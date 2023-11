Alors que les lignes de bataille de l’IA sont tracées, les studios s’alignent sur les grandes technologies dans un pari risqué – The Hollywood Reporter

Caryn West (C), membre de SAG-AFTRA, et d’autres membres et partisans piquetent devant les studios Paramount le 113 jour de leur grève contre les studios hollywoodiens le 3 novembre 2023 à Los Angeles, en Californie. Les négociations contractuelles entre le syndicat des acteurs et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) se poursuivent dans le cadre de la grève qui a débuté le 14 juillet.

Hollywood et les entreprises technologiques à la tête du développement d’outils d’IA générative sont sur une trajectoire de collision, les deux parties s’affrontant sur de nouvelles questions de propriété intellectuelle qui façonneront l’avenir de la production.

Le Bureau du droit d’auteur a exploré les questions politiques entourant l’intersection de la propriété intellectuelle et de l’IA. L’agence a reçu des milliers de commentaires, provenant notamment de la SAG-AFTRA, de la Writers Guild of America et de la Director’s Guild of America, parmi d’autres acteurs majeurs des industries du divertissement et des médias.

Les syndicats se sont retrouvés dans des camps opposés sur plusieurs questions brûlantes avec la Motion Picture Association, qui représente de grands studios comme Disney et Warner Bros. Discovery. Et la MPA a été rejointe par des groupes de défense Meta, OpenAI et technologiques. Là où ils divergent le plus, c’est la question de savoir si une nouvelle législation est justifiée pour lutter contre l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur pour former des systèmes d’IA et la génération massive d’œuvres potentiellement contrefaites basées sur le contenu existant. Cela a incité certains créateurs à se demander pourquoi les studios ne s’allient pas aux acteurs et aux écrivains et aux sociétés d’IA pour s’opposer à ce qui pourrait constituer un vol massif de leur matériel en violation des lois sur la propriété intellectuelle.

“Les studios devraient protéger leurs droits d’auteur”, déclare un membre de la WGA. Le journaliste hollywoodien. “C’est une vision à courte vue, car cela les rétrograde vers une autre source de contenu pour ces sociétés d’IA.”

Même si les studios insistent sur certains droits pour exploiter la technologie, les sociétés d’IA récupèrent sur Internet les œuvres protégées par le droit d’auteur appartenant à ces studios – ainsi que les acteurs dont ils contractent les portraits pour les utiliser dans des films et des séries télévisées – afin de les incorporer dans les données de formation. Cela se produit alors que les artistes et les auteurs ouvrent plusieurs fronts dans une bataille juridique croissante contre les sociétés d’IA, alléguant que la violation à grande échelle du droit d’auteur alimente leurs efforts.

Le MPA, Meta et OpenAI – soutenus par des groupes commerciaux représentant des sociétés comme Apple et Amazon qui ont un pied à Hollywood et dans l’IA générative – ont soutenu que les lois existantes sur la propriété intellectuelle sont suffisantes pour résoudre les problèmes juridiques épineux posés par la technologie. Cela contrastait fortement avec l’appel du SAG-AFTRA en faveur d’une loi fédérale sur le droit à la publicité qui protégerait le droit des membres de tirer profit de leurs images, voix et ressemblances.

Un représentant de Scarlett Johansson a déclaré la semaine dernière que l’actrice avait intenté une action en justice action contre un développeur d’applications d’IA pour avoir utilisé son nom et son image dans une publicité en ligne publiée sur X qui présentait une version de sa voix générée par l’IA. Bien que la loi sur le droit d’auteur ne prenne pas en compte la voix ou le visage d’une personne, certains États ont adopté des lois sur le droit de publicité qui protègent contre les utilisations commerciales non autorisées du nom, de l’image et de la personnalité d’une personne. Il s’agit de donner aux individus le droit exclusif de tirer profit de leur identité.

SAG-AFTRA a exhorté le bureau du droit d’auteur à faire pression en faveur d’une nouvelle loi fédérale définissant l’image d’un individu comme un droit de propriété intellectuelle. “Toute autre chose créerait une énorme faille permettant aux sites Web qui agissent comme un ‘marché’ pour les répliques numériques – ceux qui ont le plus de contrôle sur leur création, leur diffusion et leur exploitation – d’échapper à toute responsabilité”, a déclaré le syndicat dans un commentaire à le bureau du droit d’auteur a déposé le dossier le 30 octobre.

En vertu de l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communication, les sites Web comme X et Facebook qui diffusent des publicités d’acteurs générés par l’IA peuvent revendiquer l’immunité. Il existe actuellement une divergence entre les tribunaux sur la question de savoir si le droit de publicité relève de l’exception prévue par l’article 230 pour les droits de propriété intellectuelle. Il a été interprété comme accordant une immunité quasi totale contre de telles réclamations, y compris par la 9e Cour d’appel des États-Unis, qui abrite la plus grande concentration de membres de la SAG-AFTRA.

L’article 230 a historiquement accordé aux entreprises technologiques une protection juridique importante contre leur responsabilité en tant qu’éditeurs tiers et reste un champ de bataille pour les questions de droits d’auteur entourant l’IA générative. Chamber of Progress, une coalition de l’industrie technologique dont les membres incluent Amazon, Apple et Meta, a fait valoir que le bouclier juridique préféré des grandes technologies devrait être élargi pour immuniser les entreprises d’IA contre certaines poursuites pour violation.

“Un critère pour déterminer l’éligibilité à la sphère de sécurité pourrait impliquer une évaluation de la taille et de la diversité de l’ensemble de données de formation utilisé pour le modèle (par exemple, s’il est suffisamment étendu pour empêcher des résultats sensiblement similaires et raisonnablement variés)”, a-t-il déclaré dans une soumission au bureau du droit d’auteur. “En outre, étant donné la nature intrinsèquement opaque des modèles d’IA générative et le comportement imprévisible des utilisateurs humains, le Congrès pourrait envisager une législation établissant un cadre de responsabilité qui protège les services d’IA générative de toute responsabilité lorsque les utilisateurs soumettent intentionnellement des requêtes motivées par une infraction.”

Le groupe a ajouté que toute nouvelle législation devrait garantir que la responsabilité d’identifier les œuvres spécifiques utilisées dans les ensembles de données de formation appartient aux titulaires des droits d’auteur. La question est vivement contestée devant les tribunaux, un juge fédéral ayant rejeté le 30 octobre la plupart des plaintes d’artistes poursuivant en justice les générateurs d’art génératifs d’IA. Parmi les problèmes identifiés par le juge de district américain William Orrick dans le procès contre StabilityAI, Midjourney et DeviantArt, il y avait la question de savoir si les systèmes d’IA contenaient réellement des copies d’images protégées par le droit d’auteur qui étaient utilisées pour créer des œuvres prétendument contrefaites. Les sociétés d’IA ont largement soutenu que la formation de leurs systèmes n’inclut pas la copie massive d’œuvres mais implique plutôt le développement de paramètres – comme les lignes, les couleurs, les nuances et d’autres attributs associés aux sujets et aux concepts – à partir de ces œuvres qui définissent collectivement à quoi ressemblent les choses. Pour invoquer une contrefaçon, les artistes devront établir que leurs œuvres ont été copiées pour entraîner des systèmes d’IA. Orrick a écrit que la théorie des plaignants n’est « pas claire » quant à savoir s’il existe des copies d’images d’entraînement stockées dans Stable Diffusion de StabilityAI, soulignant les arguments selon lesquels il est impossible que des milliards d’images « soient compressées dans un programme actif ».

L’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les plaignants qui poursuivent les entreprises d’IA est que les ensembles de données de formation sont en grande partie une boîte noire. Si les tribunaux ne sont pas équipés pour traiter les litiges en raison de certaines contraintes, la DGA et la WGA ont plaidé pour l’établissement de « droits moraux » qui reconnaîtraient les scénaristes et les réalisateurs comme les auteurs originaux de leur œuvre. Cela leur donnerait un plus grand contrôle financier et créatif sur l’exploitation de leur matériel, même s’ils ne possèdent pas les droits d’auteur..

En vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, les réalisateurs et les scénaristes ne bénéficient pas de certains droits qui existent dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni, en France et en Italie. En effet, les contributions des scénaristes et des réalisateurs américains sont généralement considérées comme des « œuvres réalisées contre rémunération », ce qui établit les créateurs comme des employés et les producteurs comme les titulaires de tout droit d’auteur.

“Cette disposition statutaire donne aux producteurs un pouvoir important qui est retiré aux créateurs audiovisuels américains (scénaristes et réalisateurs)”, indique le dossier de la DGA, auquel s’est jointe la WGA.

Les droits des créateurs résident plutôt dans les contrats des syndicats avec les studios. Mais avec l’essor des outils d’IA générative, la DGA a prévenu que les entreprises profiteraient de l’absence de lois reconnaissant les droits des créateurs sur leurs créations. “Ces tiers, qui ne sont pas liés par nos conventions collectives, peuvent ingérer et régurgiter des films et des émissions de télévision protégés par le droit d’auteur dans des systèmes d’IA sans la participation du titulaire du droit d’auteur ni la nécessité d’accepter les termes de notre nouvel accord”, a déclaré la guilde. indiqué dans son dossier.

Sans intervention du Congrès, la légalité de l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans des ensembles de données de formation sera décidée par les tribunaux. La question sera probablement tranchée en partie sur l’utilisation équitable, qui protège l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur pour créer une œuvre secondaire à condition qu’elle soit « transformatrice ».

Selon les commentaires des syndicats, l’ingestion de matériel protégé par le droit d’auteur dans les systèmes d’IA n’est pas couverte par l’utilisation équitable en vertu de la jurisprudence actuelle. Ils notent la récente décision de la Cour suprême dans Fondation Andy Warhol pour les arts visuels c. Goldsmith, ce qui a effectivement limité la portée de la défense. Dans cette affaire, la majorité a souligné qu’une analyse visant à déterminer si une œuvre prétendument contrefaite avait été suffisamment transformée devait être mise en balance avec la « nature commerciale de l’utilisation ». Cela signifie qu’il est moins probable qu’une utilisation équitable soit constatée si, par exemple, les sociétés d’IA compromettent les perspectives économiques des créateurs de tirer profit de leurs œuvres en récupérant du matériel sur Internet au lieu de conclure des accords de licence.

“Lorsque des œuvres produites dans le cadre d’une convention collective SAG-AFTRA sont réutilisées sur un autre marché ou média, la convention collective exige une négociation, un consentement et une compensation pour la réutilisation”, a déclaré le syndicat. “Il s’agit d’une protection importante pour les membres de la SAG-AFTRA et fait partie de la valeur de l’œuvre qui devrait être prise en compte (c’est-à-dire que l’utilisation de l’œuvre prive non seulement le détenteur du droit d’auteur des frais de licence, mais aussi le membre de la SAG-AFTRA représenté négocié- contre rémunération). »

La MPA, quant à elle, a déclaré que l’utilisation équitable devrait être décidée au cas par cas. Il explique : « Par exemple, affiner un modèle d’IA, spécifiquement en utilisant la bibliothèque…