de 80 autres pays.

L’avortement médicamenteux est encore plus courant ailleurs qu’aux États-Unis : 87 % de tous les avortements au Royaume-Uni en 2021, par exemple, ont été pratiqués avec de la mifépristone et du misoprostol, selon les données officielles. Aux États-Unis, 53% des avortements en 2020 étaient des avortements médicamenteux, selon le Guttmacher Institute, une organisation de recherche et de politique sur les droits en matière de santé reproductive.

Comment fonctionne l’accès à l’aide ?

Une personne qui souhaite avorter aux États-Unis peut se rendre sur le site Web d’Aid Access et remplir un formulaire en ligne, qui évalue où elle en est dans sa grossesse et d’autres détails pertinents.

Selon l’état dans lequel ils se trouvent et les lois locales, leur cas peut être examiné par un clinicien aux États-Unis travaillant pour Aid Access ou par Gomperts elle-même en Europe.

Si la personne est candidate à un avortement médicamenteux et dans un État où les restrictions à l’avortement limitent la capacité des cliniciens américains à aider, Gomperts rédigera une ordonnance de mifépristone et de misoprostol, qui sera envoyée directement à la personne enceinte par une pharmacie de Inde.

Lorsque les médicaments sont expédiés à l’étranger, ils peuvent prendre quelques semaines pour arriver. Pour les personnes qui peuvent être aidées par des cliniciens aux États-Unis, les pilules peuvent être envoyées plus rapidement.

Est-il légal d’obtenir des pilules abortives à l’étranger ?

Dans les États avec des restrictions ou des interdictions d’avortement, « les acteurs qui commettent certainement des comportements que l’État considérerait comme illégaux sont les pharmacies internationales et les fournisseurs internationaux qui aident les gens dans leurs États à accéder à ces médicaments », Greer Donley, professeur de droit à l’Université de Pittsburgh, spécialisée dans le droit de l’avortement, a déclaré à CBS News. « Le problème est que ces États n’ont pas la compétence pour appliquer leurs lois contre les personnes qui vivent à l’extérieur du pays. »

Donley dit que Aid Access semble fonctionner dans le cadre des lois de la juridiction où l’organisation est basée.

«Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit dans les lois dans lesquelles Aid Access opère où leur conduite est illégale. Cela pourrait être illégal en vertu de certaines lois d’État ici aux États-Unis », a déclaré Donley. « Je pense qu’Aid Access se sentirait très confiant en disant qu’ils respectent les lois de leur pays d’origine et de leurs territoires d’origine. »

Donley dit que la situation juridique n’est pas claire pour les Américains qui commandent des pilules à l’étranger, mais ils peuvent tomber sous le coup d’une exemption que la FDA prévoit pour l’importation de médicaments à usage personnel, et la plupart des États ont des exemptions qui excluent les femmes enceintes des sanctions pénales pour violation des lois sur l’avortement. .

Mais Donley a averti que «même si les personnes qui achètent ces pilules devraient être exemptées, il existe des risques. … Vous avez vu des États qui ont essayé d’utiliser des lois créatives pour contourner ces exceptions.

En 2019, la FDA a envoyé à Aid Access une lettre d’avertissement lui ordonnant de cesser ses opérations. Gomperts a intenté une action en justice en réponse, et l’organisme de réglementation n’a pris aucune autre mesure d’exécution.

La FDA a refusé une interview et n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBS News sur cette histoire.

« Agir conformément à mon serment professionnel médical »

Elisa Wells a fondé Plan C, un site Web qui répertorie les différentes façons dont les Américains peuvent se faire avorter dans différents États.

« Aid Access semble être le principal fournisseur dans les États restreints », a déclaré Wells à CBS News, ajoutant que d’autres fournisseurs internationaux de pilules abortives gagnent également du terrain. « Je pense que c’est fantastique que le Dr Gomperts se soit mobilisé pour aborder un problème de droits de l’homme aux États-Unis qui est créé par nos lois et nos politiques et par des extrémistes anti-choix. … Si nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, nous avons la chance d’avoir quelqu’un qui peut aider les gens à accéder à ce service et à bénéficier d’un avortement sécurisé à domicile.

En ce qui concerne Gomperts, elle fait juste son travail.

« J’agis conformément à mon serment professionnel médical, que je suis censé m’assurer que les personnes qui ont besoin de soins médicaux, qu’elles les obtiendront. C’est ce que je fais. Et c’est à mes lois et à ma conscience que j’obéis.

