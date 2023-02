Alors que les licenciements massifs se propagent, la fête est-elle terminée pour la Silicon Valley ?

Un changement d’ambiance est en cours dans la Silicon Valley au milieu des craintes croissantes d’une récession, d’un ralentissement de la croissance après des bénéfices records pendant la pandémie et d’un examen antitrust. Les entreprises technologiques, grandes et petites, dont Google, Amazon et Meta, réagissent en licenciant des dizaines de milliers d’employés. Certaines de ces entreprises prêchent l’austérité et demandent même à leurs effectifs géants d’agir à nouveau comme des startups.

La survie de Big Tech n’est pas en cause. Ce qui n’est pas clair, c’est comment la Silicon Valley tentera de s’adapter. De nombreuses entreprises Big Tech rétrécissent pour la première fois de leur histoire, et cela fait des années qu’aucune d’entre elles n’a lancé un produit ou un service véritablement révolutionnaire. Inévitablement, les mesures prises par ces entreprises lorsqu’elles tentent de changer leurs activités et leurs cultures internes auront des ramifications qui s’étendent bien au-delà de l’industrie technologique, car les entreprises technologiques ont tendance à influencer les entreprises américaines en général.

Suivez ici pour toute la couverture de Recode sur le changement d’ambiance qui se produit actuellement dans la Silicon Valley.